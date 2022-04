Frankfurt: Viele Baustellen in den Osterferien

Von: Florian Leclerc

Die Schweizer Straße wird auf einem Teilstück gesperrt. © christoph boeckheler*

In den Osterferien erneuert die Verkehrsgesellschaft verschiedene Gleise, und die Stadt macht den Oeder Weg zur Fahrradstraße. Die größten Baustellen im Überblick.

Wer mit dem Auto oder der Bahn in den Osterferien in Frankfurt unterwegs ist, muss sich auf diverse Baustellen einstellen.

In Sachsenhausen wird die Schweizer Straße auf einem Teilstück gesperrt, weil die Verkehrsgesellschaft dort etwa 180 Meter Gleis erneuert. Der Abschnitt zwischen Kaulbachstraße und Schwanthalerstraße ist von Samstag, 9. April, bis Montag, 25. April, nicht befahrbar. Kfz müssen die Baustelle umfahren – über die Mörfelder Landstraße beziehungsweise über den Schaumainkai. Die Gartenstraße wird von Samstag, 9. April, bis Ende Juni wegen privater Arbeiten zwischen Schweizer Straße und Hans-Thoma-Straße zur Einbahnstraße in Richtung Niederrad. In der Seehofstraße wird das Gleis auf etwa 270 Metern ausgetauscht.

An der Messe ist die Ludwig-Erhard-Anlage zwischen Hamburger Allee und Friedrich-Ebert-Anlage noch bis Montag, 25. April, stadteinwärts von vier auf drei Fahrspuren reduziert. Der Grund ist Gleisbau der VGF. Nahe der Messe werden zwei Weichen und gut 50 Meter Gleis ausgetauscht, und ein Rasengleis wird verlegt.

Die Offenbacher Landstraße ist zwischen Buchrainplatz und Offenbach bis Freitag, 15. April, in Richtung Offenbach für den Verkehr gesperrt, weil die VGF an der Infrastruktur arbeitet. In der Offenbacher Landstraße wird das Pflaster rund um die Wiener Straße und am Buchrainplatz durch Asphalt ersetzt. Die Straßenbahnen der Linien 15, 16 und 17 fahren bis 25. April, 3 Uhr morgens, auf Teilstrecken. Ein Schienenersatzverkehr fährt zwischen Festhalle/Messe und Rebstockbad sowie zwischen Lokalbahnhof und Offenbach Stadtgrenze.

Im Oeder Weg werden für den Umbau zur Fahrradstraße nördliche und südliche Abschnitte der Straße in den Ferien gesperrt. Die Sperrung ist bis Sonntag, 24. April zwischen Eckenheimer Landstraße und Wolfsgang-straße/Keplerstraße sowie zwischen Anlagenring und Mittelweg. Umleitungen sind ausgeschildert, auch die Buslinie M36 wird umgeleitet. Der mittlere Abschnitt des Oeder Wegs bleibt für den Kfz-Verkehr geöffnet. Die Anwohnerinnen und Anwohner erreichen ihre Häuser über die Nebenstraßen.

Während der Bauzeit wird der Fahrbahnrand zu einem Multifunktionsstreifen umgebaut. Es entsteht Platz für Außengastronomie, den Lieferverkehr und für Fahrradbügel. Anwohnerparkzonen werden mit bewirtschaftetem Parken kombiniert.

An der Holzhausenstraße wird – wie bereits am Anlagenring – eine Zufahrtssperre für Kfz eingerichtet, sodass der Kfz-Verkehr aus Norden nicht mehr geradeaus durchfahren kann und links in die Holzhausenstraße abbiegen muss. Der motorisierte Verkehr aus Fahrtrichtung Süden kann ebenfalls nur links abbiegen. Der Oeder Weg wird als Fahrradstraße ausgeschildert, per Zusatzzeichen sind Kfz erlaubt. Autos dürfen maximal 30 Stundenkilometer schnell sein. Die Radfahrenden dürfen nebeneinander fahren. Die Arbeiten werden im Sommer und im Herbst fortgesetzt. Im Herbst sollen mobile Verweilflächen, sogenannte Parklets, und Pflanztröge aufgestellt werden.

Der Radverkehr bekommt mehr Platz auf dem Oeder Weg. © Renate Hoyer