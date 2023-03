Frankfurter Adlerwerke: Erinnerung lange nicht möglich

Von: Maren Kaps

Gedenken an den Todesmarsch aus den Adlerwerken. © Peter Jülich

Gedenkveranstaltung im Gallustheater erinnert an Todesmarsch. Es gibt zudem eine neue interaktive Ausstellung über das KZ Katzbach.

Wir hatten keine Zweifel mehr“, schreibt Janusz Garlicki. „Stattdessen liefen wir als lange gestreifte Kolonne in Blocks aus der Stadt und entfernten uns von den Adlerwerken.“ Garlicki ist einer der Überlebenden aus dem Frankfurter Arbeitslager während der Zeit des Nationalsozialismus. Seine Erinnerungen werden bei der Gedenkveranstaltung am Freitagabend im Gallustheater verlesen. Am 24. März 2023 jährt sich zum 78. Mal die Auflösung des KZ „Katzbach“ in den Adlerwerken und der Start des Todesmarsches der darin verbliebenen 360 bis 370 Häftlinge nach Hünfeld, den viele von ihnen nicht überlebten. Züge brachten die Häftlinge nach Buchenwald. Ihnen wird an diesem Abend gedacht - gleichzeitig schlagen die Redner:innen einen Bogen ins Jetzt.

„Die Ideologie der NS-Zeit ist noch nicht überwunden“, sagt Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). „Sie gefährdet unsere Demokratie.“ Die Aufarbeitung der Geschehnisse in den Adlerwerken sieht sie als Ressource. Das Wissen, das nun zu Frankfurt gehöre sei ein Mittel zur Verteidigung unserer Demokratie. „Heute sind wir in Europa mehr den je gefordert, die Menschenrechte zu achten“, sagt sie und ebnet damit den Weg für den Dank und das Gedenken des polnischen Generalkonsuls in Köln. Jakub Wawrzyniak spricht von seinem Großvater, der fünf Jahre im KZ Dachau überlebt habe. „Scheinbar haben nicht alle daraus gelernt, was meinem Großvater passiert ist“, sagt er mit Verweis auf den Krieg in der Ukraine. Er freue sich deshalb über den Erinnerungsort, der vor einem Jahr in den Adlerwerken errichtet wurde.

Am 25. März 2022 öffnete die Gedenk- und Bildungsstätte zum ersten Mal ihre Türe. Seitdem besuchten mehr als 3000 Menschen die Ausstellung am authentischen Ort der einstigen NS-Verbrechen auf dem Fabrikgelände der ehemaligen Adlerwerke in der Kleyerstraße. Jetzt hat das Team des Geschichtsorts Adlerwerke die Präsentation erweitert. Die interaktive Ausstellung präsentiert nicht mehr nur die historischen Fakten der Adlerwerke. Sondern bietet zukünftig einen Ausstellungsteil, der sich der Entschädigungen, der Erinnerungskultur und der Aufarbeitung der Geschichte widmet.

Ausstellung Der Geschichtsort Adlerwerke eröffnet zum einjährigen Bestehen einen Teil zur Erinnerungskultur in Frankfurt an das KZ „Katzbach“ und die Zwangsarbeit in den Räumen der Kleyerstraße 17 in Frankfurt. Die Ausstellung kann ab dem 25. März von montags bis freitags zwischen 14 und 18 Uhr und sonntags bis 17 Uhr besucht werden. Eintritt frei. Mehr Infos unter der Webseite : www.geschichtsort-adlerwerke.de und auf Instagram unter: geschichtsort.adlerwerke prmk

Viele Vereine haben sich in den vergangenen Jahren für das jährliche Gedenken und den Erinnerungsort eingesetzt. Darunter „Leben und Arbeiten in Gallus und Griesheim“ und der „Förderverein für die Errichtung einer Gedenk- und Bildungsstätte KZ-Katzbach in den Adlerwerken und zur Zwangsarbeit in Frank-furt am Main“. Dass die Arbeit sich gelohnt hat, sieht Thomas Altmeyer, der Leiter des Geschichtsorts. „Im März haben wir keine Kapazitäten mehr für Gruppen bei uns“, sagt er. „Über Generationen hinweg wird die Ausstellung angenommen, weil sie für alle Sinne erlebbar ist.“

Weil der Todesmarsch durch zahlreiche Orte im Main-Kinzig-Kreis führte, haben sich Vertreter:innen der Ortschaften im Vorfeld zur Vernetzung getroffen. Sie möchten in Zukunft gemeinsam Erinnern. Konkrete Aktionen seien noch nicht geplant. In Gedenken an die Menschen im KZ Katzbach stellten sie zum Abschluss des Gedenkabends 200 Kerzen um das Gebäude der ehemaligen Adlerwerke auf.