Frankfurt: Weniger geförderte Wohnungen errichtet

Von: Christoph Manus

Etwa 650 geförderte Wohnungen sind nach Angaben der Stadt Frankfurt derzeit im Bau. Hier ein Projekt von Instone im Gallus. © Rolf Oeser

Im vergangenen Jahr sind weniger geförderte Wohnungen in Frankfurt errichtet worden als im Vorjahr. Das Planungsdezernat sieht trotzdem positivie Entwicklungen.

In Frankfurt sind im vergangenen Jahr 269 geförderte Wohnungen fertiggestellt worden. Das hat das von Mike Josef (SPD) geführte Dezernat für Planen und Wohnen am Dienstag auf Anfrage der Frankfurter Rundschau mitgeteilt. Bei mehr als der Hälfte handele es sich um Wohnungen des ersten Förderwegs, also Sozialwohnungen. Im Jahr zuvor waren mehr als 600 öffentlich geförderte Wohnungen fertig geworden, darunter 243 Sozialwohnungen. Das war allerdings der mit Abstand höchste Wert seit Jahren.

Im Dezernat sieht man trotz der gesunken Zahl neuer geförderter Wohnungen eine positive Entwicklung. Josefs Referentin Katharina Wagner verweist auf etwa 650 geförderte Wohnungen, die derzeit im Bau seien, auf 370 Wohnungen der ABG, für die sich die Stadt Belegungsrechte gesichert habe und 375 im vergangenen Jahr entstandene geförderte Wohnungen für Studierende.

Die Zahl der Sozialwohnungen ist seit den 1990er Jahren stark gesunken. Ende 2020 hatte das Wohnungsamt nur noch Belegungsrechte für 30 477 Wohnungen. Zu diesem Zeitpunkt standen aber 8973 Haushalte auf dessen Warteliste. Neuere Zahlen konnte das Planungsdezernat nicht nennen. cm