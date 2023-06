Frankfurt: Wiedereinstieg in die Pflege

Von: Michael Theil

Eine Pflegerin kümmert sich im Bürgerhospital um ein Frühgeborenes. © christoph boeckheler*

Das Frankfurter Bürgerhospital startet ein Rückkehrprojekt für seine Kinderstationen. Mentorinnen und Mentoren sollen dabei einen wichtigen Baustein bilden.

Zu wenig Zeit und zu viele Patientinnen und Patienten. Geht es um die Gesundheit einer immer älter werdenden Gesellschaft, bekommt der Fachkräftemangel eine besondere Brisanz. Das Frankfurter Bürgerhospital geht das Problem nun an. Mit einem Rückkehrprojekt für Kinderkrankenpfleger:innen will es Menschen, die dem Beruf einst den Rücken gekehrt haben, den Wiedereinstieg so einfach wie möglich machen.

In den Gängen der Kinderchirurgie des Bürgerhospitals ist es ruhig. An den Wänden hängen bunte Bilder spielender Kinder und von Biene Maja. Vereinzelt ist Lachen und Weinen zu hören. In einem der Zimmer sitzt eine Frau, im Schoß hält sie einen Säugling. Ihr Sohn kam einige Wochen zu früh auf die Welt, Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte des Bürgerhospitals kümmern sich nun um das Kind – aber auch um die Familie.

„Kinder und Eltern müssen in der Pflege immer als Einheit gedacht werden“, sagt Gabriele Seelemann, Stationsleitung der Intensivstation für Frühgeborene. Teilweise brauchen die Eltern der jungen Patient:innen sogar mehr Zuwendung als die kranken Kinder, erklärt sie.

Diese Zuwendung kostet Zeit. Nicht nur das Bürgerhospital kämpft mit dem Fachkräftemangel. „Alle Betreiber versuchen aktuell, Personal zu bekommen“, sagt Oberin Christine Schwarzbeck. Als Pflegedirektorin ist sie für alle Stationen des Krankenhauses verantwortlich. Auch für das zum Bürgerhospital gehörende Clementinen-Kinderhospital am Zoo, Frankfurts einzige reine Kinderklinik. Eine Studie der Arbeitnehmerkammer Bremen stellt fest, dass mehr als 300 000 Pfleger:innen, die ihrem Beruf einst den Rücken gekehrt haben oder in Teilzeit arbeiten, als potenzielle Vollzeitkräfte zur Verfügung stünden. Eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen vorausgesetzt.

Die Pflege sei noch immer ein Beruf, der hauptsächlich von Frauen ausgeübt werde, findet Seelemann. Viele seien aus familiären Gründen gegangen. Einige hätten aber auch Probleme mit dem Schichtdienst gehabt und seien deshalb zu niedergelassenen Ärzt:innen gewechselt. „Und nach Jahren stellen sie fest, dass die Pflege gar nicht so schlecht ist“, sagt die Stationsleiterin.

„Programm nimmt Angst“

„Mit dem Rückkehrprojekt wollen wir den Pflegekräften dabei helfen, die Hemmschwelle vor einem Wiedereinstieg zu überwinden“, so Schwarzbeck. Hierfür bietet das Krankenhaus ein dreimonatiges Mentoring-Programm mit Theorie und Praxisschulungen an. Teilnehmer:innen würden so wieder langsam an den Klinikalltag herangeführt und das bei voller Bezahlung ab dem ersten Tag, sagt die Pflegedirektorin.

Sie kommen in alle Bereiche der Kinderkrankenpflege und können sich danach ihre neue Station aussuchen, sagt Seelemann. Auch nach dem Programm gebe es feste Tandempartner:innen für die Neuen.

In erster Linie zielt das Programm auf ehemalige Fachkräfte aus der Kinderpflege ab. „Wir sehen aber auch, dass sich Leute umorientieren wollen“, so Schwarzbeck. Pfleger:innen, die schon immer einmal mit Kindern arbeiten wollten, bekämen über das Programm die Chance, unter praktischer Anleitung einzusteigen.

Mit einem ähnlichen Projekt habe die Klinik bereits sechs Hebammen für sich gewinnen können. Gerade die gezielte Einarbeitung sei bei den neuen Kräften gut angekommen, sagt Schwarzbeck. Unnötiger Stress sei vermieden worden. „Das Programm nimmt die Angst“, ergänzt sie. Die Pflege habe in der Öffentlichkeit einen schlechten Ruf. Gabriele Seelemann will für ihren Beruf deshalb eine Lanze brechen. „Ich wäre nicht mehr in der Pflege, wenn alles so schlecht wäre“, betont sie. Vieles habe sich in den letzten Jahren geändert. Die Bezahlung sei gut und auch, was die Kommunikation auf Augenhöhe angehe, habe sich einiges getan. „Spätestens Corona hat uns gelehrt, dass wir sehr voneinander abhängen“, sagt Seelemann.

„Es ist einfach eine sinnstiftende Tätigkeit und die Arbeit im Team etwas Besonderes“, wirbt auch Schwarzbeck für den Beruf. Außerdem biete er viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden und zu spezialisieren.

Der nächste Informationstag für das Rückkehrprojekt findet am 27. Juni um 10 Uhr im Clementine-Kinderhospital statt. Alles Wichtige erfahren Interessierte im Internet auf der Website wiedereinstieg-kinderspiel.de