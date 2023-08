Frankfurt: Wiedereröffnung B-Ebene des Hauptbahnhofs 2024

Von: Oliver Teutsch

Teilen

Schon Ende 2023 sollen wieder einige Abgänge geöffnet werden und somit unschöne Bauzäune verschwinden. Straßenbild leidet unter Schließung des Untergeschosses.

Die offensichtliche Zunahme von Dealern und Junkies im Straßenbild hat auch mit der Schließung der B-Ebene des Hauptbahnhofs zu tun. Denn entsprechendes Klientel, das sich früher in dunklen Nischen und Gängen der weitläufigen B-Ebene herumdrückte, ist seit Schließung des Untergeschosses ebenfalls auf den Straßen des Viertels zu sehen. Da die mit Bauzäunen verstellten Abgänge ebenfalls Sichtachsen blockieren und Schattenräume bieten, wird eine Wiedereröffnung des Untergeschosses in der Stadt sehnsüchtig erwartet.

Nach jetzigem Planungsstand werden die Zugänge Taunusstraße, Karlstraße und Kaiserstraße Ende 2023 wieder geöffnet, teilte die Deutsche Bahn auf FR-Anfrage am Mittwoch mit. Mit weiterem Fortschreiten der Neugestaltung der B-Ebene sollen zudem sukzessiv zum Ende des Jahres 2024 die Zugänge über die Münchner Straße neu gestaltet und wieder geöffnet werden.

Bis dahin müssen sich alle noch mit dem unschönen Anblick von Bretterzäunen rund um den Bahnhof begnügen. Zwar hat die Bahn die Holzverschläge mittlerweile mit historischen Motiven aufgehübscht, im Kaisersack gibt es allerdings noch immer den nicht gerade einladend wirkenden Stacheldraht, der insbesondere Geschäftsleuten ein Dorn im Auge ist. Wann dieser Stacheldraht entfernt werden soll, ließ die Bahn am Mittwoch auf Anfrage offen.

Die Arbeiten für die Neugestaltung der B-Ebene zu einem lichtdurchfluteten Bereich mit Einkaufsmöglichkeiten laufen seit Herbst 2020. Der Zeitplan sieht laut Bahn vor, dass zur Fußball-Europameisterschaft 2024 die B-Ebene in Teilen geöffnet wird, damit die Reisenden die Wege nutzen können, um gut zum Stadion und zurück zu gelangen. Parallel laufen gemeinsam mit dem Denkmalschutz die Sanierungsarbeiten in der Eingangshalle und den angrenzenden Gebäudeteilen des Hauptbahnhofs. Hier wurden in den vergangenen Monaten statische und denkmalpflegerische Untersuchungen unter anderem an den Deckenbogen vorgenommen. Der Südflügel des Hauptbahnhofs ist im Bereich des ehemaligen Restaurants Cosmopolitan saniert worden.

Mit der Umgestaltung der unterirdischen Verteilerebene (B-Ebene) und des Nordbaus passt die DB auch die Zugänge zwischen der Eingangshalle und der B-Ebene an. Ein Lichthof verbindet künftig die beiden Bereiche. Voraussichtlich 2026 soll die Fläche zwischen Haupteingang und Querbahnsteig wieder geöffnet werden und einen neuen Einkaufs- und Gastronomiebereich bieten. Die Umgestaltung des Hauptbahnhofs, bei der auch der künftige Fernbahntunnel berücksichtigt wird, soll voraussichtlich Anfang der 2030er Jahre abgeschlossen sein.