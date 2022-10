Frankfurter Buchmesse: Grüne unterstützen Juergen Boos

Von: Florian Leclerc

Juergen Boos ist seit 2005 Direktor der Frankfurter Buchmesse. © Renate Hoyer

Mirrianne Mahn, Stadtverordnete der Grünen im Römer, hat den Rücktritt von Juergen Boos als Direktor der Buchmesse gefordert. Der Fraktionsvorsitzende nennt das: „Privatmeinung“.

Die Fraktion der Grünen im Römer unterstützt Buchmesse-Direktor Juergen Boos. Die Rücktrittsforderung der grünen Stadtverordneten Mirrianne Mahn sei „eine Privatmeinung“, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Dimitrios Bakakis. Mahn hatte Boos zum Rücktritt aufgefordert, weil in diesem Jahr wieder einige rechte Verlage auf der Frankfurter Buchmesse sind.

„Es gibt keinen Fraktionsbeschluss zu dieser Rücktrittsforderung“, sagte Bakakis. Auch die Koalition bereite keinen derartigen Antrag vor. Gleichzeitig werde die Anwesenheit rechter Verlage auf der Buchmesse in der Fraktion kontrovers diskutiert.

Awareness-Team im Einsatz

Buchmesse-Sprecherin Kathrin Grün wies darauf hin, dass die Frankfurter Buchmesse jede Form von Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung verurteile. Auf der Buchmesse gelte ein entsprechender Verhaltenskodex. Ein Awareness-Team sei im Einsatz. „Aufgrund ihrer Monopolstellung als größte internationale Leitmesse im Publishing, ist die Frankfurter Buchmesse jedoch kartellrechtlich gezwungen, alle Verlage, Dienstleistende, Organisationen und Unternehmen als Aussteller:innen zuzulassen, die nach deutschem Recht nicht verboten sind“, teilte die Buchmesse auf ihrer Website mit. Verlage, denen eine Anmeldung verwehrt wird, könnten sich einklagen.

Aus Mirrianne Mahns Sicht, fallen rassistische Positionen, die von rechten Verlagen vertreten würden, nicht unter die Meinungsfreiheit. „Wenn Juergen Boos sich dazu entscheidet, weiterhin seine Augen vor diesen Tatsachen zu verschließen, dann soll er zurücktreten“, teilte sie auf ihrem Instagram-Kanal mit.

