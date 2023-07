Frankfurt: Worüber der Großvater nie sprach

Von: Thomas Stillbauer

Liza Robbins-Theuman (mit Papieren) berichtet aus ihrem Leben. Lehrerin Clara Marianov (neben ihr) und die Klasse hören zu. © Peter Jülich

Die Nachfahrin einer einst vom NS-Terror verfolgten und vertriebenen jüdischen Frankfurter Familie trifft eine Schulklasse.

Es gibt Zufälle, die kann man zunächst kaum glauben. Vor vielen Jahrzehnten wohnte die Familie von Liza Robbins-Theuman im Nordend, Kantstraße. Dort wohnt heute Clara Marianov. Und welche Lehrerin der Josephine-Baker-Schule auf dem Riedberg begrüßt am Montagmorgen welche Nachfahrin einer jüdischen Frankfurter Familie zum Gespräch mit Schülerinnen und Schülern? Eben.

Für die 64-jährige Liza Robbins-Theuman, angereist aus den USA, ist es ein emotionaler Besuch in der Stadt ihrer Ahnen. Sie war schon einmal in Frankfurt, aber das ist mehr als 50 Jahre her. Jetzt besucht sie wieder das Haus in der Kantstraße. „Amazing“, sagt sie, nach so langer Zeit. Das Besuchsprogramm der Stadt macht es möglich: Seit 1980 lädt Frankfurt frühere Bürgerinnen und Bürger ein, die in der Zeit des Nationalsozialismus wegen ihrer Herkunft, Religion oder politischen Einstellung verfolgt und vertrieben wurden. Viele Schulen bewerben sich darum, dass die Gäste dort aus ihrem Leben erzählen. Seit 2012 ist das Programm erweitert auf die „Zweitzeugen“ – die Kinder der einst Vertriebenen, die Frankfurt vor allem aus Erzählungen kennen.

Nach dem Schweigen

„Einige Besucher sind mit dem Schweigen der Eltern aufgewachsen“, berichtet Angelika Rieber vom Verein „Projekt Jüdisches Leben in Frankfurt“. Auch die Frau aus den USA: Schweigen herrschte über das, was unter dem NS-Terror geschah. Nicht aber über Frankfurt.

In diesem Haus, erzählt sie später den jungen Erwachsenen, die im Kreis um sie und ihren mitgereisten Sohn Ben sitzen, wohnte also ihre Familie namens Lorey; nicht verwandt mit der alteingesessenen Haushaltswarendynastie. Alles wurde anders nach der Pogromnacht 1938, als das Hitler-Regime auch in Frankfurt Jagd auf die jüdische Bevölkerung machte. Aus dem Haus in der Kantstraße wurde ein „Ghetto-Haus“, 33 Jüdinnen und Juden waren dort eingepfercht. Sieben von diesen 33 überlebten die NS-Zeit. Sechs der Überlebenden zählten zur Familie Lorey.

Ins Exil nach Shanghai

Lizas Großvater, seiner Frau und der zweieinhalbjährigen Tochter – Lizas Mutter – gelang die Flucht ins Exil, nach Shanghai. „Was ist Shanghai?“, fragt einer der Schüler. „Die einzige Stadt, in die wir ohne Visum einreisen konnten“, sagt Liza. Auch dort musste die Familie im Ghetto leben. „Aber es war immer noch besser, als in Deutschland ermordet zu werden.“ Die Klasse hört schweigend zu. Was davor war, vor Shanghai, darüber sprach der Großvater nie, auch nicht die Großmutter und auch nicht die inzwischen 87-Jährige Mutter von Liza Robbins-Theuman, die die Reise aus den USA per Facebook verfolgt. Intensiv berichten will die Tochter erst, wenn sie zurück ist. Was sie hier erfahren habe, sagt sie, das sei zu hart für ein Telefongespräch.

Sie sagt es auf Englisch, so wie das ganze Gespräch auf Englisch läuft. Die Mutter habe mit ihr viel deutsch gesprochen, sagt Liza, sie verstehe die Sprache gut, aber selbst deutsch sprechen, lieber nicht. Auch nicht darüber, was ihrem Opa im Konzentrationslager Buchenwald angetan wurde, etwa die Knochenbrüche, von denen sie jetzt erfuhr. Worüber er nie sprach. Und auch nicht über den Grund dafür, dass ihre Mutter auf einem Auge blind ist. „Sie sprach viel, aber nie vom Holocaust“, sagt Liza den jungen Menschen. Ihre Mutter lese in den USA täglich deutsche Zeitungen und schaue jeden Tag die Livebilder von Frankfurter Webcams an. Ob Liza ihrer Mutter alles sagen wird, was sie hier erfahren hat? Jedenfalls nicht alles auf einmal. „It is too hard.“

Respekt und Würde

Aber es sei nun an ihr, die Geschichte weiterzuerzählen. So viel wie möglich wolle sie bei ihrem Besuch ergründen, auf der Reise zu den Lebensorten ihrer Ahnen. Die heutige Generation sei nicht verantwortlich für das, was damals geschah, sagt Liza, aber sie wolle sie ermutigen, andere Menschen mit Respekt und Würde zu behandeln. Ein Schüler fragt nach dem Vorfall in der vorigen Woche, als es angeblich einen Anschlag Jugendlicher auf die jüdische Besuchsgruppe gegeben habe. Das sei übertrieben worden, sagt Liza, höchstens eine Unachtsamkeit. Die jungen Leute hätten mit Sicherheit nicht gewusst, dass es sich um Jüdinnen und Juden handelte.

Zum Schluss reicht Lehrerin Marianov Fotos von einer großen hölzernen Kiste herum, einer uralten Übersee-Transportkiste. Die stand noch im Keller in der Kantstraße, als sie dort einzog. Wie sich herausstellte, hatte der Großvater von Liza Robbins-Theuman sie aus Shanghai geschickt. Die Familie kehrte nach dem Krieg, 1947, noch einmal zurück nach Frankfurt, ehe sie in die USA auswanderte.

„Ich habe ein wunderbares Leben“, sagt Liza, „zwei wunderbare Kinder, einen wunderbaren Mann. Man muss nur im Kopf behalten, dass die Bösen in der Minderheit sind – und allen Menschen dabei helfen, gut zu sein.“