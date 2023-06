Frankfurter DGB-Chef: „Arbeiten ohne deutschen Pass muss einfacher werden“

Von: Christoph Manus

Der Frankfurter DGB-Chef Philipp Jacks hält die Zustände bei der Frankfurter Ausländerbehörde für existenzbedrohend. Er sieht die Stadt, aber auch den Gesetzgeber in der Pflicht.

Herr Jacks, die Frankfurter Ausländerbehörde ist offenbar weiterhin völlig überlastet, schiebt Tausende unbeantwortete E-Mails vor sich her. Wie stark belastet das die Wirtschaft in Frankfurt und Region?

Es ist gut, dass die Klage der Commerzbank das Thema im Herbst endlich in den Fokus der Wahrnehmung gerückt hat. Die Missstände in der Ausländerbehörde machen nicht nur hochqualifizierten Beschäftigten aus dem Ausland große Probleme. Wir haben immer wieder mit Menschen zu tun, die, obwohl sie seit vielen Jahren in Deutschland leben und einen festen Job haben, im schlimmsten Fall sogar das Land verlassen müssen – nur weil sie eine Bestätigung des Ausländeramts nicht bekommen.

Die Zustände bei der Frankfurter Ausländerbehörde bedrohen Beschäftigte in Ihrer Existenz?

Ganz genau. Und sie schaden Betrieben, die gute Mitarbeiter verlieren oder nicht finden. Das ist in Teilen auch ein bundesweites Problem. Wir müssen dringend daran arbeiten, dass es für Menschen ohne deutschen Pass einfacher wird, in Deutschland zu arbeiten. Wenn die Verwaltungsverfahren verschlankt werden, entlastet das auch die Behörden.

Können Sie nachvollziehen, dass es der Stadt Frankfurt ganz offensichtlich nicht gelingt, die Ausländerbehörde personell ordentlich auszustatten?

Die Arbeit in der Ausländerbehörde gilt als fordernd und sehr belastend. Es ist ein Teufelskreis: Dass Stellen nicht besetzt sind, erhöht die Arbeitsbelastung noch. Und das führt dazu, dass manche Beschäftigte in Bereiche der Stadtverwaltung wechseln wollen, in denen die Bedingungen besser sind.

Der Stadt fehlen nicht nur im Ausländeramt Beschäftigte. Sehr viele offene Stellen gibt es etwa im Amt für Bau und Immobilien. Dabei müsste sie doch als attraktive Arbeitgeberin gelten, sie bietet sehr sichere Jobs, Tariflöhne, Weiterbildungsmöglichkeiten…

Das ist sie durchaus. Bei den Tarifverhandlungen hätte sich die Stadt aber nach meiner Ansicht für eine deutlichere Erhöhung der Gehälter einsetzen können. Sehr wichtig wäre es auch, den Beschäftigten stärker Wertschätzung auszudrücken. Gerade in den Bereichen, in denen der Fachkräftemangel besonders groß ist. Entscheidend ist, dass die Vorgesetzten die Beschäftigten ernst nehmen, wertschätzend mit ihnen und der Personalvertretung umgehen, zum Beispiel auch durch eine bessere Fehlerkultur. Geld ist nicht alles, auch gutes Arbeitsklima kann einen Arbeitsplatz attraktiv machen.

Oberbürgermeister Mike Josef hat im Wahlkampf einen Frankfurt-Zuschlag für Erzieher:innen ins Spiel gebracht. Was halten Sie davon?

Grundsätzlich bin ich sehr dafür. Schon wegen der sehr hohen Lebenshaltungskosten in Frankfurt und Region. In München gibt es eine Ballungsraumzulage. Sie könnte als Vorbild dienen.

Für welche Beschäftigtengruppen sollte es diesen Zuschlag geben?

Am besten für den gesamten öffentlichen Dienst – und darüber hinaus. Auch die Beschäftigten der anderen Branchen leben in der Hochpreisregion Rhein-Main, im bundesweiten Vergleich haben wir hier mit die höchste Kaufkraftarmut. Wieso sollte es die Zulage also nicht für alle geben?

Interview: Christoph Manus

