Frankfurt: Wie die Bürokratie zu überwinden ist

Teilen

House of Resources unterstützt Vereine bei der Professionalisierung und will ehrenamtliches Engagement stärken.

Was das House of Resources (HOR) ist, kann am besten María Paula Piñeros Carrillo erklären. Seit sechs Jahren leitet sie den Verein Colombia Viva, „und ohne das House of Resources hätte ich das niemals geschafft“, sagt sie. Denn vermutlich wäre die 30-Jährige mit den kolumbianischen Wurzeln bereits am deutschen Vereinsrecht gescheitert, als sie 2017 beschloss, die Initiative in einen Verein umzuwandeln. Sie wollte Kolumbianern die Eingewöhnung in Deutschland erleichtern und Vorurteile über das südamerikanische Land abbauen. „Es gab so viele deutsche Begriffe, die ich nicht kannte“, sagt Carrillo. „Schon allein ‚Satzung‘, was sollte das sein?“

Zufällig stieß sie aufs HOR, das beim Verein Beramí angesiedelt ist. Dessen Team hilft noch nicht etablierten Vereinen und Initiativen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken wollen, bei der Professionalisierung. „Alle waren immer super freundlich und haben uns alles so gut erklärt, dass wir die Satzung am Ende sogar schreiben konnten“, sagt Carrillo und lacht. Der erste Schritt zum erfolgreichen Verein war getan.

Beratungen, etwa zu den Themen Vereinsrecht oder Fördermittelakquise, sind nicht das einzige Angebot des HOR. Es gibt Schulungen wie das „Bürokratie-Survival-Training“, dank dessen es bei Colombia Viva auch mit dem Finanzamt klappte. „Vieles wissen Ehrenamtliche einfach nicht, erst recht nicht solche aus der migrantischen Community“, sagt Susanne Zastrau, die das HOR leitet. „Oft sind es nur kleine Fehler, etwa im Umgang mit Behörden, die dann sehr viel Zeit und Energie fressen.“

Selbständigkeit als Ziel

„Dabei ist ehrenamtliches Engagement gerade jetzt wichtiger denn je, um die Gesellschaft stark und reaktionsfähig zu halten“, sagt Zastrau. Um des Problems Herr zu werden, wurden 2016 in elf deutschen Städten Houses of Resources (auf Deutsch: Ressourcen- oder Quellen-Häuser) gegründet, mittlerweile sind weitere neun dazugekommen. Finanziert werden sie vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), seit der Gründung flossen knapp 1,2 Millionen Euro ins Frankfurter Projekt.

Kurz nach Vereinsgründung wollte Colombia Viva sich mit einem Festival der Öffentlichkeit vorzustellen. Das HOR gewährte eine Mikroprojektförderung. Der Anspruch sei, „dass in den Vereinen Know-how dazukommmt“, sagt Zastrau. Denn irgendwann sollen die Vereine sich selbstständig auch für andere Fördertöpfe bewerben können. 134 Projekte wurden seit 2016 vom HOR Rhein-Main gefördert, insgesamt 243 000 Euro an Vereine und Initiativen ausgegeben. 16 Mal, und darauf ist Zastrau besonders stolz, haben Vereine mittlerweile externe Fördergelder beantragt.

Die Technik fürs Kulturfest lieh sich Colombia Viva ebenfalls vom HOR, es gibt Soundsysteme, Laptops oder Moderationskoffer. Das Colombia Festival wurde ein so großer Erfolg, dass es bis zum Pandemiebeginn jährlich wiederholt wurde. Und als der Verein die Gebühren für die Musik auf den Festivals nachzahlen sollte, half wieder das HOR aus.

Ihre Erfahrungen können die Houses of Resources nach oben weitergeben. So konnte das Bamf nach der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan schnell herausfinden, in welchen Städten es afghanische Vereine gibt und was sie brauchen, um die Schutzsuchenden angemessen zu empfangen. Weshalb das Bamf nun auch in Aussicht gestellt hat, die Förderung nicht nur jährlich, sondern für mehrere Jahre am Stück zu verlängern.