Frankfurt: Virtuelle Reise ins Herz der Demokratie

Von: George Grodensky

Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) und Thomas Feda(TCF) mit VR-Brille. © Renate Hoyer

Timeride und Frankfurt-Tourismus laden ein, die Paulskirchenversammlung von 1848 zu entdecken. Kostenloses Angebot beim Paulskirchenfest.

Und dann steht man plötzlich in der Paulskirche. Es ist 1848, die Versammlung streitet. Darum, wie man in einer Demokratie eigentlich streiten muss, nach welchen Regeln. Es ist die Geburt der parlamentarisch-demokratischen Tradition in Deutschland. Und eine etwas gewöhnungsbedürftige Reise. Immerhin unternehmen die Gäste sie mit der VR-Brille. Also in virtueller Realität. Die sieht toll aus, aber eben wie ein Computerspiel.

Das Unternehmen Time-Ride (Zeitreise) bietet den Ausflug in Kooperation mit der Tourismus-und-Congress-GmbH Frankfurt zum Paulskirchenfest an. Am Mittwoch, zur ersten Vorführung, staunen Presse und Vertreterinnen und Vertreter der Stadt. Beim Fest vom 18. bis 21. Mai gibt es den Trip für alle. Kostenlos. Anmeldung ist nicht möglich.

Time-Ride gibt es inzwischen in fünf deutschen Städten, 2020 hat der Frankfurter Ableger vis-à-vis der Paulskirche eröffnet. Dort gibt es eine Kutschfahrt durch das Frankfurt von 1891 zu bestaunen. „Aber was liegt näher, als in die Historie der Paulskirche zu reisen?“, fragt Frankfurts Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) bei der Preview am Mittwoch.

Sie ist vor Ort, weil das Unternehmen ein Wirtschaftsfaktor sei. Es locke Tourismus an und sei dank des Einsatzes von fortschrittlicher Technik auch ein Innovationstreiber. Nach der Vorführung zeigt Wüst sich schwer beeindruckt. Sie habe das Gefühl gehabt, mittendrin zu sein. Auch Thomas Feda, Geschäftsführer von Frankfurt-Tourismus und Programmgestalter des Paulskirchenfestes, lobt. Die Kutschfahrt habe er fünfmal unternommen. „Und jedes Mal wieder was Neues entdeckt.“

Beim Paulskirchenfilm gibt es drei Sequenzen zu sehen. Erst erklärt die Sprecherin das Setting, zeigt die Paulskirche von außen und innen. Dann ziehen die Parlamentarier unter großem Jubel der Menschen zur ersten Debatte ins Haus ein. Na ja, nicht alle jubeln. Etwas abseits steht ein Grüppchen, das sich ganz offensichtlich über irgendetwas ganz anderes unterhält. Börsenkurse vielleicht.

Besagte Börse ist zu sehen, der Paulsplatz, der doch beengter war als gewohnt, das festlich beflaggte Rathaus, eine kahle, schmucklos Wand. Die genau so dort gestanden habe, wie Time-Ride-Gründer und -Geschäftsführer Jonas Rothe versichert. Etliche Quellen habe man ausgewertet. So sind auch die Gespräche und Zwischenrufe in der Versammlung dem Originalprotokoll entnommen. Nachgesprochen natürlich.

Die Handhabung der Technik ist einfach. Man setzt sich eine VR-Brille auf, die ist relativ schwer, aber nicht so, dass man gleich Kopfschmerzen bekommt. Mit dem Gummizug passt man sie am Kopf an, und weil jeder Mensch andere Sehstärken hat, muss man anschließend noch ein bisschen ausprobieren, welcher Blickwinkel persönlich der beste ist.

Acht Minuten dauert der Film. Beim Paulskirchenfest dürfen Besucherinnen und Besucher die Reise kostenlos unternehmen. Beim Stand auf dem Paulsplatz geht es auf eine virtuelle Deutschlandreise. Die ist etwas atemlos in zehn Minuten gepresst. Im Römer bietet Time-Ride Auszüge aus seinen anderen Standorten an.

Nach dem großen Fest, vom 25. Mai an, soll die Paulskirchenreise dauerhafter Programmpunkt bei Time-Ride werden. Als 45-minütige Tour mit verschiedenen Stopps. Eingerahmt von der Deutschlandreise.

