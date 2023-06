Frankfurter Asta beklagt Schweigen bei Studierendenhaus

Von: George Grodensky

Dem Studierendenhaus auf dem Campus Bockenheim fehlen die Studierenden, auf dem Campus Westend fehlt dagegen ein Gebäude, in dem sich die Studierenden selbst organisieren können. © Renate Hoyer

Die Goethe-Universität informiere nicht mehr zum Neubauprojekt. Sämtliche Planungen seien mit dem Asta abgestimmt, sagt dagegen die Uni.

Weiterhin ist unklar, wie es um den Bau des Studierendenhauses auf dem Campus Westend steht. An das Warten hat sich der Asta der Goethe-Uni schon gewöhnt. Die Studierenden selbst warten seit 20 Jahren. Neu ist, dass auch der Informationsfluss versiegt scheint. Zumindest fühlt es sich für den Asta so an.

Asta-Baukoordinatorin Ebru Celtikli blickt zur Erklärung zurück: 2012 habe das Studierendenparlament beschlossen, sich mit knapp 1,9 Millionen Euro an dem Neubau zu beteiligen. Der Hessische Rechnungshof hat das aber kassiert und die Rückabwicklung veranlasst. In der neuen Vereinbarung zwischen der Universität und dem Asta stehe, dass „die Nutzung des Gebäudes durch die Studierendenschaft und ihre weitere Beteiligung bei den Baumaßnahmen geregelt werden“. „Es gibt aber keine schriftliche Neuregelungen“, sagt Celtikli. Stattdessen werde der Asta zu keiner Baubesprechung mehr eingeladen.

„Jegliche Abstimmung mit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBiH) wurde uns seitens der Universität untersagt und die Protokolle der Baubesprechungen wurden uns nicht übermittelt.“ Im April habe es etwa einen Abstimmungstermin gegeben. Ohne den Asta.

Was zunächst gut klingt. Immerhin tut sich etwas hinter den Kulissen. „Derzeit wird die bisherige Planung auf Konformität zu zwischenzeitlich geänderten Bauvorschriften geprüft und aktualisiert“, sagt LBiH-Sprecher Alexander Hoffmann-Glassneck. Ob der Asta bei dem Abstimmungstermin hätte eingeladen werden sollen, möchte das LBIH nicht kommentieren. Dafür sei die Uni zuständig.

Die sieht den Asta ausreichend informiert. Bei dem Termin habe es sich um eine rein technische Abstimmung zwischen Planungsbüros und LBiH gehandelt. Die Hochschule sei auch nicht zugegen gewesen. „Wir möchten betonen, dass sämtliche Planungen bisher mit dem Asta abgestimmt waren“, sagt Unisprecher Olaf Kaltenborn.

In Fragen der Nutzung werde der Asta – vergleichbar mit den Fachbereichen bei dem Bau neuer Gebäude – auch künftig eingebunden. Zumal sich wohl nichts an den Plänen ändere. „Wir gehen davon aus, dass keine wesentlichen Abstriche an der bisher vorgesehenen Bauausführung gemacht werden müssen.“

Die Hochschule rechne mit dem Baubeginn im Frühjahr 2024. Nur muss man nochmal nachrechnen. Wegen Anwohnereinsprüchen habe sich das Projekt verzögert. Das lasse, im Verbund mit der Inflation die Baukosten deutlich steigen. Die muss das Land mittels Nachtragshaushalt bewilligen. Zu Jahresbeginn sprach das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst noch von einer Steigerung von 16 auf 20 Millionen im Vergleich zu 2019. Das LBiH bietet keine Zahlen. Die Kostenanschläge würden überarbeitet, teilt es mit. „Erst dann kann eine Aussage zu Baukosten und Bauzeiten getroffen werden. Die Genehmigung erfolgt in solchen Fällen durch die beteiligten Ministerien.“ Immerhin weist man die Idee zurück, Land und Hochschule würden die Sanierung des alten Biocampus womöglich bevorzugen. Dort soll das neue Center for Critical Computation einziehen. Das braucht dringend Platz für die neuen Professuren, die das Land dem Center finanzieren möchte. Zur Frage nach möglichen Hierarchien bei Bauvorhaben, sagt LBiH-Sprecher Hoffmann-Glassneck aber: „Der Landesbetrieb und die Goethe-Universität haben in den vergangenen Jahren mehrmals erfolgreich unter Beweis gestellt, dass sich Projekte an unterschiedlichen Campi gleichzeitig zur Fertigstellung bringen lassen.“ Der Asta wendet sich derweil an den neuen Frankfurter OB Mike Josef. Er möge vermitteln.