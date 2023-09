Frankfurter Festival: Rock den Nordpark

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

So ging’s beim vorigen Mal ab auf dem Basketballfeld im Nordpark. © Detlef Kinsler

Die dritte Auflage des Nordpark-Festivals lockt am Wochenende für zwei Tage an den Rand der Wildnis nach Bonames.

Auf der Internetseite mit den Musikbeiträgen will es praktisch kein Ende nehmen – und noch eine Band und noch ein Act: 22 Auftritte erwarten, wenn wir uns nicht verzählt haben, das Publikum beim dritten Nordparkfestival am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September in Bonames. Ein Netzwerk Frankfurter Musiker:innen & Kulturaktivistas hat das Spektakel mit Partnern auf die Beine gestellt und gegenüber der Premiere 2021 inzwischen noch einmal ordentlich aufgewertet.

„Es gibt ein buntes (!) Musikprogramm (Hip Hop, Indie, Psychedelic, Rock, Folk, Elektro) an zwei Tagen“, verspricht das Netzwerk, dazu diverse Workshops (Kunst, Kreistanz, Yoga, Akrobatik, Jonglage, Singen, Session), Naturführungen im direkt angrenzenden „Städte-wagen-Wildnis“-Gebiet, Infostände zu alternativem Wohnen in Frankfurt, eine Minigolfbahn mit „special effects“, eine Einhorn-Hüpfburg und mehr. „Bringt euch Decken mit, für lecker Essen und Trinken ist gesorgt“, lautet die Botschaft ans Publikum.

Auf der Gigliste stehen die Toyboys, Julie Kuhl, die Slags, Tif, Devil’s Maiden, die Dübel Brüder, The Black Cat’s Eye, Tongärtner, das Piratenduo Einfach Riesig, Polyone & Mr Dick T, die Copy Cats, Janina Jackson, Rocka Fe77a, Bab Ane Zamé, The True Spaceman, Yvaya & Raldoo, Strictly Mint, Elay, Aufmischen sowie das Weltmusiktrio zusammen mit Bilal Akdeniz, Laura Marie Bastian und Karla Friederich.

Die Kooperation des Vereins Playground mit der Kulturinitiative am Main, dem Slag Office Frankfurt und dem Verein Daheim am Berg wird gefördert vom Kulturdezernat, der Stiftung Polytechnische Gesellschaft und der Crespo Foundation.

Los geht’s am Samstag um 15 Uhr, am Sonntag um 11.30 Uhr und dann jeweils bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. ill