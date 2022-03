Frankfurt: Wind vertreibt Störche

Stadtnatur

Von Thomas Stillbauer

Das Nest in Nieder-Erlenbach musste einem geplantem Energiepark weichen. Neuer Standort gesucht.

Da fehlt doch was? Wer in diesen Wochen am Riedsteg in Nieder-Erlenbach vorbeikam, hat schnell festgestellt: In diesem Jahr fehlt dort nicht nur der Storch – es fehlt auch das Storchennest. Erst vor knapp einem Jahr im April aufgestellt, ist der eigens angefertigte Wohnraum für Familie Adebar schon wieder weg. Und schuld ist der Wind. Besser gesagt: seine Energie.

Die Fläche unweit des Erlenbachs gehöre zum sogenannten Windvorranggebiet, erläutert Ulrike Schulz, Pressesprecherin der Energieversorgerin Mainova. Das heißt: Sie liegt im Einzugsgebiet geplanter Windkraftanlagen. Mittelfristig musste das Nest daher auf jeden Fall weg. Dass es jetzt recht schnell entfernt wurde, hat einen naheliegenden Grund: „Es war zu befürchten, dass sich dort Störche niederlassen“, sagt Schulz. Die hätten sich wahrscheinlich an den Standort gewöhnt. Das Nest dann noch umzusetzen, wäre aus Sicht der langbeinigen Bewohner problematisch geworden.

Stahlkorb am Stiel

Also suchen die Mainova und der Nabu jetzt eine geeignete Fläche für den Stahlkorb am Stiel, den Auszubildende der Stromerzeugerin selbst gefertigt haben. Dabei hilft Storchenkenner Ingolf Grabow, der auch beim Erfolgsstorchennest drüben in Harheim das richtige Näschen hatte. Dort nisten auf dem 2015 ebenfalls von der Mainova errichteten Horst jedes Jahr erfolgreiche Rotschnabel-Familienunternehmen. Seit Ende Februar sind in Harheim schon wieder Handlungen zwischen Frau und Herrn Storch zu beobachten, die am Ende aufs Eierlegen hinauslaufen.

Zurück zur Windkraft am Erlenbach: Energie aus erneuerbaren Quellen, das Gebot der Stunde und der Zukunft. Aber wie war das mit dem Vorranggebiet? Als solches hat der Regionalverband Frankfurt einen Teil Nieder-Erlenbachs ausgewiesen. Noch stehe man ganz am Anfang des Projekts, berichtet Schulz: „Erfahrungsgemäß vergehen mehrere Jahre, bis sich ein Windrad tatsächlich dreht.“ Unter anderem seien noch Gutachten und die Abstimmung mit der Deutschen Flugsicherung erforderlich.

Sobald aber ein Windpark dort entstünde, wäre das (ehemalige) Storchennest zu nahe dran. Die Verwaltungsvorschrift „Naturschutz/Windenergie“ sieht nämlich vor, dass der Storch einen 1000 Meter großen Schutzpuffer zum nächsten Windrad erhält. Ist sonst zu gefährlich.

Wären also Störche ins Nest eingezogen, hätte ihr Schutzpuffer zwei Drittel der Windvorrangfläche überlagert – adieu Windpark. Dann besser das Nest abbauen und woanders aufstellen, sagte sich die Mainova, und zwar schon Ende Januar, bevor der erste Storch aus dem Winterurlaub zurückkam.

Nun wird es also in diesem Jahr wohl wieder nichts mit rechtzeitig fertiggestelltem Wohnraum für Störche in Nieder-Erlenbach. Aber die Nachfrage, hört man, soll sicher auch 2023 noch groß sein.