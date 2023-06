Frankfurt:Aus dem Verhandlungssaal heraus Drogentransporte organisiert

Von: Stefan Behr

Franfurter Strafverteidiger steht als Angeklagter vor dem Landgericht. Der 46-Jährige soll bei einer Bande mitgemischt haben, die als Transportunternehmen getarnt, hauptsächlich Marihuana von Spanien nach Deutschland schmuggelte und hier verkaufte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Rechtsanwalt vor, die Seiten gewechselt zu haben. Laut der am Freitag am Landgericht vorgetragenen Anklage soll der 46 Jahre alte Frankfurter Strafverteidiger spätestens ab November 2019 bis zu seiner Festnahme im November 2022 bei einer Bande mitgemischt haben, die, als Transportunternehmen getarnt, hauptsächlich Marihuana von Spanien nach Deutschland schmuggelte und hier verkaufte. Er soll vor allem Kunden akquiriert und die Transporte organisiert haben. Der Jurist spielt vielleicht nicht in der Ersten Liga der Frankfurter Verteidiger, ist aber nicht gänzlich unbekannt und hat in der Vergangenheit auch schon für ein großes Boulevardblatt den juristischen Erklärbär gegeben.

Der Geschäfte der Bande waren mit Drogen von Kilo im hohen zweistelligen und Euro im unteren sechsstelligen Bereich pro Fuhre kein Kleinkram, aber auch kein wirklich dickes Ding. Für jedes verkaufte Gramm Gras soll der Anwalt eine Provision von 20 Cent erhalten haben. Kleinvieh, das auch Mist macht: Für die Lieferungen, die sie glauben nachweisen zu können, haben die Ermittler:innen einen mutmaßlichen Gewinn des Anwalts von mehr als 40 000 Euro sichergestellt.

Dass man vieles nicht so genau weiß, liegt daran, dass der ganze Prozess ein Nebenprodukt des Polizei-Hacks des Crypto-Netzwerks Sky-ECC im Oktober 2021 ist. Das hatten vor allem albanische, kolumbianische, belgische, marokkanische und spanische Gangster dazu genutzt, ernstzunehmenden Kokainhandel zu betreiben und Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe zu waschen.

Sky-ECC nutzte auch die Bande des Anwalts, die durch den Hack ebenfalls aufflog – auch wenn die laut Anklage dort übliche mangelnde Disziplin in der albanischen Kokainmafia wohl zu mehr als einem milden Tadel aus der Chefetage geführt hätte. Die Lieferungen waren unpünktlich, bei der Geldübergabe fehlten mitunter ein paar Hunderter, was mit lausigen Ausreden wie „Geldzählmaschine defekt“ begründet wurde, und zu allem Überfluss war das Gras auch noch von bestenfalls mediokrer Qualität. Eines aber müssen die Ankläger dem Angeklagten lassen: Er hat Chuzpe! Laut Staatsanwaltschaft soll er tatsächlich das Kabinettstückchen vollbracht haben, einen Drogentransport per Chat zu managen – während er in einer Gerichtsverhandlung gerade als Verteidiger in der Bütt stand.

Laut Anklage soll die Bande aber kurz davor gestanden haben, sich am Riemen zu reißen. Chatnachrichten sollen monatliche und pünktliche Fuhren ankündigen, vor allem für einen Abnehmer in Offenburg, der nicht nur Interesse an Gras, sondern auch an Kokain gezeigt habe. Das hätte das Geschäft weitaus profitabler gemacht und mit Sicherheit die Provision von 20 Cent für ein Gramm deutlich erhöht. Ob es dazu schon gekommen war, ist unklar.

Der Angeklagte ist, wenn es denn so war, nicht der einzige Gesetzesmensch, der dem dunklen Charme der Sky-ECC-Mafia erlegen ist. Nach dem Hack konnte die Polizei alleine in Brüssel sechs Drogenlabore ausheben und jede Menge Waffen, Autos und Bargeld einkassieren. Dutzende wurden verhaftet und 127 Verdächtige ermittelt – darunter auch ein Polizist und ein Anwalt.

Am Freitag wurde am Landgericht lediglich die Anklage verlesen. Der Prozess wird fortgesetzt, bislang sind sechs Verhandlungstage bis zum 19. Juli terminiert.