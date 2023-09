Frankfurt: Zeitzeugen, die man selbst befragen kann

Von: George Grodensky

Kurt S. Maier und Inge Auerbacher, seit Kindertagen befreundet, haben viel erlebt auf ihrer Reise von Kippenheim nach New York. © Rolf Oeser

Kurt Maier und Inge Auerbacher stehen im Exilarchiv der Nationalbibliothek zum Gespräch bereit – an fast jedem Tag. In der interaktiven Schau kann man Fragen stellen, sie antworten in aufgezeichneten Videos.

Inge Auerbacher hat ihren Judenstern aufbewahrt. Klein, fast unscheinbar wirkt der Stoff, als sie ihn am Donnerstag aus dem Umschlag zieht. „Aber wenn Du sechs Jahre alt bist, ist der riesig“, sagt Auerbacher. Die 88-Jährige hat ihn getragen in ihrer Kindheit in Baden und im Konzentrationslager Theresienstadt. Und eigentlich trägt sie ihn heute noch, sinniert sie. Das Gefühl verschwinde nie, mit so einem Stern gezeichnet zu sein, „wie eine Kakerlake, die man zertreten kann“. Ihr Leben lang hat sie dagegen gekämpft, hat nach dem KZ die Tuberkulose überstanden. Hat Chemie studiert, hat besonders schwer gearbeitet. „Ich musste immer die Beste sein, um zu zeigen, dass ich auch ein Mensch bin.“

Auerbacher ist aus New York angereist, um die neue Schau im Deutschen Exilarchiv zu begutachten. So bereitwillig erzählt sie, man möchte ihr noch so viele Fragen stellen. Und genau das ist in der neuen Ausstellung möglich. Auerbacher hat zusammen mit einem Freund aus Kindertagen, Kurt S. Maier, Interviews gegeben. Der 93-Jährige ist auch so einer, der gut erzählen kann. Oft begleitet ein feiner Humor seine Ausführungen. Er möchte die Jugendlichen nicht zum Weinen bringen, sagt er. Beide reisen schon lange umher und sprechen über ihr Leben in der NS-Zeit.

„Berichte von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind ,unersetzliche Quellen‘“, schreibt das Exilarchiv zur Schau. „Sie schaffen einen unmittelbaren Zugang zur Geschichte.“ Lassen verstehen, was geschehen ist und sensibilisieren für das, was heute geschieht. Aber: Irgendwann wird es keine Zeuginnen und Zeugen der NS-Verbrechen mehr geben.

Da setzt nun das Exil-Archiv an, zusammen mit der USC Shoah Foundation hat es einen Fragenkatalog entwickelt. Je 900 Antworten haben die beiden Überlebenden gegeben, über fünf Drehtage. Nun sollen Besucher:innen die beiden ausfragen. Eine Spracherkennungssoftware übermittelt die Frage an eine KI, die sucht aus, welche Antwort dazu passt. „Es sind reale Antworten“, betont Sylvia Asmus vom Exil-Archiv. Keine, die die KI generiert hätte. Noch spricht allerdings nur Maier, für Auerbacher muss der Rechner noch trainieren.

Damit den Gästen auch Fragen einfallen, bereitet die Ausstellung zunächst auf die Begegnung vor. Am Entree laufen animierte Filme über die beiden Protagonisten. Hamed Eshrat und Yaka Hara haben sie so leichthändig skizziert, dass sie um so mehr aufs Gemüt schlagen, sobald das Dritte Reich in die scheinbar heile Kinderwelt einbricht. Ausgrenzung, Verfolgung, Deportation, Tod.

Am Donnerstag betrachten Maier und Auerbacher einmal mehr staunend die alten Kinderfotos aus glücklichen Tagen, die ebenfalls hängen. „Das hätten wir nie gedacht, dass wir heute als zerbrechliche Alte am Stock wieder nebeneinander stehen“, flachst Maier. Ein Wunder.

Auerbacher ist eines der wenigen Kinder, die das KZ Theresienstadt überlebt haben. 1946 emigriert sie mit ihren Eltern in die USA. Als Gedenken an die eineinhalb Millionen jüdische Kinder, die die Nazis ermordet haben, trägt sie stets die Schmetterlingsbrosche. Maiers Familie hat 1941 das Land verlassen. Die Nazis deportierten sie ins südfranzösische Gurs. Mit Hilfe von US-amerikanischen Verwandten durfte sie aber ausreisen. Auch das eher unüblich in den 40ern.

Die Erinnerung wollen sie wach halten. „Aber wir sind keine Opfer“, sagt Auerbacher. Beide haben ein erfolgreiches Leben geführt. Sie als Chemikerin, er zunächst beim Militär, dann studiert er deutsche Literaturwissenschaft. Ausgerechnet! „Ich dachte, ich hätte einen Vorteil, weil ich die Sprache schon kann“, sagt er. War dann aber nicht so. Die anderen waren alles Einserkandidaten.

Frag nach: interaktive Zeitzeugeninterviews mit Inge Auerbacher und Kurt S. Maier, Mo. - Fr., 9-21.30 Uhr, Sa. 10 - 17.30 Uhr, bis Ende 2026 im Deutschen Exilarchiv 1933-1945 der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt, Adickesallee 1. Eintritt frei. www.fragnach.org