Frankfurt: Volksbank modernisiert Filialen

Von: Christoph Manus

Teilen

Die Frankfurter Volksbank Rhein-Main investiert in die Erneuerung ihrer Filialen. Zugleich wandelt sie aber auch Geschäftsstellen in SB-Standort um, zum Beispiel im Nordend.

Die Frankfurter Volksbank Rhein-Main investiert weiter in die Modernisierung ihrer Filialen. Elf Geschäftstellen hat sie bereits umgebaut. Nun hat sie im Frankfurter Stadtteil Bonames die zwölfte „Filiale der Zukunft“ geschaffen.

Die neuen Zweigstellen der Volksbank haben keine Schalter mehr, dafür einen großen Beratungstisch. Das soll für eine „Beratung auf Augenhöhe stehen. Zum Einrichtungskonzept gehören eine Mooswand, große Bildschirme und ein Teppich aus recycelten Fischernetzen. In den modernisierten Räumen in Bonames, zu denen vier Beratungszimmer gehören, arbeiten laut Volksbank zehn Beschäftigte.

Bis Ende 2024 will die Frankfurter Volksbank insgesamt 30 solcher Filialen nach neuem Konzept geschaffen haben. Zunächst sind nun die Geschäftsstellen im Frankfurter Stadtteil Griesheim, an der Krämerstraße in Hanau, in Karben und an der Kaiserstraße in Offenbach dran. Die Modernisierungen kosten das Institut nach eigenen Angaben rund 13 Millionen Euro. Für viele Kund:innen seien die Filialen immer noch der wichtigste Kontaktpunkt zur Frankfurter Volksbank, sagt Vorstandschefin Eva Wunsch-Weber. Diese seien ein wichtiger Baustein der „Omnikanalstrategie“.

Auch die Frankfurter Volksbank, die in den vergangenen Jahren durch Fusionen stark wuchs, dünnt ihr Filialnetz allerdings aus. Sie betreibt im Stadtgebiet nur noch zwölf Geschäftsstellen und 21 SB-Stellen. Zuletzt wandelte sie Filialen an der Friedberger Landstraße im Nordend und in Nieder-Eschbach in SB-Standorte um.