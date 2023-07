„Zur Intervention im Krisenfall“: Wie sich Frankfurt vor den Folgen des Klimawandels schützen will

Von: Emanuel Zylla

Teilen

Der Klimawandel bringt Wetterextreme mit sich. Das sind Auswirkungen, mit denen die Stadt Frankfurt nun klarzukommen versucht - ein Klimaaktionsplan soll helfen.

Frankfurt - Wenig Regen und dafür starke Hitze, Wald- und Ackerbrände, dann aber auch mal Starkregen und Gewitterstürme, sogar ein mutmaßlicher Tornado in Rüsselsheim: Auch Hessen ist von Wetterextremen als Folge des Klimawandels betroffen. Um die Schäden in Frankfurt möglichst gering zu halten, soll es nun ein Klimawandelaktionsplan (KWAP) richten, den Klimadezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) am Mittwoch vorstellte. Er gelte dem Schutz der Stadt und seiner Bürger.

Fahrplan für wetterbedingte Ausnahmezustände in Frankfurt

„Als eine der ersten Großstädte hat Frankfurt mit dem KWAP nun einen internen Fahrplan für unsere Ämter zur akuten Intervention im Krisenfall“, erklärt Frankfurts Klimadezernentin. In dem Aktionsplan werden 34 Maßnahmen und ihre Abläufe festgelegt, die im Falle von Extremwettersituationen greifen, wie etwa Überschwemmungen durch Starkregen. Leiter des Klimareferats der Stadt Frankfurt ist Hans-Georg Dannert.

Er nennt Beispiele für solche Maßnahmen, wie etwa mehr Waldschneisen. Die sollen der Feuerwehr helfen, leichteren Zugang zu Brandstellen im Wald zu erhalten. Erhöhte Bordsteine sollen nützlich sein, um Hochwasser besser in den Griff zu bekommen. Auch an das Klima angepasste Arbeitszeiten sieht der Plan vor, wenn die Arbeit wegen extremer Hitze nicht mehr zumutbar ist. Das könne etwa für Draußenjobber gelten, wie die Mitarbeiter der Müllabfuhr. Laut Hans-Georg Dannert wird der KWAP immer wieder ausgewertet und dann gegebenenfalls aktualisiert.

Vor Überschwemmungen, wie hier nach einem Unwetter im Juni in Kassel, möchte sich die Stadt Frankfurt mit ihrem neuen Klimawandelaktionsplan besser schützen. © Nicole Schippers/dpa

Folgen des Klimawandels in Frankfurt abfedern, aber auch Klimaschutz vorantreiben

Bis 2050 möchte übrigens die Stadt Frankfurt eine hundertprozentige Stromversorgung aus regenerativen Energien erreichen. Gleichzeitig sollen die CO₂-Emissionen um 95 Prozent - im Vergleich zum Jahr 1990 - reduziert werden. Das ist Teil des Förderprojektes „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ von 2012 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Daran nehmen - neben Frankfurt als größter - auch noch 18 weitere Kommunen teil.

Laut Klimadezernentin Heilig gelte es, mit dem Klimawandel umgehen zu lernen. Dabei helfe der neue KWAP: „Wir müssen alles tun, um den menschengemachten Klimawandel beherrschbar zu machen. Gleichzeitig müssen wir zum Schutz der Bevölkerung, der Natur und unserer Infrastruktur vorsorgen, damit die Auswirkungen des Klimawandels, die nicht mehr verhindert werden können, möglichst wenig Schaden anrichten.“

Klimareferat der Stadt Frankfurt Seit dem 1. Januar 2023 gibt es das Klimareferat in der Mainmetropole. Seine Aufgabe ist der Klimaschutz und -anpassung in Frankfurt sowie das Thema „erneuerbare Energien“. Für Letzteres war vorher das Energiereferat zuständig. Das Klimareferat gehört zum Dezernat für Klima, Umwelt und Frauen und soll Menschen und Unternehmen dabei helfen, verantwortlichen Klimaschutz zu betreiben. Dafür werde auch ein Expertenrat, etwa für Projekte, zur Verfügung gestellt. Als konkrete Beispiele werden hierfür „Tipps zum Stromsparen in Haushalten über Beratungsangebote für Bauherren und Architekten bis hin zu Programmen für den Einstieg in das betriebliche Umweltmanagement“ genannt.

Geht es nach dem Frankfurter Tierschutzverein, könnte die Stadt Frankfurt auch mehr Verantwortung beim Tierschutz übernehmen.