Frankfurterin Lélé Cocoon will Drag Race Germany gewinnen

Die Frankfurter Dragqueen Lélé Cocoon tritt bei Drag Race Germany an. Sie will „männlich-monarchistische“ Erwartungen infrage stellen.

Frankfurt – Ein Rennen ist es nicht, auch wenn der Name es ausdrückt, dafür ein Wettbewerb. Bei „Drag Race Germany“, dem Ableger der US-amerikanischen Realityshow „RuPaul‘s Drag Race“, treten elf Dragqueens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeneinander an. Die Künstlerinnen und Künstler messen sich als Schauspielerinnen, Models und Comedians, um die beste Dragqueen zu küren. Die Serie startet am Dienstag, 5. September.

Die Frankfurter Dragqueen LéLé Cocoon zeigt sich bei der Premiere der Paramount+ Serie Drag Race Germany als „Diddlélé", inspiriert von der Zeichenfigur Diddl.

Mit dabei ist auch Lélé Cocoon aus Frankfurt. „Ich mache euch fertig“, sagt sie in ihrem Vorstellungsvideo auf dem Instagram-Account der Serie, die der Streaming-Anbieter Paramount+ zeigt. „Aber ich habe euch ja darauf vorbereitet“. Was wie eine deutliche Ansage klingt, relativiert die Dragqueen selbst. Die eigentliche Modeverkäuferin will sich selbst nicht zu ernst nehmen. Die Kunst dafür umso mehr. „Ich nehme das, was ich mache, sehr ernst.“

Frankfurter Dragqueen Lélé Cocoon will „männlich-monarchistische“ Erwartungen in Frage stellen

Der deutsche Ableger der Modezeitschrift Voque schreibt über Lélé Cocoon, sie stelle „männlich-monarchistische“ Geschlechtererwartungen infrage und breche Stereotype. Die Dragqueen selbst beschreibt ihren Drag in drei Adjektiven als einzigartig, mannigfaltig und kreativ.

„Für mich als Dragqueen bedeutet ‚break free‘, mich von allen Regeln loszureißen, von allen Normen, die es da draußen gibt“, sagt die Frankfurter Dragqueen. Von Regeln hält Lélé Cocoon wenig. „Also nicht alle, aber wir wissen, die falschen müssen raus“, schränkt die Dragqueen die Aussage ein.

Serie Drag Race Germany Genre Reality-Show Streaming-Anbieter Paramount+ Sendestart 5. September 2023 Episoden Zwölf (Erste Staffel) Preisgeld 100.000 Euro Anzahl der Teilnehmer 11 Jury Barbie Breakout, Gianni Jovanovic, Dianne Brill, Shirin David (Gast)

Bei Drag Race Germany kämpft Frankfurter Dragqueen um 100.000 Euro

Bei der Reality-Show Drag Queen Germany misst sich die Frankfurterin Lélé Cocoon mit zehn weiteren Künstlerinnen und Künstlern. Mit dabei ist auch Konkurrenz aus dem Rhein-Main-Gebiet. Aus Wiesbaden geht die Dragqueen Kelly Heelton an den Start. In insgesamt zwölf Folgen messen sich die Teilnehmerinnen in unterschiedlichen Kategorien – und küren schließlich die Schillerndste von allen. Dabei geht es um ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Ob die Frankfurter Dragqueen den Jackpot gewinnt, entscheidet eine Jury, die aus der Autorin und Dragqueen Barbie Breakout, dem Autor und Aktivisten Gianni Jovanovic und Model und Modedesignerin Dianne Brill besteht. Rapperin Shirin David soll als Gastjurorin auftreten.

Bei Dragqueens handelt es sich um Personen, die in deutlicher Übertreibung „typisch weibliche“ Attribute zur Schau stellen. Während anfangs häufig Männer in Draq auftraten, hat sich das Spektrum mittlerweile erweitert, sodass auch Frauen und non-binäre Personen als Dragqueens auftreten. (ms)

Reality-Formate wie Drag Race Germany zeigen, dass Dragqueens in der Gesellschaft ankommen. Dennoch gibt es immer wieder Angriffe, wie bei der Attacke auf eine Dragqueen in Frankfurt.

