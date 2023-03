Frankfurter Cebeef-Beschäftigten sollen übernommen werden

Von: Steven Micksch

Andere Frankfurter Träger wollen die Fachkräfte des Schulassistenz-Anbieters Cebeef Integration und Schule einstellen.

Im Fall der bevorstehenden Schließung des Schulassistenz-Anbieters Cebeef Integration und Schule zeichnen sich gute Nachrichten ab. Das Sozialdezernat der Stadt erklärt auf Nachfrage der Frankfurter Rundschau, dass einige Anbieter von Assistenzleistungen in Frankfurt ihre Bereitschaft signalisiert haben, die Kinder mit den bisher betreuenden Fachkräften zu übernehmen.

Danach gebe es „rund 20 renommierte und anerkannte Anbieter“, an die sich Familien für eine Weiterversorgung wenden können. Die Stadt hätte einen Großteil der Träger bereits in Kenntnis gesetzt, da sie „frühzeitig über die beabsichtigte Betriebsschließung informiert worden“ war. Oberstes Ziel sei es danach gewesen, „dass alle Kinder übergangslos versorgt werden“. Dies sei auf Grund ausreichender Kapazitäten bei anderen Anbietern in Frankfurt möglich und werde vorbereitet.

Den Cebeef in städtische Hand zu nehmen, sei nicht geplant. Er sei seit jeher ein Wirtschaftsunternehmen, die Stadt beauftrage nur die Träger. mic