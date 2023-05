Frankfurt: Wunschliste an Mike Josef

Von: Georg Leppert

Die Erwartungen an Mike Josef (links) und Marcus Gwechenberger sind hoch. © Renate Hoyer

Mehrere Initiativen schreiben dem künftigen Oberbürgermeister und seinem Nachfolger als Planungsdezernent.

Frankfurt soll eine „Stadt für alle“ werden. Das darf keine leere Floskel bleiben, sondern muss jetzt umgesetzt werden - so die Forderung von mehreren Gruppen und Initiativen, die am Mittwoch einen offenen Brief veröffentlicht haben. Er richtet sich an Planungsdezernent Mike Josef (SPD), der am 11. Mai zum Oberbürgermeister ernannt wird, sowie an seinen designierten Nachfolger als Planungsdezernent, Marcus Gwechenberger.

Verfasst haben den Brief die Initiative „Eine Stadt für Alle Frankfurt“, die Ada-Kantine aus Bockenheim, die Nachbarschaftsinitiative NBO und der Asta der Goethe-Universität. Nach einem betont freundlichen Einstieg („möchten wir es nicht versäumen, Ihnen jeweils zu Ihren neuen Ämtern zu gratulieren“) schreiben sie in dem Brief Klartext.

So fordern die Gruppen, den Anteil von gefördertem Wohnraum bei Neubauprojekten auf 68 Prozent zu erhöhen. So viele Frankfurter:innen hätten nämlich Anspruch auf eine entsprechende Bleibe. Die Hälfte des geförderten Wohnraums sollen Sozialwohnungen sein. Bei der städtischen Gesellschaft ABG sollen alle frei werdenden Wohnungen als geförderter Wohnraum vermietet werden. Und wer Anspruch auf eine Sozialwohnung habe, soll bei der ABG in jedem Fall nur 6,50 Euro pro Quadratmeter bezahlen.

Zudem fordern die Gruppen „ein Ende der menschenunwürdigen Unterbringung in Notunterkünften und die Überführung in vollwertige Wohnungen“, den Erhalt des Juridicums in Bockenheim und ein Haus für das Wohnprojekt in der Günderrodestraße 5 im Gallus. geo