Frankfurt: Wirbel um Moscheeprojekt in Griesheim

Von: Christoph Manus, Georg Leppert

Teilen

In Frankfurt sammelt eine islamische Gemeinde Spenden für ein Bauprojekt. Es gibt einige Ungereimtheiten. © Boeckheler (Archiv)

Die Islamische Gemeinde Frankfurt sammelt für ein großeres Neubauprojekt. Dabei steht sie offenbar in Kontakt zu einem Verein, den der Verfassungsschutz für islamistisch hält.

Das Islamische Zentrum Frankfurt, das an der Eichenstraße im Stadtteil Griesheim eine Moschee betreibt, plant einen größeren Neubau. Dafür sammelt der Verein, wie Fotos auf dessen Facebookseite nahelegen, seit etwa eineinhalb Jahren Spenden, um von dem Erlös zunächst ein Nachbargrundstück zu kaufen.

Hinter dem Projekt könnte nach Recherchen der Zeitung „Welt am Sonntag“ zumindest als Kooperationspartner die Deutsche Muslimische Gemeinschaft mit Sitz in Berlin stecken. Doch diese gilt dem hessischen Landesamt für Verfassungsschutz als mitgliederstärkste Organisation von Anhänger:innen der islamistischen Muslimbruderschaft in Deutschland. Die Deutsche Muslimische Gemeinschaft versuche, wie die Behörde am Montag auf Anfrage mitteilte. „in Anlehnung an ihre ägyptische Mutterorganisation (...) durch soziales und religiöses Engagement sowie durch Dialogangebote Akzeptanz in der Gesellschaft zu finden“.

Frankfurt: Facebook-Eintrag zu Spende für Moscheeprojekt aktualisiert

Die „Welt am Sonntag“ hatte in ihrem Artikel unter anderem problematisiert, dass das Islamische Zentrum Frankfurt um Spenden wirbt, in der so genannten Auflassungsverfügung des Grundbuches des Nachbargrundstücks aber die Deutsche Muslimische Gemeinschaft als Käuferin genannt sei.

Das Islamische Zentrum Frankfurt war am Montag nicht zu erreichen. Die Deutsche Muslimische Gemeinschaft ließ eine Presseanfrage der Frankfurter Rundschau unbeantwortet. Auf der Facebookseite des Islamischen Zentrums ist seit Samstag allerdings eine aktualisierte Version des Spendenaufrufs zu finden. In einer Version vom 22. Dezember 2021 hieß der Betreff: Islamisches Zentrum Frankfurt e.V., in einer Fassung vom 23. Februar 2022: Projekt Zukunft IZF. Nun steht dort stattdessen: „Projekt Zukunft IZF im Auftrag der DMG“. DMG ist die gängige Abkürzung der Deutschen Muslimischen Gemeinschaft.

Frankfurt: Stadt kennt noch keinen Bauantrag für Moscheeprojekt

Die „Welt am Sonntag“ war auf der Facebookseite des Islamischen Zentrums Frankfurt auf ein Modell des Bauprojekts gestoßen, das nahelegt, dass dieses von großer Dimension sein könnte. Wie konkret die Planungen sind, ist allerdings unklar. Der Stadt Frankfurt liegt, wie das Planungsdezernat am Montag auf Anfrage der Frankfurter Rundschau mitteilte, kein Bauantrag vor. Auch eine Bauberatung sei nicht bekannt,

Auch Bürgermeisterin und Diversitätsdezernentin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) hatte am Montag „keine konkreten Informationen“ über ein entsprechendes Bauvorhaben in Griesheim. Sollte ein Bauantrag gestellt werden, werde sich der Frankfurter Magistrat das Projekt sehr genau anschauen, sagte die Bürgermeisterin auf Anfrage der Frankfurter Rundschau.

Frankfurt: Eskandari-Grünberg bringt Moscheeprojekt mit Muslimbruderschaft in Verbindung

Denn laut Eskandari-Grünberg ist nicht nur die Deutsche Muslimische Gemeinschaft eine problematische Gruppierung. Auch das Islamische Zentrum Frankfurt stehe der Muslimbruderschaft nahe, die als islamistisch gelte und vom Verfassungsschutz beobachtet werde.