Frankfurt: Widerstand gegen einen iranischen „Propagandagarten“

Von: Christoph Manus

Die Stadt Frankfurt würde die Grünverbindung Grünes Ypsilon gerne ausbauen. © Judith Dietermann

Die SPD im Frankfurter Römer will einen Grundstückstausch für eine bessere Grünverbindung im Bereich Dornbusch/Ginnheim verhindern. Denn die Fläche gehört dem Iran.

Die Stadt Frankfurt sollte die weit vorangeschrittenen Verhandlungen über einen Grundstückstausch mit dem Staat Iran noch stoppen. Darauf dringt die SPD im Römer. „Mit uns wird es dieses Geschäft nicht geben“, sagt der planungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Simon Witsch.

Die Stadt bemüht sich seit gut 20 Jahren darum, per Grundstückstausch einen rund 30 Meter breiten Grünstreifen zwischen der Platenstraße und der Raimundstraße am iranischen Konsulat zu erhalten. Diesen benötigt sie als Teilstück des Grünzugs „Grünes Ypsilon“, der Ginnheim und den Dornbusch verbinden soll. Der Iran wiederum würde auf einem anderen Grundstück im Areal, das bisher der Stadt gehört, offenbar gerne einen „Iranischen Garten“ schaffen. Zuletzt ist Bewegung in die Sache gekommen. Das Grünflächenamt teilte jüngst im Ortsbereich 9 mit, das iranische Generalkonsulat habe einen Vertragsentwurf der Stadt Frankfurt freigegeben.

Frankfurter SPD-Stadtverordneter warnt prinzipiell gegen Geschäfte mit dem Iran

Die SPD im Römer stehe hinter dem Wunsch, die Grünverbindung herzustellen. Die Frage sei aber, zu welchem Preis, sagt Witsch. Die Stadt dürfe dem Iran keine Möglichkeit geben, einen „Propagandagarten“ zu schaffen. Nach seiner Kenntnis erhalte der Iran zudem ein Grundstück mit einem deutlich höheren Wert als dem der Stadt. Er sei aber auch „prinzipiell dagegen, mit einem Staat, der Menschen, die sich für Demokratie und Freiheit einsetzen, verschleppt und tötet, Geschäfte zu machen“, sagte der Stadtverordnete.

Die SPD bringt als Alternative sogar ein mögliches Enteignungsverfahren ins Spiel. Wiederaufnehmen dürfe die Stadt die Gespräche nach Ansicht der Fraktion erst, sobald sich die Situation im Iran grundlegend ändere.

Frankfurter Grüne äußern sich noch nicht abschließend zum Grundstücksdeal

Die Frankfurter Grünen´wollten sich am Freitag auf Anfrage noch nicht abschließend äußern. „Wir wollen erst eine Entscheidung treffen, nachdem wir mit allen Beteiligten gesprochen haben“, sagte Julia Frank, planungspolitische Sprecherin der Grünen im Römer, im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau. Die Fraktion werde nun zunächst das Gespräch mit der iranischen Community suchen und sich innerhalb der Koalition von Grünen, SPD, FDP und Volt austauschen.

Grünen-Vorstandsmitglied Nico Yazdani plädierte am Freitag gegen einen Abbruch der Verhandlungen. Natürlich sehe er die Problematik eines Vertrags mit dem Iran. Es handele sich aber um ein kommunales Grundstücksproblem, das auf diese Weise zu lösen sei. Für ihn spiele eine große Rolle, dass nur ein Flächentausch geplant sei, also kein Geld fließe, sagte er der FR.

Sylvia Weber (SPD), die das Thema als Liegenschaftsdezernentin federführend bearbeitet, teilte auf Anfrage lediglich mit, sie könne die Argumente der SPD-Fraktion nachvollziehen, sie warte die Beratungen im Magistrat und in der Koalition ab.