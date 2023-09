Frankfurter Ausstellung: Über Suizid reden

Teilen

Nora Hauschild, Victoria Dichter und Inga Beig (v. l.) vom Netzwerk für Suizidprävention (Frans) vor den Bildern der Künstlerin Shelley Jacobsen in der Ausstellungshalle in Sachsenhausen. © Renate Hoyer

Bei der Ausstellung „Suizid – Keep on talking!“ wird das Thema Suizid sichtbar gemacht und gegen Stigma gekämpft.

Anlässlich des Welttags der Suizidprävention am 10. September kommt ein Teil der Kasseler Ausstellung „Suizid – Let’s talk about it!“ nach Frankfurt. Das Ziel der Ausstellung, die vom Frankfurter Netzwerk für Suizidprävention (Frans) präsentiert wird, ist es, das Thema Suizid zu enttabuisieren.

„Mit dieser Ausstellung will Frans einen Raum schaffen, der zum Nachdenken anregt und zu Gesprächen einlädt, und dazu beizutragen, das Thema Suizid zu entstigmatisieren“, sagte Elke Voitl, Sozial- und Gesundheitsdezernentin der Stadt Frankfurt. In Deutschland sterben jedes Jahr etwa 9200 Menschen durch Suizid. Die Zahl der Suizidversuche sei zwischen 10- und 20-mal so hoch. „Diese – viel zu hohen – Zahlen zeigen: Suizid und Suizidalität sind allgegenwärtig“, so Voitl. Dennoch sei es ein Tabu, darüber zu reden.

Auch deswegen haben Inga Beig und Nora Hausschild die Ausstellung nach Frankfurt gebracht. Sie haben außerdem ein umfangreiches Abendprogramm zu verschiedenen Themenschwerpunkten organisiert. Während der Ausstellung, die am 8. Oktober endet, finden an vier Mittwochabenden jeweils von 18.30 bis 20 Uhr Vorträge und Gespräche statt. Die Themen werden „Kunst als Spiegel der Seele“, „Weiterleben ohne dich“, „Überlebenswege“ und „Stigma Suizid – Wieso es uns so schwerfällt darüber zu sprechen“ sein. Auch bei der Ausstellung werden Ansprechpartner für Betroffene, egal ob direkt oder als Angehörige betroffen, anwesend sein. Damit wollen die Kuratoren der Ausstellung gemeinsam mit Frans eine niedrigschwellige Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, anbieten. „Es ist häufig einfacher, in ein Museum zu gehen, als den Schritt zu wagen, zu einer Beratungsstelle zu gehen“, sagt Tatjana Ahle-Rosental, Kulturwissenschaftlerin am Museum für Sepulkralkultur in Kassel.

Hinweis Haben Sie selbst Suizidgedanken oder befürchten Sie, dass jemand aus ihrer Familie oder Ihrem Bekanntenkreis solche haben könnte? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 011 1 und 0800 / 111 022 2. Auch eine Beratung über das Internet unter www. telefonseelsorge.de ist möglich. FR Eine Liste mit Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: www.suizidprophylaxe.de/ hilfsangebote/adressen/

Die Exponate von rund 20 Künstlerinnen und Künstlerin aus Europa, Afrika und den USA sind ein Auszug der Ausstellung „Suizid – Let’s talk about it!“ aus dem Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Dirk Poschmann, Direktor des Museums hat gemeinsam mit Tatjana Ahle-Rosental eigens die Räumlichkeiten in der Ausstellungshalle ausgesucht und neu kuratiert. Neben einigen Fotografien sind dort unter anderem Zeichnungen, Traueranzeigen, Graphic Novels und ein Film zu sehen.

Frans wurde 2014 gegründet, nachdem im Gesundheitsamt aufgefallen war, dass es in Frankfurt keine Zahlen zu Suizidfällen gibt, zu Betroffenen nichts bekannt war. Dadurch war es nicht möglich, dass akute Hilfe geleistet wird. Seitdem ist das Netzwerk in Kooperation mit dem Gesundheitsamt auf über 75 Mitglieder gewachsen.

„Suizid – keep on talking!“ in der Ausstellungshalle, Schulstraße 1A in Sachsenhausen, ist dienstags bis sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt und Besuch aller Veranstaltungen sind kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.