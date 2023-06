Diskussion über Haltverbot am Frankfurter Berg

Im Rotdornweg wird das falsche Parken konsequent geahndet. © Rolf Oeser

Im Rotdornweg wurde jahrelang illegal auf dem Gehweg geparkt. Neue Schilder sollen das nun unterbinden. Aber nicht alle sind damit einverstanden.

Im Rotdornweg im Stadtteil Frankfurter Berg ist die Parkregelung klar. Auf der Seite der geraden Hausnummer darf geparkt werden, auf der mit den ungeraden nicht. Entsprechende Schilder werden ab dem 19. Juni darauf hinweisen. So weit, so klar. Dennoch gibt es vor Ort Diskussionen, die an einen Fall aus Preungesheim vor einiger Zeit erinnern. Auch im Ortsbeirat 10 (Preungesheim, Eckenheim, Bonames, Frankfurter Berg, Berkersheim) wird es Thema sein.

Das Problem im Rotdornweg war lange Zeit, dass Autos auf der Seite der ungeraden Hausnummern teilweise auf dem Gehweg geparkt wurden. Mit der Folge, dass es schwer bis unmöglich wurde, auf dem Bürgersteig an den Autos vorbeizukommen. Denn, so heißt es in einer Mitteilung des Straßenverkehrsamtes, auf dieser Seite ist der Gehweg im Schnitt 1,40 bis 1,50 Meter breit. Zu schmal, um das Gehwegparken zu ermöglichen. Das ist, so die Behörde weiter, „auch jetzt kraft Gesetz nicht gestattet“. Dies werde aber von den Anwohnern und Anwohnerinnen aufgrund des großen Parkdrucks oft nicht beachtet.

Als Lösung sei es nicht in Frage gekommen, das Parken ganz auf der Fahrbahn zu erlauben, denn aufgrund der zu geringen Fahrbahnbreite würden dann Rettungswagen oder Fahrzeuge der FES nicht vorbeifahren können. Daher nun das absolute Haltverbot; der im Bereich der Hausnummer 41 befindliche Sonderparkplatz wird auf die andere Fahrbahnseite verlegt.

Dort, im Bereich der geraden Hausnummer, ist der Gehweg im Schnitt 2,50 bis drei Meter breit. Das halbseitige Parken auf dem Gehweg ist dort also erlaubt. Ab dem 19. Juni wird das eine zusätzliche Parkmarkierung noch einmal zusätzlich hervorheben.

Ein Sprecher des Straßenverkehrsamtes erklärt, dass ihm „vollkommen bewusst“ sei, „dass dies nur zu einer Verdrängung der parkenden Fahrzeuge führt. Es findet sich jedoch keine andere bauliche oder rechtliche Lösung, um den Fußgängern im Bereich der ungeraden Hausnummern zu ihrem Recht zu verhelfen“. Man habe aber versucht, den Eingriff möglichst gering zu halten. Das Parkverbot werde daher nicht auch auf andere Straßen ausgeweitet.

Die Sitzung Die Sitzung des Ortsbeirates 10 am heutigen Dienstag, 6. Juni, beginnt um 19.30 Uhr in der Kreuzgemeinde Preungesheim, Alt-Preungesheim 22.

Im Ortsbeirat 10 kommt das Vorgehen nicht uneingeschränkt gut an. Andreas Eggenwirth, Fraktionsvorsitzender der FDP, beispielsweise kann die Maßnahme überhaupt nicht nachvollziehen: „Solange den Anwohnern kein alternativer Parkraum ermöglicht wird, ist diese Maßnahme verfrüht und vollkommen überzogen“, findet er. Seine Fraktion wird am Dienstag einen Antrag einbringen, der ganz allgemein alternativen Parkraum im Ortsbezirk fordert, bevor – wie jetzt am Frankfurter Berg – das weitere Ahnden des Gehwegparkens umgesetzt wird

Auch Gero Gabriel, Fraktionsvorsitzender der CDU, übt Kritik. Ihm zufolge werde der Magistrat „hier von sich aus kontraproduktiv tätig“. Es werde „eine grün-ideologische Politik gegen Autos, vielmehr gegen deren Nutzerinnen und Nutzer, am Frankfurter Berg weiter geführt“.

Ihn erinnert das Vorgehen an die Diskussion um die Straße Niemandsfeld in Preungesheim, die vor einigen Monaten im Ortsbeirat geführt wurde. Aus ihr habe der Magistrat nichts gelernt. Auch damals ging es um Fahrzeuge, die jahrzehntelang auf dem Gehweg geparkt haben. Nie gab es dafür Knöllchen. Dann aber erreichten das Straßenverkehrsamt Anfang des Jahres vereinzelte Beschwerden, prompt wurden Strafzettel verteilt. Die ertappten Autofahrer und Autofahrerinnen parkten fortan notgedrungen am Fahrbahnrand, wodurch aber die Fahrbahn so verengt wurde, dass das Straßenverkehrsamt nach weiteren Beschwerden ein halbseitiges absolutes Halteverbot eingerichtet hat.

So wie jetzt also auch am Rotdornweg. Die Grünen im Ortsbeirat finden das gut. „Wir finden, dass diese Regelung dem entspricht, was die Bürger aus der Kullmanstraße und Niemandsfeld gefordert haben. Rechtzeitige Information der Bürger auf eine veränderte Parksituation mit entsprechenden Schildern anzeigen und genügend Zeit lassen, sich darauf einzustellen. Und es wird vorerst nur im Rotdornweg und nicht in den angrenzenden Straßen mit analogen Verhältnissen angewendet. Schlussendlich bekommen so alle Teilnehmer am Straßenverkehr ihr Recht“, heißt es in einem Statement der Fraktionsvorsitzenden Annette Blome, dem sich Ortsvorsteherin Wera Eiselt, die ebenfalls bei den Grünen ist, anschließt.

