Frankfurt: Vorhang auf für die Paulskirche

Von: Thomas Stillbauer

Es geht los. Die Filmpremiere im Deutschen Filmmuseum am Montagnachmittag. © christoph boeckheler*

Viel Lob bei der feierlichen Filmpremiere. Freier Eintritt zu den nächsten Vorstellungen im Deutschen Filmmuseum.

Frankfurt feiert den 175. Jahrestag der Nationalversammlung in der Paulskirche. In dieser Woche stehen viele Veranstaltungen auf dem Programm, und am Montag ist es schon losgegangen mit der Premiere des Dokumentarfilms von Thomas Claus: „Die Paulskirche – ein singulärer Ort“.

Wie schon für seine bewegende Arbeit zum Wiederaufbau des Goetheturms hat Claus tief recherchiert, viele Menschen getroffen, Dokumente der Zeitgeschichte zutage gefördert – seltene alte Fotos und Gemälde der Paulskirche, etwa von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs, und Filmaufnahmen: solche von einst und solche von heute, die den Ort als Bestandteil des modernen Frankfurts zeigen, mit den Hochhausbaustellen im Hintergrund.

„Ein Dach überm Kopf war das Primäre“

„Der Geist, den dieses Bauwerk verkörpert, strahlt seit 175 Jahren weit über Frankfurt hinaus“, heißt es zu Beginn des 35-Minuten-Films. Dann kommen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie Fachleute zu Wort. Rolf Hilpert aus dem Riederwald, der als Lehrling beim Wiederaufbau der Paulskirche half, hat die Ruine noch vor Augen, wie sie nach dem Krieg aussah: „Ein hohler Körper, ein Kreuz hing runter, rechts davon ein Riesentrümmerhaufen.“ Man habe ja keine Ahnung gehabt, sich in den Jahren der Not gar nicht groß dafür interessiert, was die Paulskirche bedeutete, sagt Hilpert. „Man hat versucht, was zu essen und zu trinken zu bekommen – und ein Dach überm Kopf. Das war das Primäre.“

Wer sich sehr für die Paulskirche interessierte, war Oberbürgermeister Walter Kolb – gegen alle Widerstände. Auf der Dringlichkeitsliste mit 140 Punkten habe sie gar nicht gestanden, sagt Thomas Bauer vom Institut für Stadtgeschichte. Für den OB stand sie weit vorn. „Er musste den Wiederaufbau der Paulskirche zur Chefsache erklären“, sagt Peter Cachola Schmal, der Direktor des Architekturmuseums, im Film.

Die Germania ist in Nürnberg

Thomas Claus räumt der Nationalversammlung breiten Raum ein. Er fuhr nach Nürnberg zum monumentalen Gemälde der Germania, das 1848 in der Paulskirche hing, heute aber im Germanischen Nationalmuseum in Franken. Er zeigt, wie das Paulskirchenparlament saß; erklärt, was das Ereignis bedeutete. Er geht aber auch auf die dunklen Jahre ein, als die Nazis dort tagten und Hitler huldigten, „der sich als der Verderber Deutschlands erwies“.

Er zeigt John F. Kennedy bei seiner Frankfurter Rede 1963, in der er Frieden und Freiheit für alle fordert. Er interviewt Aleida Assmann, Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels 2018, die in der Paulskirche die „sinnliche Verkörperung des kulturellen Gedächtnisses“ erkennt.

Er zitiert die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD), die Walter Kolb hoch anrechnet, dass er für die Wiedereinbettung Deutschlands in die Weltgemeinschaft kämpfte. Und er zeigt den Publizisten Michel Friedman, ehemaliges Vorstandsmitglied des Zentralrats der Juden in Deutschland: Er nennt die Paulskirche einen Ort, der daran erinnern sollte, „wie fragil Demokratie ist“.

Stoff für einen Spielfilm

Es ist wieder ein sehenswerter, ein bewegender Film geworden, den Thomas Claus im Auftrag der Tourismus- und Congress-GmbH (TCF) gedreht hat. Dafür gibt es bei der Premiere im Filmmuseum viel Lob. „Sie hätten einen Spielfilm drehen können“, sagt TCF-Chef Thomas Feda angesichts der Fülle des Materials. Der Film könne sich über 2023 hinaus der Aufmerksamkeit des Publikums sicher sein, sagt Ina Hartwig. Claus betont, er traue sich durchaus zu, einen Neunzigminüter aus dem Stoff zu machen, „ohne Sie zu langweilen“. Tief bewegt habe ihn vor allem Walter Kolb: ein Mann mit einer Vision für Frankfurt.

Der Film „Die Frankfurter Paulskirche – ein singulärer Ort“ läuft in der Festwoche vom 18. bis zum 21. Mai insgesamt neunmal im Kino des Deutschen Filmmuseums, der Eintritt ist frei. Ticketreservierung online unter: www.dff.film