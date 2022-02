Frankfurt zwischen Corona-Wut, Lockerungen und Rekordwerten

Corona-Pandemie

Aggressive Demonstranten, widersprüchliche Regelungen und eine schleppende Impfkampagne: Beobachtungen aus Frankfurt zwei Jahre nach Beginn der Pandemie.

Die Zahlen: Rund anderthalb Jahre ist es her, da war eine Inzidenz von 35 das Maß aller Dinge. In Frankfurt bedeutete das: Innerhalb von einer Woche hatten sich rund 260 Menschen infiziert. Ab diesem Wert drohten weitere Einschränkungen. Heute sind die Zahlen rund 60-mal so hoch. Und keinen interessiert es. Oder doch?

Die Macht: Im November 2020 stellt sich noch eine große Frankfurter Schar den „Querdenkern“ entgegen. Die Demo kommt kaum voran. Die Polizei muss alles geben, um den Corona-Maßnahmen-Kritiker:innen den Weg frei zu machen. Es ist kalt, dennoch wird der linke Gegenprotest mit Wasserwerfern zweimal weggesprüht. Ganz am Ende gibt es auch Wasserfontänen, als die Demonstrierenden den Goetheplatz nicht räumen wollen. Knapp eineinhalb Jahre später ist der sichtbare Widerstand gegen „Querdenker“ auf den Straßen deutlich geschrumpft.

Die Enttäuschung: Irgendwann wird klar, dass sich gar nicht alle Menschen impfen lassen wollen. Das war doch die große Hoffnung, die vielen Menschen half, optimistisch zu bleiben: dass alles wieder gut wird, wenn der Impfstoff da ist. Als das Serum dann kommt, als die Mainzer Gesundheitsfabrik dafür weltweit gefeiert wird, erweist sich: Es wollen nicht alle. Viele lehnen aggressiv ab. Spätestens jetzt ist die Atmosphäre vergiftet.

Die Freiheit: Auf der Straße dominieren Anfang 2022 in Frankfurt jene, die nicht vertrauen. Die befürchten, dass man ihnen die Freiheit nehmen wolle. Die zumindest zweideutige Symbole, aber oft auch eindeutig rechte Parolen auf ihren Demonstrationen dulden. Die mit Leuten marschieren, die widerwillig Maske tragen, sich mit Naziopfern vergleichen, die Gelegenheit nutzen, aus dem Gefühl der momentanen Überlegenheit heraus sogar auf Kinder am Straßenrand loszugehen.

Die Widersprüche: Ein Freitagabend in einem Fitnessstudio im Frankfurter Osten: Es wird trainiert, dicht an dicht. Niemand trägt Maske. Viele gehen danach in die Sauna. Zehn Leute sitzen in einer Kabine, man sitzt nackt zusammen, man schwitzt, alles legal. Zeitgleich ein paar Kilometer weiter südlich: Die Eintracht spielt gegen Bielefeld. Im riesigen Rund verlieren sich 1000 Menschen. Mehr sind nicht erlaubt. Kaum einer versteht das noch. Und bei manchen Menschen wird aus Unverständnis Wut. Immerhin soll die Eintracht demnächst wieder 10 000 Fans empfangen können. In einem Stadion, das für mehr als 50 000 Menschen ausgelegt ist.

Die Stadtpolitik: Im Dezember beantragt Nico Wehnemann, den Frankfurter Weihnachtsmarkt abzubrechen. Der Antrag scheitert krachend. Seitdem beschäftigt sich die Politik kaum mehr mit Corona. Es gibt wichtigere Themen: Die Dezernentinnen und Dezernenten der SPD müssen im Amt bestätigt werden und in der nächsten Sitzung wird über den Haushalt diskutiert. Die Pandemie rückt fast nur der Vertreter der Gartenpartei in Erinnerung. Er wäre auf jeder „Querdenker“-Demo willkommen. Das Masketragen fällt ihm schwer, in einem Antrag sagt er zu Schutzmaßnahmen, „Erinnerungen an ganz andere Zeiten werden wach und vorstellbar“. Zu später Stunde fordert der Mann die Stadtverordneten auf, sie sollten sich doch nicht alles gefallen lassen. Vereinzelt gibt es Buhrufe.

