Frankfurter Christopher Street Day in Gefahr

Von: George Grodensky

„Vielfalt schützen per Gesetz, nicht erst morgen, sondern jetzt“, war das Motto des Frankfurter CSD 2021. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Orga-Verein ruft um Hilfe bei der Finanzierung. Auch andere Frankfurter Feste kämpfen mit steigenden Kosten.

Der Verein, der jedes Jahr den Frankfurter Christopher Street Day (CSD) organisiert, ruft nach Hilfe. Womöglich könnte die Auflage 2023 sogar ausfallen. Der Grund seien „massive“ Kostensteigerungen. Nach dem CSD 2022 sitze der Verein auf einem Defizit von 69 000 Euro. Darum appelliert man nun an Stadt, Wirtschaft und Stadtgesellschaft, mehr zu unterstützen.

Der CSD ist eine Mischung aus Fest und politischer Demo für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen und Intersexuellen. Der Name erinnert an den Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten 1969 gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street. Seit 1992 gibt es auch in Frankfurt einen CSD. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen führte der Verein den CSD 2022 wieder als viertägiges Event von Donnerstag bis Sonntag durch, mit Demo, Kinoabend, Straßenfest auf der Konstablerwache, Bühnenprogramm und Infostraße, auf der sich queere Organisationen vorstellten. Das kostet.

„Aufgrund der Inflation und Tarifanpassungen veranschlagen unsere Dienstleistenden, mit denen wir seit Jahrzehnten eine enge Bindung pflegen, zwischen vier und 50 Prozent Mehrkosten“, so der CSD-Verein. Das sei ehrenamtlich nicht mehr länger zu stemmen „ohne finanzielle Unterstützung der Frankfurter Politik und Stadtgesellschaft“.

Gespräche mit der Stadtpolitik würden geführt, auch eine Spendenkampagne soll kommen. Sie werden „in den nächsten Wochen über den diesjährigen CSD Frankfurt entscheiden“. Notwendig sei der CSD allemal. Das zeigten aktuelle Übergriffe auf Menschen aus der Community in Frankfurt und der Region nur zu deutlich.

Mit steigenden Kosten haben auch die anderen Frankfurter Feste zu kämpfen. So scheint die Festkultur der Stadt insgesamt ernsthaft gefährdet. Das Schweizer Straßenfest hat bereits kapituliert und fällt in diesem Jahr wohl aus. Oder verschiebt sich auf September, ganz sicher ist das noch nicht. Das Berger Straßenfest geht am ersten Juniwochenende über die Bühne. Obschon die Probleme ähnlich sind. „Bei uns ist ebenfalls alles teurer geworden“, sagt Kaweh Nemati von der Interessengemeinschaft Untere Berger Straße. Im vergangenen Jahr habe eine Absage schon bevorgestanden. Ein Defizit von 40 000 Euro habe das Fest der IG beschert. „Dieses Jahr sind wir früh bei Stadt und Wirtschaftsförderung vorstellig geworden.“ Und haben um Hilfe gebeten. Parallel dazu hat man die Standgebühren moderat erhöht. Am Ende werde wohl eine schwarz-rote Null stehen. „Wenn alles gut läuft.“

Besonders die Kosten für Security und die Ausgaben für Straßenreinigung und Müllentsorgung machen Nemati Sorgen. Vor Corona habe die Interessengemeinschaft immer einen „kleinen Gewinn eingefahren, sagt Nemati. Das sei nicht mehr drin.

Bei der Stadt ist der Hilferuf des CSD-Vereins derweil angekommen. „Der Magistrat wird zeitnah prüfen, in welcher Form und in welchem Umfang die Stadt helfen kann“, sagt Martin Müller, Sprecher des Dezernats für Diversität.