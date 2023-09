Frankfurter City: Grüne Hauben ohne Zukunft

Von unten kaum zu sehen: der grüne Bewuchs auf dem Dach der Litfaßsäule auf dem Willy-Brandt-Platz. Rainer Rüffer © Rainer Rüffer

Das Pilotprojekt mit bepflanzten Litfaßsäulen wird nicht fortgesetzt.

Geht es ums Klima, zählt jeder grüne Stängel, jede Staude, jede Säule. Sie haben richtig gelesen. Vor zwei Jahren startete die Stadt ein Programm, um die bislang nicht genutzte Oberseite von Litfaßsäulen zu bepflanzen. Mit der Formel Pi (3,14) x Radius zum Quadrat kommen so bei einer kreisrunden Werbestele mit dem Umfang von etwa fünf Metern stattliche zwei Quadratmeter zusammen.

Und weil es mittlerweile sechs dieser floralen Hütchen - genannt Frankfurter Hauben - in der Innenstadt gibt, summiert sich die Grünfläche auf zwölf Quadratmeter. Auf denen wächst zum Beispiel die Fette Henne. Kein Geflügel, sondern ein Gewächs, das mit seinen fleischigen Blättern zu den bevorzugten Pflanzenarten hoch oben auf der Säule gehört.

„Das ist doch besser als nichts“, sagt der Passant, der an diesem Morgen an dem Exemplar am Willy-Brandt-Platz vorbeikommt. Und der erst nach einem Fingerzeig das bräunliche Gewirr auf der Säulenspitze entdeckt. „Da haben doch viele Mieter mehr Grün auf dem Balkon ihres Mehrfamilienhauses.“ Spricht’s, schüttelt den Kopf und geht weiter.

Insgesamt gut 3100 Euro pro Exemplar hat sich die Stadt den Klima-Gimmick kosten lassen. „Das Projekt entstand im direkten Austausch zwischen Umweltamt und der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH“, sagt Susanne Schierwater vom Umweltamt. „Zusätzliche Kosten entstehen aber nicht, denn die Pflanzen sind nicht pflegeintensiv“, so die Sprecherin. Und Marc Sausen von der Werbefirma Ströer, der stadtweit über 1000 Litfaßsäulen gehören, sagt ganz umweltthematisch geschult: „Wir geben der Stadt ein Stück Natur zurück.“ Das gelte speziell dort, wo viel Boden versiegelt sei.

Der Ortsbeirat 1 (Altstadt, Bahnhofsviertel, Europaviertel, Gallus, Gutleut, Innenstadt) will noch mehr Litfaßsäulen begrünen. Das Gremium hat mehrheitlich einen entsprechenden Antrag in der jüngsten Sitzung auf den Weg gebracht. Sara Steinhardt von der CDU, deren Fraktion den Antrag einbrachte, meint: „Das wäre eine gute Möglichkeit, da in der Frankfurter Innenstadt wenige Flächen begrünt sind.“ Jetzt soll der Magistrat prüfen, ob weitere Säulen bepflanzt werden können.

Doch Susanne Schierwater berichtet auf Anfrage: „Eine Fortsetzung ist derzeit nicht geplant, es hat sich bei den sechs Litfaßsäulen lediglich um ein Pilotprojekt gehandelt.“

Trotzdem seien die Beteiligten nach den zwei Jahren zufrieden. „Die Pflanzen entwickeln sich gut“, berichtet sie. Und fügt hinzu, dass die begrünten Dächer auch als Trittsteine für Insekten dienen sollen. „Als Trittsteine werden Zufluchtsorte für verschiedene Tierarten bezeichnet, die sich auf dem Weg zwischen zwei Revieren befinden“, sagt Schierwater.

Die fünf weiteren Litfaßsäulen stehen an der Goethestraße/Große Bockenheimer Straße, an der Braubachstraße/Domstraße, auf dem Roßmarkt/Salzhaus, in der Rathenaustraße/Goethestraße und auf der Zeil/Klingerstraße.

Die Idee, die Stadt kleinteilig grüner zu machen, ist nicht neu. In Frankfurt werden neben Litfaßsäulen auch Bushaltestellen und Gleisabschnitte begrünt. Die Stadt betreibt zudem seit 2018 das Programm „Frankfurt frischt auf“, bei dem Hausbesitzer:innen mit 50 Prozent bis zu einer Höhe von 50 000 Euro bezuschusst werden, wenn sie ihre Hausfassaden begrünen. Von 2018 bis 2022 wurden 257 Anpflanzungen bezuschusst.