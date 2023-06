Frankfurt: Wenn die Demokratie scheitert

Von: Claus-Jürgen Göpfert

Ralf Zerback in der Natur. Christoph Boeckheler © christoph boeckheler*

Der Historiker Ralf Zerback macht Furore mit seiner Biografie von Robert Blum.

Wenn er von seiner Zeit an der Frankfurter Goethe-Universität spricht, leuchten seine Augen. Ralf Zerback war 13 Jahre lang Schüler und Assistent des großen Historikers Lothar Gall. Doch der Geschichtswissenschaftler hat längst sein eigenes Profil gewonnen. Gerade macht seine Biografie von Robert Blum Furore, des tragisch gescheiterten Revolutionärs von 1848. Mit „Triumph der Gewalt“ hat der 62-jährige außerdem zuletzt ein bewegendes Protokoll der Jahre 1932 bis 1934 vorgelegt, in denen die Nationalsozialisten die Institutionen des demokratischen Staates okkupierten und zerschlugen. Mit großer Besorgnis registriert Zerback die Erfolge der AfD gerade im Osten Deutschlands. „Es erinnert mich etwas an den blitzartigen Aufstieg der Nazis in der Weimarer Zeit.“

Wir treffen uns im geschichts-trächtigen Café Laumer nicht weit vom alten Universitätscampus. Hier verzehrte der Philosoph Theodor W. Adorno allmorgendlich seine Eier im Glas, hier entfachte der anarchistische Rebell Fritz Teufel 1968 die berühmte „Tortenschlacht“.

Und hier ging auch der junge Historiker Zerback ein und aus, der am nahen Universitätslehrstuhl für Geschichte an der Seite des Bismarckbiografen Lothar Gall arbeitete. „Es war die große Zeit der Bürgertumsforschung in Frankfurt.“ Wie sehr ihn diese Zeit prägte, zeigt Zerback mit seinem Buch „Einigkeit und Recht und Freiheit“, das vom Leben Robert Blums erzählt, der als Kämpfer für die bürgerlichen Rechte und Freiheiten 1848 standrechtlich erschossen wurde.

Im ersten frei gewählten deutschen Parlament 1848 in der Frankfurter Paulskirche gehörte Blum zur kleinen Fraktion der linken Demokraten, die für eine echte Überwindung der Adelsherrschaft stritten. „Blum verkörperte die demokratischen Ideale, die später im deutschen Grundgesetz niedergeschrieben wurden.“ Es sind die Freiheitsrechte, die heute von Rechtspopulisten wieder infrage gestellt werden. Den politischen Aufstieg der AfD nennt Zerback „eine Tragödie“. Wie Anfang der 1930er Jahre in der Weimarer Republik gebe es heute „eine Unfähigkeit der politischen Parteien, eine soziale Wirtschaftspolitik zu betreiben“. Der Historiker wünscht sich als Antwort eine „ostdeutsche Regionalpartei, die auf dem Boden des Grundgesetzes steht und knallhart ostdeutsche Forderungen vertritt.“

Zerback, in Stuttgart geboren, entwickelte schon als 14-jähriger Schüler die Vorstellung, Geschichte zu studieren. Er war stark von seinem Vater beeinflusst, einem Handwerksmeister, der historische Bücher liebte. „Zu Weihnachten habe ich mir immer Geschichtsbücher gewünscht.“ Lothar Galls Ruf lockte den jungen Mann dann an die Frankfurter Universität, wo er auch promovierte.

In seinen Büchern schreibt Zerback zupackend, spannend. Er verdichtet Ereignisse, stützt sich auf viele Quellen. Fast vier Jahre arbeitete er an den 370 Seiten über Robert Blum, recherchierte in etlichen Archiven bis hin ins polnische Krakau.

Wie gewinnt man die Menschen, die heute AfD wählen, wieder zurück für den demokratischen Diskurs? Der Geschichtswissenschaftler vermisst eine „historisch-demokratische Kultur“ in Deutschland. Sie ist schon vor 175 Jahren nicht entstanden, als in Frankfurt die Parlamentarier der Paulskirche scheiterten. Dieser Mangel, sagt Zerback, mache sich bis heute bemerkbar.

Nach dem Ausbleiben der bürgerlichen Revolution 1848 entwickelte sich Deutschland zu einem aggressiven Nationalstaat, der am Ende im Menschheitsverbrechen des Holocaust mündete. Mit seinem Vater stritt sich der Historiker schon in seiner Jugend über diese verhängnisvollen Wurzeln. Denn der Vater war ein Anhänger des Reichskanzlers Bismarck und verteidigte dessen Politik.

Robert Blum, das macht der Autor deutlich, habe mit dem Scheitern der Demokraten 1848 gerechnet. „Er wusste früh, dass er für die Sache der Demokratie sein Leben geben würde.“ Am 9. November werden 175 Jahre vergangen sein, seit der Abgeordnete in Wien vor die Schützen des Hinrichtungskommandos trat. Wieder einmal der 9. November, der in der deutschen Geschichte immer wieder Einschnitte markierte: Ausrufung der deutschen Republik 1918, Hitler-Putsch 1923, Reichspogromnacht 1938, Fall der Mauer 1989.

Der Wahlfrankfurter Zerback hofft, dass die Entfremdung vieler Menschen von der Demokratie überwunden werden kann, „dass sich die demokratischen Werte wieder festsetzen bei den Leuten“.

Seine Texte jedenfalls arbeiten darauf hin.