Frankfurt: Viele Plädoyers für den Erhalt der Dondorf-Druckerei

Von: George Grodensky

Im Hintergrund: die ehemalige Druckerei Dondorf. Im Vordergrund: der vehemente Protest gegen Räumung und Abriss. Peter Jülich © Peter Jülich

So gut besucht ist das Studierendenhaus auf dem Campus Bockenheim nicht mehr so oft.

Ein ganzes Podium ist sich einig: Die ehemalige Druckerei Dondorf an der Bockenheimer Sophienstraße muss erhalten werden. Inzwischen ist das Gebäude nicht nur geräumt, Fenster und Türen im Erdgeschoss sind auch zugemauert. Doch: „Nur weil man ein Haus räumt, bekommt man den Diskurs nicht still“, sagt Tim Schuster vom Offenen Haus der Kulturen, einer der Veranstalter der Diskussion am Donnerstag Abend im Studierendenhaus in Bockenheim.

Das Interesse ist groß, der Saal ist voll. Bislang gibt es beim Ringen um die ehemalige Druckerei nur Verliererinnen und Verlierer. Das Land Hessen hat das Gebäude fahrlässig verkommen lassen. So sehen es viele im Stadtteil, auch Teile des Ortsbeirats 2. Das Landesdenkmalamt hat 2017 den Antrag des Stadtteilgremiums abgelehnt, das Ensemble unter Denkmalschutz zu stellen. 2021 informierte das Max-Planck-Institut (MPI) für Empirische Ästhetik dann, dass der Abriss unumgänglich sei. Der Ortsbeirat nahm’s geknickt zur Kenntnis. Überrumpelt sei man gewesen, sagt Carola Scholz von den Grünen.

Größer ist der Aufschrei, als das MPI die Ergebnisse der Baugutachten ein halbes Jahr später öffentlich präsentiert. Bauvorschriften machten eine Sanierung unmöglich, so das MPI, es gebe Asbest, auch zu wenig Platz für Schall- und Brandschutz. Auch die Idee, wenigstens die Backsteinfassade zu wahren, fällt durch. Das wäre deutlich teurer, referiert der Architekt, außerdem gäbe es keine Garantie, das sie beim Umbau nicht doch noch einstürze.

Was in dem Moment einstürzt: der Status des MPIs. Das Institut, das sich der Erforschung des Kunstempfindens der Menschen widmet, wird vom Hoffnungsträger zum Buhmann. 2018 hatte es noch Pläne präsentiert, wie schön die alte Druckerei nach der Sanierung aussehen könnte. Nun soll lediglich die Backsteinfassade rekonstruiert werden.

Fachleute können das nicht unbedingt nachvollziehen. So sagt Marcel Hett etwa, der das Druckwasserwerk am Main saniert hat: „Ich halte das Gebäude für kerngesund.“ Es habe Wasser oder Vibration prima ertragen. „Schwere Druckmaschinen haben dort gearbeitet“, dennoch sei es frei von Rissen und Malaisen. Die Fassade sei nachlässig gepflegt. „Eine Fuge muss gewartet werden, wie eine Silikonfuge in der Dusche.“

Der Denkmalschutz wurde wegen der Reparaturarbeiten nach dem Krieg abgelehnt, sagt Konrad Götz von der Initiative Dondorf-Druckerei. Denkmalschutz müsse man aber anders denken. Das Gebäude zeige die unterschiedlichen Schichten der Geschichte, eben auch die Kriegsschäden. Und nun auch den Mauerbau des Donnerstags. Ein soziokulturelles Zentrum findet Götz ebenfalls interessant. Würde aber bedeuten: Kein MPI in Bockenheim. Dass das Land aber etwas anderes dort finanziert, hält Götz für unwahrscheinlich.

Die Goethe-Uni hält als aktuelle Nutzerin des Hauses die undankbare Aufgabe, die Sicherheit auf dem Gelände zu gewährleisten und es spätestens am 31. Oktober besenrein ans MPI zu übergeben. Nur wird das schwer, die Menschen im Stadtteil und darüber hinaus sähen das Gemäuer (Baujahr 1890) lieber bewahrt.

Zumindest wollen sie mitreden bei der Gestaltung ihres Stadtteils, sagt Dore Struckmeier-Schubert von den Freunden Bockenheims auf dem Podium am Donnerstag.

Viele Initiativen haben inzwischen auf die Werte des Hauses hingewiesen: als Zeugnis der Bockenheimer Industriegeschichte. Darüber hinaus lasse sich daran die Geschichte der jüdischen Familie Dondorf erzählen. Schlussendlich müsse man aus Klimaschutzgründen den Kreislauf von Abriss und Neubau unterbrechen und Ressourcen schonen.

Nicht länger nur darüber reden wollten die etwa zwei Dutzend junge Menschen, die das Gebäude kurzerhand Ende Juni besetzt haben. Sie bekommen recht viel Applaus dafür, auch am Donnerstag wieder, weil sie das Thema in der öffentlichen Wahrnehmung halten. Einzig CDU und FDP murren etwas.

Die jungen Menschen nennen sich „Die Druckerei“, sie würden das Haus gerne in ein selbst verwaltetes soziokulturelles Zentrum verwandeln. Nur ist so ein großes Gebäude nicht einfach zu verwandeln. Findet zumindest die Uni. Und hat das Haus von der Polizei räumen lassen. Keine Wahl habe man gehabt, zu groß sei das Risiko, das ein Unglück geschehe. Immerhin spazierten die neuen Bewohnerinnen und Bewohner auf dem Dach umher. Und übrigens sei doch die Stadt Frankfurt dafür zuständig, Räume für subkulturelle Nutzung aufzutun.

Am liebsten würde die Uni das leidige Gebäude wohl einfach ans Land zurückgeben. Das geht aber nicht. Dann ginge der Bau in den Fundus des Wirtschaftsministeriums zurück, für die erneute Herausgabe wäre ein Beschluss des Landtags nötig. Dann müssten die Grünen womöglich doch nochmal diskutieren, ob bei Abriss und Neubau zu viel graue Energie vergeudet wäre.

Der Traum der Besetzerinnen und Besetzer vom kulturellen Zentrum scheint vorerst ausgeträumt. Im Nachgang verspielen sie allerdings auch Unterstützung. Statt als seriöse Sozio-Kulturschaffende aufzutreten, setzen sie auf Folklore, werfen Pyro auf die Polizei und versuchen, den Campus zu stürmen. Ein Campus wohlgemerkt, der zu dem Zeitpunkt geöffnet ist, auf dem zahlreiche Studierende ihrem Tagewerk nachgehen. Sie wollen allen Verantwortlichen die Räumung zum Alptraum machen, sagt eine Vertreterin auf dem Podium.

Schließlich keimt Mitte der Woche doch noch Hoffnung. Die Demokratische Liste aus dem Senat der Goethe-Uni hat im Etat der Stadt 35 000 Euro entdeckt, die das Kulturamt für eine kulturelle Zwischennutzung der Druckerei zur Verfügung stellen würde. Der Fund entpuppt sich aber als Verwechslung. Das Geld geht an die Tanzhaus Druckerei in Niederrad, stellt die Stadt auf Anfrage klar. Theaterförderung.

Die Jugend ist ungeduldig,

will nicht reden, handeln!

Der Traum scheint vorbei,

vielleicht aber auch nicht