Frankfurt: Vorwurf der Polizei-Schikane

Junge Aktivistin soll in Frankfurt immer wieder kontrolliert und durchsucht worden sein Demo am 23. September geplant.

Linke Bündnisse werfen der Frankfurter Polizei überzogene Maßnahmen gegen eine junge Aktivistin vor. Ein Unterstützerkreis spricht in einem Mitteilung unter dem Titel „Lasst Jule in Ruhe“ sogar von einem „Repressionsskandal“ in Frankfurt. Die 18-Jährige, die ihren Namen als „Jule Liebig“ angibt, soll demnach in den vergangenen sechs Wochen immer wieder unter dem Vorwand der Gefahrenabwehr von Polizeibeamtinnen in Frankfurt kontrolliert und durchsucht worden sein.

In regelmäßigen Abständen seien auch Streifenwagen vor ihrem Haus aufgetaucht, „um dort herumzuschnüffeln“, heißt es in der Mitteilung. Ein weißer Transporter habe stundenlang vor ihrer Haustür gestanden und Polizei in Zivil habe sie durch die Stadt auf Schritt und Tritt verfolgt. „Die Frankfurter Polizei betreibt ganz offensichtlich Psychoterror gegen eine Jugendliche, die es wagt, linke und linksradikale Positionen öffentlich zu vertreten“, sagte Anja Nowak, Pressesprecherin des Solidaritätsbündnisses, das „Jule Liebig“ unterstützt.

Die 18-Jährige engagiert sich seit Jahren in linken Projekten und fungiert seit vergangenem Jahr auch als Ansprechpartnerin für die Presse, wie etwa bei der Hausbesetzung in der Günderrodestraße im Gallus. Auch für die Antifa Frankfurt war die junge Frau schon aktiv. Das Bündnis spricht auf seiner Website von einem „nie dagewesenen Rache- und Einschüchterungsversuch“ der Polizei gegen die 18-Jährige.

Der Frankfurter Polizei sind die Vorwürfe bekannt. „Wir nehmen das sehr ernst und führen Untersuchungen durch, um die Vorwürfe zu prüfen“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf FR-Anfrage. Genaueres sei bislang nicht bekannt. Da es sich bei „Jule Liebig“ vermutlich um einen Aliasnamen handelt, wie er bei politisch Aktiven häufig benutzt wird, fällt eine Überprüfung der Vorwürfe schwer. So gab das Soli-Bündnis an, die 18-Jährige habe gegen die überzogenen Maßnahmen mittlerweile einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Frankfurt gestellt. Beim Verwaltungsgericht Frankfurt indes war nach Auskunft einer Sprecherin bis Freitag noch kein entsprechender Antrag unter dem Namen Liebig eingegangen. Möglicherweise ist der Wohnort der Aktivistin auch nicht Frankfurt. Auch dies war am Freitag nicht in Erfahrung zu bringen. Ungeachtet dessen sollen die meisten der repressiven Maßnahmen dem Bündnis zu Folge aber auf Frankfurter Boden erfolgt sein.

Das Solidaritätsbündnis ruft daher für den 23. September zu einer bundesweiten „Antirepressionsdemo“ in Frankfurt auf. Die Auftaktkundgebung soll um 15 Uhr am Kaisersack im Bahnhofsviertel beginnen. Angesichts der Tragweite des „Repressionsskandals“ forderte das Bündnis die Polizei auf, Abstand von der Demonstration zu halten. Schikanen seitens der polizeilichen Einsatzleitung werde das Bündnis nicht hinnehmen.

Unterstützung erhalten das Bündnis und die 18-Jährige von den Linken-Fraktionen im Römer und im hessischen Landtag. „Das Vorgehen der Frankfurter Polizei, eine junge Frau durch ständige Repression einzuschüchtern, zu kriminalisieren und sie damit von ihrer Pressearbeit abzuhalten, ist völlig inakzeptabel. Hier soll ein junger systemkritischer Mensch, der sich für seine Überzeugungen einsetzt, systematisch zum Schweigen gebracht werden“, sagte die Linke-Stadtverordnete Daniela Mehler-Würzbach. Torsten Felstehausen, innenpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion, kritisierte, dass die hessische Polizei „einen unfassbaren Ressourcenaufwand“ betreibe, um eine junge linkspolitische Frau sechs Wochen am Stück zu observieren.