Frankfurt: Zukunft des alten Polizeipräsidiums ist ungewiss

Frankfurter Planungsdezernent „in guten Gesprächen“ mit insolventer Gerchgroup / SPD kritisiert Landesregierung

Der Bau ist in der Krise. Reihenweise werden Aufträge abgesagt, geht Bauherren das Geld aus. Kein Wunder angesichts steigender Zinsen. Auch Projektentwickler sind betroffen. Jüngstes Beispiel: die Gerchgroup aus Düsseldorf, die nun mitgeteilt hat, vier ihrer Dachgesellschaften in Insolvenz in Eigenverwaltung zu schicken, um die Zahlungsunfähigkeit abzuwenden.

Damit steht auch die Entwicklung des alten Polizeipräsidiums in Frankfurt auf der Kippe. Gerch hatte das 15 400 Quadratmeter große Grundstück mit dem denkmalgeschützten Hauptgebäude an der Friedrich-Ebert-Anlage vor vier Jahren für 212 Millionen Euro erworben. Schon in diesem Frühjahr hätte mit dem Abriss begonnen werden sollen, dieser wurde jedoch auf 2024 verschoben. Was jetzt aus dem Projekt „Praesidium“ wird, ist offen.

„Wir sind in guten Gesprächen mit der Gerchgroup“, sagt der Frankfurter Planungsdezernent Marcus Gwechenberger (SPD). „In einigen Wochen werden wir mehr wissen.“ Das Unternehmen prüfe zurzeit intern alle Projekte und kläre die Bedingungen, unter denen die Vorhaben weitergeführt werden könnten.

„Unser primäres Ziel ist es, trotz der derzeitigen Krise in der Baubranche alle Immobilienprojekte umzusetzen und am Markt zu platzieren“, teilte Vorstandschef Mathias Düsterdick in einem Pressestatement mit. Dazu sei ein umfassendes Sanierungs- und Restrukturierungsprogramm geplant. Insgesamt hat Gerch bundesweit neun Projekte in unterschiedlichen Stadien und plante, vier Milliarden Euro zu investieren. Die Insolvenz betrifft nur die vier Dachgesellschaften der Gerchgroup, nicht aber die neun einzelnen Projektgesellschaften. „Der Geschäftsbetrieb bei Gerch läuft uneingeschränkt weiter“, versichert das Unternehmen. Dazu sei ein umfassendes Sanierungsprogramm geplant.

Für das Polizeipräsidium bedeutet dies, dass der Zeitplan der Fertigstellung bis 2028 fraglich geworden ist. Schlimmstenfalls müsste die Gerchgroup das Präsidium wieder verkaufen – dann wären alle seit 2018 betriebenen Planungen Makulatur, und für Gerch stellte sich die Frage, wer im derzeitigen Marktumfeld ein solches Grundstück erwerben möchte. Der Kaufpreis von 212 Millionen Euro galt seinerzeit als überteuert; andere Projektentwickler waren abgesprungen, weil sie sich nicht auf die Preisvorstellungen des Landes einlassen wollten.

„Die Insolvenz der Gerchgroup ist bezeichnend für das Scheitern des neoliberalen Irrwegs bei der Wohnraumfrage“, urteilt der Frankfurter SPD-Vorsitzende Kolja Müller. „Der Markt regelt eben nicht alles. Stadtentwicklung darf keine Aufgabe privater Investoren sein.“

Gwechenberger will angesichts der Marktentwicklung und der gestiegenen Bauzinsen nicht ausschließen, dass weitere Projekte in Frankfurt in Schieflage geraten. „Dann werden wir individuell Gespräche führen. Sicher ist jeder Fall anders, es gibt keine Pauschallösung.“ Wenn es in einem Fall sinnvoll sein könne, weitere Partner an Bord zu holen, sei es im anderen Fall vielleicht erforderlich, die Planung zu ändern, um das Projekt flüssiger realisieren zu können.

Das 1914 errichtete Polizeipräsidium an der Friedrich-Ebert-Anlage steht seit 2002, als die Polizei ihre neue Zentrale an der Miquelallee bezog, weitgehend leer, und war vorübergehend als Diskothek genutzt worden. 2018 kaufte die Gerchgroup das Areal vom Land Hessen und hat es inzwischen auch vollständig bezahlt. Im März war vorgestellt worden, was dort entstehen soll: ein Hochhaus von 175 Metern für Büros und Wohnungen mit 30 Prozent gefördertem Wohnraum, ein Hotel, eine Kindertagesstätte und eine Turnhalle für die benachbarte Falkschule. Insgesamt 800 Millionen Euro wollte die Gerchgroup investieren. Diese Schätzung erfolgte vor der Explosion von Baupreisen und Zinsen.