Frankfurter Erklärung Solidarität und Zusammenhalt

Im Wortlaut

Mehr als 70 Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Gewerkschaften, Religionen und Wirtschaft setzen ein Zeichen gegen rechte Hetze in der Pandemie.

Die Corona-Pandemie stellt uns vor große Herausforderungen. Besonders die Menschen, die in Kranken- und Pflegeberufen, aber auch in vielen anderen systemrelevanten Berufen oder im Ehrenamt arbeiten, leisten Enormes – bis an die Grenzen der Erschöpfung. Vor diesem Hintergrund ist weiterhin vorsichtiges und solidarisches Handeln jede*s Einzelnen* notwendig, damit die Krankenstationen und damit die Beschäftigten nicht durch unvorsichtiges oder sogar vorsätzliches Handeln weiter belastet werden. Zusammenhalt, Solidarität, Achtsamkeit, Vorsicht und Geduld sind weiterhin das Gebot der Stunde. Impfen ist der Weg, der uns aus der Pandemie hilft. Es ist klar, dass jede Corona-Maßnahme auch weiterhin diskutiert werden kann und kritisch hinterfragt werden darf. Das geschieht auch tagtäglich in unseren Parlamenten auf allen Ebenen. Dies gehört zu den Grundsätzen unserer Demokratie.



Das Demonstrationsrecht und das Recht auf Meinungsfreiheit sind grundgesetzlich verbriefte hohe Güter, die selbstverständlich auch in Pandemiezeiten gelten, daher ist es falsch, wenn von sogenannten Spaziergänger*innen das Bild der Bundesrepublik Deutschland als Diktatur gezeichnet wird. In einer Diktatur wären diese sogenannten Spaziergänge schlicht nicht möglich bzw. die Menschen, die daran teilnehmen würden, wären Repressionen und Verfolgung ausgesetzt. Wir, die Unterzeichnenden, verurteilen, dass es im Zuge der Demonstrationen der Corona-Leugner*innen zu antisemitischer Hetze, Holocaustleugnung und -verharmlosung gekommen ist. Dies ist unerträglich und widerspricht unserem demokratischen Grundkonsens.



Wir stellen fest, dass bei den Demonstrationen der Corona-Leugner*innen auch Rechtsextreme*, Rechte* und Feind*innen unserer Verfassung teilnehmen. Wer an diesen Demonstrationen trotzdem weiterhin teilnimmt, sollte sich bewusst sein, mit wem er oder sie dort zusammen demonstriert.



Wer Fragen zur Impfung hat und über Corona-Regeln diskutieren will, hat unser Verständnis, wer die Corona-Politik und die Kritik daran als Vehikel nutzt, um krude Verschwörungsmythen, Hass und Hetze zu verbreiten oder unsere Demokratie versucht verächtlich zu machen, hat kein Verständnis verdient.



Wir rufen daher dazu auf, sich gemeinsam mit uns für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft einzusetzen, den Menschen, die ehrenamtlich und in unterschiedlichsten Berufen für uns da sind, den Rücken zu stärken und sich nicht an den sogenannten Spaziergängen der Corona-Leugner*innen zu beteiligen. Frankfurt ist eine weltoffene Stadt und soll es bleiben.

Erstunterzeichner:innen

Achim Knecht Stadtdekan der Evangelischen Kirche Frankfurt und Offenbach

Andreas Dickerboom Gegen Vergessen – Für Demokratie Rhein-Main

Andreas v. Schöler Oberbürgermeister a. D.

Anne Kahn VVN-BdA Frankfurt

Armand Zorn Bundestagsabgeordneter (SPD)

Axel Gerntke Landtagsabgeordneter Die Linke und Vorsitzender Die Linke Frankfurt

Dr. Bastian Bergerhoff Stadtkämmerer und Dezernent für Finanzen, Beteiligungen und Personal



Benjamin Graumann Vorstand der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main



Cosima Ingenschay Bundesgeschäftsführerin Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)



Diwi Dreysse Architekt, Träger des Bundesverdienstkreuzes



Dr. Ulrich Wilken Landtagsabgeordneter Die Linke, stellv. Landtagspräsident



Eileen O’Sullivan Dezernentin für Digitalisierung, Bürger:innenservice, Teilhabe und EU-Angelegenheiten



