Frankfurt will Vier-Tage-Woche in Pflege testen

Von: Sandra Busch

Pflegekräfte sind häufig überlastet. © Christoph Schmidt/dpa

Die Stadt will ein Modellprojekt mit Vier-Tage-Woche in der Pflege starten. Damit soll der Beruf aufgewertet werden.

Die Stadt will in einem Modellversuch eine Vier-Tage-Woche in der Pflege testen. Oder vielmehr: Sie will die Bedingungen für eine 32-Stunden-Woche in einer Frankfurter Einrichtung bei vollem Lohnausgleich prüfen. Das haben die Stadtverordneten am Donnerstagabend beschlossen. „Wir wollen den Versuch starten, um ausgestiegenen Pflegekräften ein Angebot zu machen und sie zurückzuholen“, sagte Sylvia Momsen (Grüne). „Eine Vier-Tage-Woche würde den Beruf aufwerten.“

Denn die Arbeitsbedingungen sind in der Pflege nicht gut. „Die psychische und physische Belastung ist sehr hoch“, sagte Almuth Meyer (SPD). Viele Pflegekräfte sind überlastet, müssen Überstunden machen, es fehlt an Fachkräften. 32 Fehltage habe eine Pflegekraft im Schnitt im Jahr, sagte Momsen. „Es braucht eine dringende Änderung des System, strukturell und finanziell.“ Momsen schickt dabei „Grüße an Gesundheitsminister Karl Lauterbach“ raus. Denn die Pflege ist gar keine kommunale Aufgabe. „Aber wir wollen Verantwortung übernehmen“, sagte Meyer.

Auf „Herz und Nieren“ solle die Vier-Tage-Woche in der Pflege geprüft werden, sagte Meyer. Welche zusätzlichen Kosten werden in welcher Höhe für das Pflegeheim und seine Bewohner:innen während des Modellversuchs entstehen – und wer könnte das Projekt und eine mögliche flächendeckende Einführung im Anschluss mitfinanzieren. „Wir alle werden wahrscheinlich mal auf Pflege angewiesen sein“, sagte Meyer. Doch momentan reiche es oft nur für „satt und sauber“. Dabei wollten die Pflegekräfte eine „respektvolle und menschliche Pflege – und dabei selbst nicht untergehen“. Das sei schon lange nicht mehr möglich.

Für Britta Wollkopf (Volt) setzt das Modellprojekt da an, „wo es gerade klemmt: bei der individuellen Belastung“. Die Vier-Tage-Woche sei eine „echte Chance, den Pflegeberuf attraktiver zu machen“. Modellprojekte mit der Vier-Tage-Woche etwa in Großbritannien hätten gezeigt, dass die Menschen „weniger gestresst, produktiver und seltener krank sind“. Für Yanki Pürsün (FDP) ist das Modellprojekt „sinnvoll und wichtig“, es werde aber Neuland betreten. „Wir müssen erst herausfinden, welche Bedingungen dafür nötig sind“, sagte Pürsün.

Wissenschaftlich begleitet

Genau das kritisierte Monika Christann (Linke). Das Modellprojekt mit der Vier-Tage-Woche geht für sie zwar „in die richtige Richtung“, aber dass es zunächst lediglich geprüft werden soll, macht sie „skeptisch“. Denn „nach den Erfahrungen der vergangenen Monate und Jahre kann es sein, dass das nie umgesetzt wird“.

Die CDU unterstützt den von der Koalition aus Grüne, SPD, FDP und Volt initiierten Antrag zum Modellprojekt. „Die Vier-Tage-Woche reduziert Stress, es fallen weniger aus – es könnte ein Erfolgsmodell werden“, sagte Verena David. Wichtig sei aber, dass es möglichst schnell umgesetzt werde. Und auch geschaut werde, was es wirtschaftlich bedeute.

Der Modellversuch soll wissenschaftlich begleitet werden. Um etwa zu erfahren, wie sich die Vier-Tage-Woche auf Zufriedenheit, Gesundheit und Lebensqualität der Beschäftigten auswirkt. Auch welchen Effekt das auf das Wohlbefinden der Heimbewohner:innen hat. Und wie es um die Wirtschaftlichkeit steht.