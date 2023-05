Frankfurt: Wege aus der Krise gesucht

Von: Christoph Manus

Teilen

2019 lud das Hessische Sozialforum auch auf dem Frankfurter Paulsplatz zu Diskussionen ein. © Renate Hoyer

Das Hessische Sozialforum diskutiert im Frankfurter Haus am Dom über Perspektiven für eine sozialökologische und gerechte Landespolitik.

Die Preise für Energie und die Wohnungsmieten steigen, die soziale Ungleichheit wächst. Die Erde erwärmt sich zusehends, hinzu kommen Kriege und Fluchtbewegungen. „Die Welt befindet sich im Krisenmodus“, heißt es in der Einladung zum hessischen Sozialforum, das in diesem Jahr trotz dieser Situation unter dem Motto „Zukunft für Alle!“ steht.

Was tun in Hessen in der sozialökologischen Krise? Was kann die Landespolitik, was die Zivilgesellschaft unternehmen? Darum soll es am Samstag, 13. Mai, bei der Versammlung gehen, zu der der Trägerkreis aus Sozialverbänden, Gewerkschaften. Kirchen und Gruppen wie dem Bündnis Verkehrswende Hessen ins Frankfurter Haus am Dom einlädt. Konkret geht es um Perspektiven in den Themenbereichen Armut, Wohnen, Klima, Mobilität, Arbeit, Migration und Flucht und Arbeit gegen rechts. Vertreter:innen von Initiativen wie dem Bündnis Mietenwahnsinn oder Fridays for Future benennen in einem Hearing zu Beginn der Versammlung die jeweils drängenden Probleme in den Politikfeldern, benennen aber auch Reformvorschläge, über die das Forum nach einer Generaldebatte abstimmen will. Die so gewonnenen sieben zentralen Forderungen an die Politik sollen dann am Nachmittag Thema eines Podiums mit Spitzenvertreter:innen der demokratischen Parteien im hessischen Landtag sein. cm

Das Sozialforum beginnt um 10.30 Uhr im Haus am Dom, Domplatz 3. Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich. Die Veranstaltung kann auch online verfolgt werden unter www.youtube.com/hausamdom