Effi Rolfs Theater Die Schmiere



Elisabeth Abendroth



Elke Voitl Dezernentin für Soziales, Jugend, Familie und Senior:innen



Eva Walther Greenpeace Frankfurt



Frank E. P. Dievernich Präsident Frankfurt University of Applied Sciences



Friedrich Avenarius Geschäftsführer Rhein-Main Vereinigung hessischer Unternehmer (VhU)



Gernot Grumbach Landtagsabgeordneter (SPD)



Götz von Stumpfeldt Vorstandssprecher Grüne Frankfurt



Günter Deister NaturFreunde Frankfurt



Hannes Kaulfersch Stadtschulsprecher (SSR)



Harry Schnabel Vorstand der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main



Hilime Arslaner-Gölbasi Stadtverordnetenvorsteherin der Stadt Frankfurt



Hüseyin Sitki Leiter Türkisches Filmfestival, Träger des Bundesverdienstkreuzes



Dr. Ina Hartwig Dezernentin für Kultur und Wissenschaft



Janine Wissler Bundesvorsitzende Die Linke, MdB



Johannes zu Eltz Stadtdekan der Katholischen Kirche Frankfurt



Julia Frank Vorstandssprecherin Bündnis 90/ Die Grünen Frankfurt



Jumas Medoff Vorsitzender der Kommunalen Ausländervertretung (KAV) Frankfurt



Jutta Ebeling Vorsitzende Freunde und Förderer des Fritz-Bauer-Instituts



Jutta Shaikh Omas gegen Rechts Frankfurt



Kaweh Mansoori Bundestagsabgeordneter (SPD)



Klaus Klipp Vorsitzender der Europa Union Frankfurt



Kyra Beninga Vorsitzende AStA Goethe-Universität



Prof. Dr. Leo Latasch Vorstand der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main



Marc Grünbaum Vorstand der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main



Marcus Bocklet Landtagsabgeordneter (Bündnis 90/Die Grünen)



Marianne Brandt Vorsitzende Stadtversammlung der Frankfurter Katho-lik:innen



Martina Feldmayer Landtagsabgeordnete (Bündnis90/Die Grünen)



Michael Boddenberg Finanzminister des Landes Hessen (CDU)



Michael Müller Mitglied des Vorstandes, Fraport AG



Michael Quast Volksbühne im Großen Hirschgraben



Prof. Dr. Dr. Michel Friedman



Mike Josef Vorsitzender SPD Frankfurt und Dezernent für Planen, Wohnen und Sport



Mirjam Schmidt Bündnis 90/Die Grünen im Landtag



Nargess Eskandari-Grünberg Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt



Peter Feldmann Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt



Petra Rossbrey Vorsitzende AWO Frankfurt



Petra Roth Oberbürgermeisterin a. D.



Philipp Jacks Vorsitzender Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Frankfurt



Roland Frischkorn Vorsitzender Sportkreis Frankfurt



Rosemarie Heilig Dezernentin für Klima, Umwelt und Frauen



Said Barkan Vorsitzender Zentralrat der Muslime – LV Hessen



Prof. Dr. Salomon Korn Vorstandsvorsitzender der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main



Stefan Majer Dezernent für Mobilität und Gesundheit



Stephanie Wüst Dezernentin für Wirtschaft, Recht und Reformen



Sylvia Weber Dezernentin für Bildung, Immobilien und Neues Bauen



Taylan Burcu Landtagsabgeordneter (Bündnis 90/Die Grünen)



Thilo Hartmann Vorsitzender Gewerkschaft und Wissenschaft (GEW) Hessen



Thomas Kaspar Chefredakteur Frankfurter Rundschau



Thomas Wissgott Geschäftsführer



Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF)



Turgut Yüksel Landtagsabgeordneter (SPD)



Ülkü Schneider-Gürkan Gewerkschafterin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes



Ulrike Holler Journalistin



Ursula Busch Fraktionsvorsitzende der SPD im Römer



Uwe Becker Antisemitismusbeauftragter des Landes Hessen



Uwe Serke Landtagsabgeordneter (CDU)



Willi Ruppert Aufstehen gegen Rassismus Rhein-Main



Yassine Chaikhoun Vorsitzender Stadtjugendring Frankfurt



Zeliha Dikmen Vorsitzende Türkisches Volkshaus Frankfurt



