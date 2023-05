Frankfurt: Wenn Bücher lebendig werden

Von: Michael Theil

Teilen

Frankfurt. 15.05.2023. Hess. Landesentscheid zum 64. bundesweiten Vorlesewettbewerb. Gewonnen hat Charlotte Theuke, Schuelerin der 6. Klasse der Thilemannschule in Vellmar. © Renate Hoyer

Kinder lesen beim hessischen Landesfinale des deutschlandweiten Vorlesewettbewerbs in Frankfurt um die Wette und ermitteln die Landessiegerin.

Bücher zum Leben erwecken – nichts Geringeres war die Aufgabe für acht Schülerinnen und Schüler, die beim hessischen Landesentscheid für den deutschlandweiten Vorlesewettbewerb angetreten sind. In der Sparda-Bank-Filiale im Europaviertel ging es für sie um den Einzug ins Bundesfinale in Berlin.

Die Aufregung war deutlich spürbar. Kein Wunder: Hessenweit hatten mehr als 54 000 6.-Klässler:innen am Wettbewerb teilgenommen. Zuerst in ihren Schulen, dann auf Kreis- und Bezirksebene mussten sich Simon Hennemann, Sophia Jäger, Fabian Kaiser, Michel Richter, Tom Rieger, Charlotte Theuke, Aniek Weerkamp und Lena Zerouali durchsetzen, bevor sie zum Landesfinale nach Frankfurt eingeladen wurden.

Gegen die Aufregung halfen Lockerungs- und Stimmübungen mit Juliane Spatz, die die Veranstaltung moderierte. Dann ging es der Reihe nach auf die Bühne. Alle hatten eine Textstelle aus einem ihrer Lieblingsbücher vorbereitet. Aniek las aus Cornelia Funkes „Reckless: Das goldene Garn“. „Ein Leben ohne Bücher geht gar nicht“, sagte die Elfjährige. An „Reckless“ gefallen ihr die Charaktere, in die sie sich gut hineinversetzen könne.

Michel (12) entschied sich für Michael Endes Kinderbuchklassiker „Momo“. Das Buch habe für ihn einen gewissen „Zauber“ und das Lesen erlaube es ihm, in andere Welten einzutauchen.

Die fünfköpfige Jury bewertete Lesetechnik, Interpretation und Auswahl des Textes. Wichtig sei es, das Publikum zu erreichen und bei ihm Interesse für das Buch zu wecken sagte Juliane Spatz.

Die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels organisiert den Vorlesewettbewerb, der dieses Jahr bereits zum 64. Mal stattfindet. Ziel sei es, die Kinder für das Lesen zu begeistern, sagte Kaspar Pflaum, Leiter der Leseförderung des Börsenvereins. Studien zeigen, dass ein bedeutender Teil der Schulkinder nicht „inhaltserfassend“ lesen könne, so Pflaum. Auch durch die Übertragung des Bundesfinales in der ARD-Mediathek und auf Kika.de hofft er viele Kinder zu erreichen.

Dass sie lesebegeistert sind stellten alle acht Teilnehmer:innen eindrücklich unter Beweis. Souverän spielten sie mit dem Lesetempo und der Lautstärke. Verschiedene Stimmlagen machten die Charaktere lebendig. Dabei wurde auch das Publikum auf die Probe gestellt. Denn jeder der dreiminütigen Beiträge endete mit einem „Cliffhanger“.

„Ich kenne eure Aufregung“, sagte Isabel Freund zu den Teilnehmer:innen. Als Landessiegerin des letzten Jahres, saß sie in der Jury und durfte den Namen der diesjährigen Gewinnerin verkünden. Die Entscheidung sei der Jury sehr schwer gefallen, sagte sie.

Charlotte Theuke von der Tilemannschule in Limburg wird für das Land Hessen beim Bundesfinale des Wettbewerbs in Berlin antreten. Sie las aus „Agnes und der Traumschlüssel“ der finnischen Autorin Tuutikki Tolonen. „Ich bin total überrascht“, sagte die Zwölfjährige. Die Konkurrenz sei stark gewesen. Ihr gefallen vor allem spannende Bücher und auch sie liebe es, in fremde Welten einzutauchen – eine Freude, die sie mit ihren jüngeren Geschwistern teile. Denn diesen lese sie oft vor. Mit Blick auf das Finale in Berlin sei sie „sehr aufgeregt“, sagte sie. Als Unterstützung könne sie aber auf ihre Großeltern zählen.