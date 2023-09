Frankfurter Bürgerpreis: Superheldin für Geflüchtete

Von: Kathrin Rosendorff

Lydia Ott hilft Geflüchteten beim Deutschlernen und beim Umgang mit Behörden. Ihre Mutter Frieda (94) ist oft dabei. © Christoph Boeckheler

Lydia Ott erhält den Frankfurter Bürgerpreis für ihr Ehrenamt beim Malteser Integrationsdienst. Seit Jahren unterstützt die 72-Jährige drei Geflüchtete nicht nur beim Deutschlernen. Sie hilft ihnen auch im Alltag: Von der Wohnungssuche bis zur Einbürgerung.

Lydia Ott ist so etwas wie eine Superheldin für Geflüchtete: So hilft die 72-Jährige der alleinerziehenden Maryam aus Afghanistan, die nie lesen und schreiben gelernt hatte, nicht nur beim Deutsch lernen. Sie unterstützt sie auch dabei, Briefe an Ämter zu schreiben, bei Arztbesuchen und bei der Wohnungssuche: Lange hatte Maryam sich ein Zimmer mit ihrem Teeniesohn in einem Übergangsheim teilen müssen. Mit viel Vehemenz und Charme setzte Ott sich dafür ein, dass die beiden am Ende eine Wohnung in Frankfurt bekamen, obwohl es Hunderte Bewerber gegeben habe.

„Das war 2018 und meine erste Erfolgsgeschichte“, sagt die Ehrenamtliche und lächelt. Überhaupt lächelt Ott viel, wenn sie spricht. Maryam bekomme wahrscheinlich bald eine Teilzeitstelle in einer Küche, der Sohn, „ein Überflieger“, hat mittlerweile sein Abitur gemacht.

Sobald man Otts Wohnung im Europaviertel betritt, fühlt man sich, als wäre man bei einer Freundin zu Besuch. In ihrem Zuhause trifft sie seit Jahren ihre drei Tandempartner:innen, alle sind Geflüchtete. Für ihr Engagement im Malteser Integrationsdienst wird sie mit dem Frankfurter Bürgerpreis in der Kategorie „Alltagsheldin“ an diesem Dienstagabend (12. September) ausgezeichnet. Überreicht wird dieser im Kaisersaal von Oberbürgermeister Mike Josef (SPD).

„Ich habe nicht damit gerechnet“, sagt Ott, die seit 2016 bei den Maltesern ehrenamtlich tätig ist. „Wieso ich? Ich bin doch eine von vielen. Ich bin das Gesicht für all die Malteser, die sich im Integrationsdienst engagieren.“ 32 Patenschaften gibt es derzeit. „Es ist mehr als Deutsch lernen, es ist eine Eins-zu-eins-Alltagsbegleitung.“ Im Kaisersaal werden neben Maryam auch die anderen sitzen, für die Ott sich einsetzt: Elisabeth aus Äthiopien, von Ott erfolgreich auf die Prüfung vor der IHK vorbereitet und für die sie „viel Hirnschmalz“ beim Briefe schreiben verwendet hat, so dass Elisabeth im August eingebürgert wurde. Dem jungen Afghanen Safiallah hat sie „bei einem Abschluss mit einer Berufsgenossenschaft“ geholfen. Am Wohnzimmertisch sitzt auch ihre Mutter Frieda, die bald 95 Jahre alt wird. Seit elf Jahren leben die beiden zusammen. Manchmal schläft ihre Mutter am Nachmittag, wenn die Tandempartner:innen da sind, aber oft ist sie auch dabei, wenn ihre Tochter im Wohnzimmer mit Blick auf den Balkon mit den vielen Blumen Deutschkenntnisse vermittelt. „Sie ist immer am Arbeiten“, sagt Otts Mutter und lächelt.

