Frankfurt: Zoobesuch soll deutlich teurer werden

Von: Christoph Manus

Teilen

Wer die Bonobos im Frankfurter Zoo sehen will, zahlt bald mehr Eintritt. © Renate Hoyer

Der Frankfurter Magistrat will die Stadtkasse in den kommenden drei Jahren um 116 Millionen Euro entlasten. Dazu schlägt er auch etwa höhere Eintritte für Museen und den Zoo vor.

Wer den Frankfurter Zoo besuchen will, wird aller Voraussicht nach schon bald 14 statt 12 Euro Eintritt zahlen müssen. Vom kommenden Jahr an sollen sogar 16 Euro fällig werden. Ermäßigte Karten kosten nach einem Vorschlag des Magistrats dann acht statt bisher sechs Euro.

Diese in zwei Stufen erfolgende Erhöhung der Eintrittspreise um je ein Drittel ist einer von 23 Vorschlägen der Stadtregierung im am Freitag beschlossenen Haushaltssicherungskonzept. Sie sollen die Etats der Jahre 2024 bis 2026 um zusammen knapp 116 Millionen Euro entlasten. Das höhere Eintrittsgeld für den Zoo etwa könnte laut Magistrat zusammen sechs Millionen Euro zusätzlich in die Kasse spülen. Von einer Erhöhung von Museumseintritten erhofft sich der Magistrat 2,1 Millionen Euro. Auch ein Besuch im Palmengarten soll teurer werden. Dass soll gut 1,1 Millionen Euro einbringen. Vorgeschlagen werden in dem Konzept zudem höhere Preise in den Shops von Museen und Zoo sowie höhere Entgelte für Führungen.

Haushalt Frankfurt: Auch Geschäftsreisende sollen künftig Tourismusbeitrag zahlen

Größere Entlastungseffekte für die nächsten Haushalte verspricht sich die Stadtregierung von einer Ausweitung des Tourismusbeitrags, den künftig auch Geschäftsreisende zahlen sollen. Allein das soll in den Jahren 2024 bis 2026 zusammen 36,2 Millionen Euro Mehreinnahmen bringen. Eine Erhöhung von Parkgebühren soll die Stadt um je drei Millionen Euro im Jahr, also neun Millionen Euro in der Summe entlasten. Fast sieben Millionen Euro erhofft sich der Magistrat von einer höheren Gewinnausschüttung des städtischen Immobilienkonzerns ABG. Die Neuvergabe der Werberechte im öffentlichen Raum soll insgesamt knapp 4,3 Millionen Euro einbringen. Streichen soll die Stadt nach Vorschlag des Magistrats etwa den Zuschuss für das Festival „Klimagourmet“.

Die Stadt Frankfurt muss dem Land als Aufsichtsbehörde wie im vorigen Jahr ein Haushaltssicherungskonzept vorlegen, weil es ihr sonst voraussichtlich im Planungszeitraum bis 2026 nicht mehr gelänge, die geplanten ordentlichen Defizite durch die Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre zu decken. Trotz der Konsolidierungsvorschläge rechnet Kämmerer Bastian Bergerhoff (Grüne) für die Jahre bis 2026 mit Fehlbeträgen von zusammen gut 406 Millionen Euro. Die Rücklage wird dem Konzept nach aber Ende 2026 immerhin noch mit 171 Millionen Euro bestückt sein.

Haushalt Frankfurt: Linke hält höheren Eintritt für Zoo und Museen für Skandal

Das Haushaltssicherungskonzept wird aller Voraussicht nach am 20. Juli mit dem Haushaltsplan für das laufende Jahr von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Dieser sieht bisher einen Fehlbetrag von fast 49 Millionen Euro vor. Noch laufen aber die Haushaltsberatungen. Die Koalition etwa stellt am Mittwoch ihre Anträge vor. Das Haushaltssicherungskonzept hat keine Auswirkungen auf den laufenden Etat, der wahrscheinlich erst im Herbst genehmigt wird und in Kraft tritt.

Die Linke im Römer kritisierte die Einsparvorschläge des Magistrats am Freitag als „Haushaltssicherung auf Kosten von Kindern und Familien“ und einen „Offenbarungseid für die Stadtregierung“. Der Vorschlag, die Eintrittspreise von Zoo und Museen zu erhöhen, sei skandalös, sagte Fraktionschef Michael Müller auf Anfrage der Frankfurter Rundschau.

Gerade der Besuch des Zoos sei für viele Kinder und Familien von unschätzbarem Wert. „Wenn jetzt Preise steigen sollten, dann wirkt das sozial ausschließend und wird unseren entschiedenen Widerstand finden.“