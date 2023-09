Frankfurter Cannabisstudie neu aufbereitet

Von: Steven Micksch

Teilen

In der Studie zeigt sich besonders bei den Jüngeren eine große Zustimmung zur Legalisierung. © Renate Hoyer

Nach der ersten verfälschten Erhebung im April wurden die Datensätze korrigiert und die Ergebnisse erneut präsentiert. Der Kifferanteil hat abgenommen, der Zuspruch zur Legalisierung nicht.

Gut zwei Monate nach der ersten Veröffentlichung der Frankfurter Cannabisstudie hat das Drogenreferat nun die endgültigen Ergebnisse präsentiert. Zur Erinnerung: Damals war die „repräsentative Befragung der Frankfurter Bevölkerung“ von der RKF (Rote Kiffer Fraktion) ad absurdum geführt worden. Artur Schroers, Leiter des Drogenreferats, sagte da, es würde ihn schon wundern, wenn die gefälschten Fragebögen vom renommierten Hamburger Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung mitgezählt worden wären – so kann man sich täuschen.

Denn die „350 sehr aufwendig gefälschten Fragebögen waren in ebenfalls gefälschten Rückumschlägen“ mit viel Liebe zum Schabernack gestaltet worden. Nachdem die falschen Zettel aber aufgespürt und aussortiert waren, wertete das Institut die Ergebnisse erneut aus.

Von den 10 000 zufällig ausgewählten Erwachsenen, die angeschrieben worden waren, meldeten sich 2651 zurück. Für die Auswertung wurden 2607 Fragebögen berücksichtigt. Das Verhältnis männlich/weiblich liegt fast bei 50:50, das Durchschnittsalter beträgt 43 Jahre.

Erste Unterschiede zur verfälschten Studie werden deutlich, wenn man sich den Cannabiskonsum innerhalb der letzten 30 Tage anschaut. Der liegt bei 7,6 Prozent (statt zuvor 17,1) und ist näher am deutschlandweiten Durchschnitt von 4,3 Prozent. Und darüber hinaus? Weiterhin ist der überwiegende Teil der Befragten für eine Legalisierung. 44,3 Prozent stimmen absolut dafür, 21,5 Prozent stimmten mit „eher ja“. Ein Drittel (21,9 Prozent, nein, 12,3 Prozent, eher nein) spricht sich gegen eine Cannabislegalisierung aus.

Differenziert man die Ergebnisse nach Geschlechtern, zeigt sich, dass die Zustimmung bei den Männern (insgesamt 70,6 Prozent) höher ist als bei den Frauen (60,5). Beim Alter bleibt die Tendenz aus der verfälschten Studie gleich. Während bei den 25- bis 34-Jährigen ungefähr drei von vier Befragten (78,2 Prozent) einer Legalisierung absolut oder eher zustimmen, sind es bei den 65- bis 79-Jährigen nur etwas mehr als die Hälfte (52,1 Prozent). Bezüglich des Schulabschlusses steigt die Zustimmung zur Legalisierung mit der Höhe der Bildungsabschlüsse.

Bei der Frage, ob die Legalisierung auch zu einem Anstieg des Konsums in der Bevölkerung führen würde, zeigt sich, dass es zu keinem dramatischen Anstieg kommen würde. Drei von vier Befragten würden an ihrem bisherigen Konsumverhalten nichts ändern: 61 Prozent geben an, auch nach einer Legalisierung weiterhin nicht Cannabis konsumieren zu wollen. 11,7 Prozent würden ihren bisherigen Cannabiskonsum beibehalten. 13,5 Prozent können noch nicht einschätzen, ob sie ihr Verhalten ändern werden. Fast genauso viele Befragte würden Cannabis erstmalig (3,6 Prozent) oder nach einer langen Zeit ohne Konsum wieder (8,2 Prozent) nehmen. 1,4 Prozent der Befragten schätzten, mehr Cannabis als bisher zu konsumieren. 0,6 Prozent denken, es werde weniger.

Aus der Studie ergibt sich zudem eine große Akzeptanz des Hilfesystems in der Stadt. Allerdings wissen weniger als die Hälfte (45,2 Prozent), wo sie für sich oder andere Personen Hilfe bei einem problematischen Cannabiskonsum bekommen könnten. Das betrifft vor allem Personen mit geringer formaler Bildung: Zwei von drei Befragten (63,8 Prozent) ohne Schulabschluss oder mit Hauptschulabschluss geben an, ganz sicher oder wahrscheinlich nicht zu wissen, wo sie sich bei einem problematischen Cannabiskonsum in Frankfurt hinwenden könnten. Für den Leiter des Drogenreferats Artur Schroers ergibt sich daraus: „Der Bekanntheitsgrad der Hilfsangebote muss verbessert werden“.

Während sich bei Jugendschutz und Aufklärungskampagnen in Schulen ab der 7. Klassenstufe fast alle einig sind, herrscht bei anderen Punkten Uneinigkeit. Der Legalisierung des Eigenanbaus stimmen 48,5 Prozent zu. Der Schaffung von „Cannabis-Clubs“ stimmten nur 41,7 Prozent zu. Die Tendenz geht eher zum Verkauf in Fachgeschäften und Apotheken.

Im Falle einer Legalisierung würden fast zwei Drittel der Befragten (63,6 Prozent) eine Beratung in Cannabisverkaufsstellen als Informationsmöglichkeit in Anspruch nehmen. Für Schroers unterstreicht dies die großen Anforderungen, die an Abgabestellen bezüglich Vernetzung mit dem Drogen- und Suchthilfesystem und Qualifikation des Personals zu richten wären.

Den vollständigen Abschlussbericht gibt es unter drogenreferat.stadt-frankfurt.de