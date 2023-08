Frankfurter Entwickler: Spielemacher aus Leidenschaft

Von: Steven Micksch

Teilen

Jérémy Hartvick ist Game Director beim Frankfurter Entwicklerstudio Deck 13. Foto: Deck 13 © Deck 13

Jérémy Hartvick ist Game Director beim Computerspielentwickler Deck 13. Am Mittwoch ist er auf der Gamescom in Köln unterwegs / Von Steven Micksch

Wenn in wenigen Tagen die weltgrößte Gaming-Messe in Köln – die Gamescom – ihre Tore öffnet, werden schätzungsweise wieder 265 000 Menschen durch die Hallen strömen und die neusten Videospiele antesten. Ebenfalls vor Ort wird Game Designer Jérémy Hartvick sein, der beim Frankfurter Entwicklerstudio Deck 13 arbeitet. Für den 31-Jährigen ist es erst die zweite Gamescom. Da er an keinem Stand präsentieren muss, kann er frei über die Messe schlendern und sich aufs Netzwerken konzentrieren. „Diesmal wird es relaxter und ich werde auch ein paar Spiele kennenlernen können“, sagt er.

Da trifft es sich gut, dass der auf der französischen Karibikinsel Martinique geborene Hartvick kein Spielegenre wirklich favorisiert. „Für mich ist Innovation am wichtigsten.“ Davon sollte es auf der Messe einiges zu sehen geben. Der Weg des 31-Jährigen in die Spielebranche war gewiss nicht ohne Hürden. Schon früh fühlt sich der kleine Jérémy beim Computerspielen zu Hause. Vorrangig aus dem Nintendo Entertainment System, kurz NES, und dem Game Boy. „Da habe ich Mister Nut gespielt, das war super hart. Ich habe nie den vierten Level geschafft“, erinnert er sich.

Als er 14 Jahre alt ist, zieht die Familie von Martinique nach Südfrankreich. Hartvick versucht sich mit dem Programm „RPG Maker“ am Kreieren von eigenen Rollenspielen. „Aber die waren schlecht ausbalanciert.“ Der hohe Schwierigkeitsgrad habe seine Freunde immer wieder zum Verzweifeln gebracht. Trotzdem scheint der Funke entzündet. Zu seinem Vater sagt Hartvick, er werde das Top-Studio Square Enix kaufen und das nächste Final Fantasy entwickeln.

Doch bevor er seinen Traum leidenschaftlich verfolgen konnte, stand ihm noch die Vernunft im Weg. Die Spielebranche galt als unsicher, der 31-Jährige wollte lieber Anwalt werden. Als er das seinem Vater eröffnete, sagte dieser aber Nein. Er wusste, dass sein Sohn den Traum vom Spieleentwickler hatte. Als ein Freund Hartvick dann noch erzählte, dass er dies in Frankreich studieren könne, stand sein Entschluss fest – auch wenn seine Mutter lieber die Anwaltslaufbahn gesehen hätte.

DAS STUDIO Deck 13 Interactive wurde im Jahr 2001 – damals noch unter anderem Namen – gegründet. Der Entwickler zählt zu Deutschlands renommiertesten Studios, das bereits mehr als 20 Titel, darunter international erfolgreiche Spiele wie „Lords of the Fallen“ oder „The Surge 1 und 2“ produziert hat. Aktuell arbeitet das Team an „Atlas Fallen“. Neben dem Hauptsitz in Frankfurt expandiert das Studio derzeit mit einer Zweigstelle nach Montreal. Knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei Deck13 tätig. mic

Dass es den 31-Jährigen schließlich nach Frankfurt verschlagen würde, muss man schon als Glücksfall (für Deck 13) bezeichnen. Denn Hartvick war jahrelang beim Entwickler Rockstar Studios in Schottland tätig. Im Rockstar-North-Studio, das für die erfolgreiche Spielereihe „Grand Theft Auto“ bekannt ist, arbeitete er am weltweit gefeierten Westernspiel „Red Dead Redemption 2“ mit. Rein objektiv betrachtet ist der Gang zu Deck 13 eigentlich ein Schritt zurück. Doch für den 31-Jährigen war es der richtige. Nicht nur, dass er wieder etwas näher bei seiner Familie in Frankreich sein wollte, sondern auch die Möglichkeit in einer kleineren Firma einen individuelleren Einfluss auf die Projekte nehmen zu können, reizte ihn. „Ich wollte auch was Neues machen.“

Der Brexit war dann vielleicht der letzte Impuls, den es brauchte, damit der 31-Jährige den Weg nach Deutschland wagte. Seit 2020 ist er nun beim Frankfurter Studio. Anfangs noch als Combat Designer (Gegnerverhalten im Kampf) stieg er bald in die Teamleitung auf und bekleidet heute den Posten des Game Directors. Dort ist er das Bindeglied zwischen der Managementebene und den Spieleentwicklern und sorgt so dafür, dass die eigentliche Spielidee auch vom Team zufriedenstellend umgesetzt wird. Aktuell ist er im Entwicklungsprozess des Spiels „Atlas Fallen“ involviert.

Da der 31-Jährige auch in Frankfurt lebt, darf die obligatorische Frage „Wie gefällt dir Frankfurt“ (in der Spielebranche bevorzugt man das Du) nicht fehlen. „Es hat viel mehr Charme als anfangs gedacht“, formuliert es Hartvick diplomatisch. Frankfurt sei keine Stadt, in die man sich auf den ersten Blick verliebe, aber wenn man mehr Zeit hier verbringe, lerne man sie zu schätzen. Da er kein Auto besitzt, schätzt er an der Stadt besonders das gut ausgebaute Fahrradwegenetz. Auch das Nahverkehrsnetz in der Stadt gefällt ihm.

Zeit, um selber Spiele zu zocken, finde er hin und wieder noch. „Hades“ und „Diablo 4“ fallen ihm spontan ein. „Ich bin sehr wählerisch“, sagt er. Spiele, über die alle andere jubeln, beäuge er in 50 Prozent der Fälle eher kritisch. Sein absolutes Lieblingsspiel ist „Nier“ aus dem Jahr 2010. „Aber ich habe Angst, es noch mal zu spielen, weil ich fürchte, es dann nicht mehr so zu lieben, wie ich es beim ersten Mal geliebt habe.“ So bleibt die Begeisterung eine schöne Erinnerung.