Die Angst: „So schlimm war es noch nie“, sagt eine Mutter, die sich nach der Holzhausenpark-Demonstration Ende Januar bei der FR meldet. „Wir haben Angst gehabt.“ Aus den „Querdenker“-Reihen sind Familien am Ende des Oeder Wegs minutenlang beschimpft und bedroht worden. Es sind Szenen, die man sich vor zwei Jahren nicht hätte vorstellen können, nicht im Frankfurt des 21. Jahrhunderts. „Mir fehlt die klare Stimme der Politik“, sagt die Mutter. „Vielleicht will sich der Herr Feldmann mal an den Straßenrand stellen und das erleben.“

Die Eskalation: Wer sich den Demonstrationen entgegenstellt, muss damit rechnen, ein paar Tage später Eier gegen die Fensterscheibe geworfen zu bekommen – ohne Demo. Ein Leserbrief nach der Frankfurter Demonstration vom 29. Januar: „Ich frage mich inzwischen, gehen wir auch in unserem ehemals so demokratisch-toleranten Staat hinsichtlich Meinungsäußerung, Überwachung und Kontrolle in Richtung autoritärer Staaten?“ Er vergleicht die Situation bei uns mit jener in Hongkong. Ihm schwant, dass „unsere grundgesetzlich garantierten Rechte eingeschränkt oder sogar abgeschafft werden“ sollen. „Was ist in fünf Jahren los?“ In Internetforen wird Nordendbewohner:innen Gewalt angedroht, weil sie ein Tuch „Mit Nazis geht man nicht spazieren“ an ihr Haus gehängt haben. Was genau an dem Satz falsch sein soll, erschließt sich nicht.

Die Impfungen: Im Chango, einem Club für lateinamerikanische Musik, steht Kerry Reddington und wartet auf Kundschaft. Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) ist gekommen, aber die ist längst geimpft und nur zu Besuch. Der US-amerikanische Geschäftsmann, der in der Kommunalen Ausländervertretung sitzt, hat es mit diversen Aktionen in der Frankfurter Stadtgesellschaft zu einer gewissen Prominenz gebracht. Im Chango hat er gemeinsam mit dem Betreiber Ferdinand Hartmann und dem FDP-Politiker Yanki Pürsün ein Impfangebot aufgebaut. Das Besondere daran: Man muss sich nicht anmelden. Vor ein paar Wochen noch gab es Schlangen die gesamte Münchener Straße herunter. Heute kommen deutlich weniger Menschen. Immerhin 150 bis 200 sind es pro Tag. Einen deutschen Pass hat fast niemand. Das Angebot zielt gerade auf Migrantinnen und Migranten ab. Reddington sagt, er wolle weiter impfen lassen, „bis diese crazy Pandemie vorbei ist“.

Die Perspektive: 80 Prozent der Menschen mit mindestens einer Impfung bis Ende Januar – dieses Ziel hatte die Bundesregierung ausgegeben und weit verfehlt. Was passiert, wenn es nie erreicht wird? Oder wenn neue Varianten auftauchen, gegen die die Vakzine weniger wirksam sind? Bleibt es dann bei Einschränkungen? Werden die Demos dann noch größer, noch aggressiver, noch beleidigender? Es sind diese Fragen, die sich in Frankfurt viele Menschen stellen, während sie versuchen, mit der neuen Pandemiesituation irgendwie umzugehen.

+ „Impfen statt Schimpfen“. Gegendemo in Frankfurt. © Renate Hoyer

+ Bis vor kurzem spielte die Eintracht vor leeren Rängen. © Arne Dedert/dpa-Pool/dpa