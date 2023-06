Frankfurter Gastronom James Ardinast: „Die Leute wollen Erlebnisse“

Von: Kathrin Rosendorff

Teilen

Gastronom James Ardinast betreibt zusammen mit seinem Bruder David das Restaurant Bar Shuka im Bahnhofsviertel. Außerdem ist er im Vorstand bei der Initiative Gastronomie Frankfurt (IGF). © Monika Müller

Gastronom James Ardinast über den Wandel der Branche nach der Pandemie.

Die Pandemie hat auch die Gastronomie hart getroffen – aber auch Dinge positiv beschleunigt, sagt der Frankfurter Gastronom James Ardinast, der zusammen mit seinem Bruder David das Restaurant Bar Shuka im Bahnhofsviertel führt.

Wie hat die Pandemie die Gastrowelt verändert, Herr Ardinast?

Die Pandemie kam wie so ein Tsunami. Es gab erst mal die Vollbremsung mit den Lockdowns. Das war am Anfang ziemlich hart. Aber es hat mir und meinem Bruder nach 17 Jahren Bestehen in der Gastrowelt auch Zeit gegeben, uns Gedanken zu machen: Was wollen wir? Wie kommen wir durch diese Krisenzeit? Wie werden wir resilienter? Das war etwas Positives.

Was war noch positiv?

Der Zusammenhalt in der Frankfurter Gastrobranche war immens, den kannte man vorher nicht in dem Maße. Zudem ist die Wertschätzung für die Gastronomie gestiegen, weil man gesehen hat, wie relevant wir für das soziale Leben in Städten sind. Und in Deutschland hatten wir auch das Glück, dass wir als Gastrobranche von Bund, Land und Kommunen einiges an Unterstützung erhalten haben, nicht nur finanziell. Zumindest hatten wir die Basis, um die Pandemie zu überleben. Und auch wenn wir immer noch nicht bei den Umsätzen sind wie 2019 in der Prä-Pandemie, versuchen wir positiv zu denken. Das hat nichts mit Schönreden zu tun.

Was hat sich bei Ihnen konkret verändert?

Wir sind kompakter geworden. Wir hattten mal 180 Mitarbeiter und sind heute bei 70. Unser zweites Restaurant Stanley nutzen wir nur noch als Pop-up-Location. Wir versuchen Gastronomie neu zu konzipieren. Denn wir sind überzeugt, dass Gastronomie in Zukunft nicht nur Räume sind, in denen du essen kannst. Die Leute überlegen nach der Pandemie noch mehr als vorher, wofür sie ihr Geld ausgeben. Sie wollen Erlebnisse. Im Juli machen wir das Pop-up-Konzept: Türkische Küche trifft auf zeitgenössiche Küche. Unser Koch hat seine Wurzeln in Anatolien, wo viel mit Mohn gekocht wird. Deswegen heißt das Konzept: Hashas, das türkische Wort für Mohn. Er wird seine Heimatküche zeigen, aber auch mit seiner Mama backen.

Interview: Kathrin Rosendorff