Frankfurt: Wohnturm am Rebstockpark geplant

Von: Christoph Manus

So oder so ähnlich könnte das Hochhaus am Rebstockpark in Frankfurt aussehen. Ein Vorentwurf des Frankfurter Büros Bjoern Schmidt Architektur © DLE

Das nächste Hochhausprojekt in Frankfurt: Am Rebstock soll ein 67 Meter hohes Büro- und Wohnhochhaus entstehen.

Ein 67 Meter hohes Büro- und Wohnhochhaus könnte in den nächsten Jahren am Rebstockpark im Frankfurter Stadtteil Bockenheim entstehen. Der Investmentmanager DLE Land Development hat für das Projekt, das auf einem etwa 6000 Quadratmeter großen Grundstück an der Leonardo-da-Vinci-Allee, Platz finden soll, jetzt nach eigenen Angaben einen positiven Bauvorbescheid enthalten. Nach dessen Plänen soll auf 18 Stockwerken eine Geschossfläche von 37 000 Quadratmetern entstehen.

Die Hälfte der Fläche sei für Wohnnutzung vorgesehen, die andere Hälfte stehe für gewerbliche Zwecke zur Verfügung, hieß es am Donnerstag auf FR-Anfrage. Außer Büros sei auch eine Hotelnutzung eine Option. Ein Vorentwurf des Frankfurter Büros Bjoern Schmidt Architekten für das Hochhaus sieht eine Fassadenbegrünung mit Rankpflanzen und große Dachterrassen vor. Eine Tiefgarage ist geplant. Zum Zeitplan machte das Unternehmen am Donnerstag auch auf Anfrage keine Angaben. cm