„Die Menschen, die zum Deutschlernen kommen, finden es total schön, wenn meine Mutter dabei ist und wir uns locker unterhalten“, sagt Ott, die eine Aussprache so klar wie eine Nachrichtensprecherin hat. Aber warum engagiert sich Ott so sehr für andere? Im Rodgau wächst sie auf. „Ich bin schon als Kind karitativ geprägt worden. Mein Vater, Onkel und Großvater waren gewerkschaftlich unterwegs, meine Mutter und Großmutter vom katholischen Glauben geprägt“, sagt Lydia Ott. „Meine Familie hat immer sehr weltoffen gedacht. Wir waren nicht so verklebt und streng in der deutschen Kultur verhaftet. Alle meine Cousins haben ausländische Frauen geheiratet. Der Mann meiner Tochter kommt aus Gambia. Meine 17-jährige Enkeltochter hat einen koreanischen Freund. Bei uns spielt das keine Rolle. Wir schauen auf den Menschen, nicht wo er herkommt oder was er ist.“

Frankfurter Bürgerpreis Der Frankfurter Bürgerpreis für Ehrenamtliche wird an diesem Dienstagabend (12. September) zum 16. Mal vergeben. Die Auszeichnung ist eine Initiative der Stadt und der Stiftung der Frankfurter Sparkasse. Die finanzielle Förderung der Preisgelder in Höhe von insgesamt 10 000 Euro übernimmt die Stiftung. 16 Einzelpersonen , Vereine und Projekte werden im Kaisersaal in den Kategorien „U21“, „Alltagsheld*innen“ und „Lebenswerk“ ausgezeichnet, Oberbürgermeister Mike Josef überreicht mit Ingo Wiedemeier, Vorstandsvorsitzender der Frankfurter Sparkasse, die Urkunden. rose

Die Rentnerin bringt viel Berufserfahrung mit, die ihr beim Ehrenamt helfe. In jungen Jahren arbeitet sie kurz als Industriekauffrau. Doch das langweilt sie. Sie wird Krankenschwester. Mit ihrem Mann, einem Soldaten, zieht sie nach Baden-Württemberg. Anfang der 1990er, als das Regierungspräsidium Stuttgart Sozialbetreuer:innen für Sammelunterkünfte sucht, bewirbt sie sich und gibt dafür ihren Beruf als Krankenschwester auf.

„Damals war Thomas Schäuble Innenminister. Er hat in einem Monat mehr Leute abgeschoben als sonst ganz Deutschland in einem Jahr. Es hat mich geärgert, wie mit Flüchtlingen umgegangen wurde.“ Zehn Jahre lang arbeitet sie als Sozialbetreuerin. „Bis 2001 das Flüchtlingsaufnahmegesetz geändert wurde und die Betreuung von der AWO, bei der ich beschäftigt war, wieder vom Land zurückgeholt wurde. Auf einen Schlag waren 800 Sozialpädagogen und Sozialbetreuer arbeitslos. Ich war damals über 50. Alle haben mir prophezeit, ich bekäme nie wieder eine Stelle. “

Ott zieht zurück nach Frankfurt und findet 2003 einen Job bei einem Anbieter von standardisierten Sprachprüfungen. „Ich habe dort noch mal eine tolle Karriere gemacht als Leiterin der Prüfungsverarbeitung“, sagt sie. „Ich erzähle meinen Tandempartnern oft aus meinem eigenen Leben, dass es auch Dinge gibt, an denen ich gescheitert bin. Und dass man trotzdem etwas werden kann, auch wenn es nicht gleich beim ersten Anlauf klappt.“

An diesem Tag kommt Ott gerade von der Einschulung von Elisabeths Sohn. Für ihre Tandempartner:innen seien ihre Mutter und sie auch Familienersatz, weil die eigenen Angehörigen im Herkunftsland lebten. „Ich finde es wichtig, dass Geflüchtete mit deutschen Familien in engeren Kontakt kommen. Wenn man nur in der eigenen Community bleibt, findet man nie eine Beziehung zu Frankfurt.“ Nachdem sie das Abendessen für ihre Mutter zubereitet hat und diese TV schaut, schreibt sie oft noch Briefe oder recherchiert für ihre Tandempartner:innen bis spät in die Nacht. „Ich brauche nicht so viel Schlaf.“

Wie reagierten eigentlich die drei, als sie hörten, dass Ott den Bürgerpreis erhält? Elisabeth habe ganz aufgeregt gesagt: „Was? Der Oberbürgermeister von Frankfurt verleiht dir einen Preis?“ Ihre Antwort: „Das ist auch euer Verdienst. Ihr gebt mir ganz viel zurück.“