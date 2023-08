Frankfurt: Zukunft eines knappen Guts

Frankfurt

Von Sebastian Theuner schließen

Der Versorger Hessenwasser gewährt seltene Einblicke in sein Aufbereitungswerk.

Das Wasser, das aus einem dünnen Schlauch und einem Hahn in das rote Becken fließt, ist quasi sauber. Einen Trübungswert von 0,01 bis 0,02 habe es, meint Andro Siedschlag vom Betriebsmanagement Nord von Hessenwasser. Siedschlag hat soeben eine Besuchergruppe durch das Mainwasseraufbereitungswerk am Niederräder Ufer geführt. Die konnte dort beobachten, wie das Wasser aus dem Main in die Anlage geleitet und mithilfe von Kies- und Kohlefiltern gereinigt wird. So entsteht Brauchwasser, das etwa am Flughafen genutzt wird. Dem Stadtwald wird es als Grundwasser zugeführt – bis daraus schließlich Trinkwasser wird.

Zwei Millionen Menschen im Rhein-Main-Gebiet versorge das Unternehmen Hessenwasser mit Trinkwasser, erklärt Siedschlag am Sonntagnachmittag. Die Veranstaltung, ausgerichtet vom Frankfurter Umweltamt, gehört zur Reihe „Der Wilde Sonntag.“ An sechs Wochenenden während der Sommerferien konnten sich interessierte Bürger:innen zu naturbezogenen Themen informieren. Zum Abschluss stehen an diesem Tag die Wasseraufbereitung und das Wasserkonzept der Stadt Frankfurt im Mittelpunkt. Zu Beginn der Führung verdeutlicht Hubert Schreiber, bei Hessenwasser zuständig für Unternehmenskommunikation, wie wichtig die Wasseraufbereitung der Anlage ist: Sie ermögliche einen Anteil von 20 bis 25 Prozent des städteweiten Wasserverbrauchs. Es sei jedoch zunehmend schwieriger, das Wasser dem Stadtwald als Grundwasser zuzuführen. Die dortigen Infiltrationssysteme sollen deshalb wie auch die Mainwasseraufbereitungsanlage ausgebaut werden.

Diese Ziele zählen zum Wasserkonzept der Stadt Frankfurt, das Peter Dommermuth im zweiten Teil der Veranstaltung vorstellt. Spätestens durch die Hitzesommer der vergangenen Jahre sei deutlich geworden, dass Wasser ein Gut sei, „dass uns nicht ewig zu Verfügung steht“, so der Leiter des Umweltamtes. Gemeinsam mit der Mainova und Hessenwasser hat das Amt ein Konzept ausgearbeitet, das im Februar 2022 durch den Magistrat verabschiedet wurde.

Der Trinkwasserverbrauch pro Kopf liege in Frankfurt im deutschen Mittel, referiert Dommermuth am Sonntag in der Gasmotorenhalle; künftig werde jedoch ein Anstieg erwartet. Konkret soll dieser bis 2030 um acht Millionen Kubikmeter pro Jahr beziehungsweise um 15 Prozent höher sein als noch 2018. Um diesen Bedarf zu decken, will Hessenwasser im Stadtgebiet zusätzlich seine Wasserwerke sanieren und deren Aufbereitung zu verbessern.

Die Mainova hat unter anderem 200 Messeinrichtungen im Leitungsnetz eingebaut, um Leckagen besser erkennen zu können. Die Stadt Frankfurt will die Betriebswassernutzung ausbauen, eine städtische Arbeitsgruppe „Nachhaltige Wasserversorgung“ einrichten und Informationskampagnen zum Wassersparen durchführen. Die gesetzten Ziele seien mit viel Geld verbunden, weshalb man hinsichtlich des Erfolgs der geplanten Schritte auf die Unterstützung durch Land und Bund angewiesen sei, sagt Dommermuth. Dessen ungeachtet versichert er: „Die Zeichen der Zeit sind erkannt.“