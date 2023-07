Frankfurt: VGF beendet Pachtvertrag mit Heizkraftwerk West

Von: Florian Leclerc

Die VGF verbraucht eigenen Angaben zufolge nun zu 60 Prozent Ökostrom. © Rolf Oeser

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt will künftig vermehrt auf Ökostrom setzen. Ein Vertrag über den Bezug von Steinkohlestrom wurde beendet.

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) hat den Pachtvertrag mit dem Heizkraftwerk West über eine sogenannte Kraftwerksscheibe, die Steinkohle erzeugt, gekündigt. Die Kündigung erfolgte schon zum 31. Dezember 2022, wie jetzt aus dem Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens hervorgeht.

Der Pachtvertrag bestand seit 2015. In der Folge vervierfachten sich die CO2-Emissionen des Unternehmens. Von 2011 bis 2014 bezog die VGF zertifizierten Ökostrom über die Mainova.

Solarstrom aus Brandenburg

Seit 1. Januar 2023 nutzt die VGF Strom aus dem Energiemix der Mainova. Der Anteil von Ökostrom liegt den Angaben zufolge bei 60 Prozent. Das Heizkraftwerk West, das Steinkohle verbrennt und 2026 auf Gas umgestellt werden soll, bleibt über den Energiemix eine wichtige Stromquelle.

Ab 2024 will die VGF über die Mainova Ökostrom aus dem Solarpark im Boitzenburger Land in Brandenburg beziehen, dem größten Freiflächen-Solarpark in Deutschland.

Die CO2-Emissionen der VGF lagen 2022 bei etwa 65 000 Tonnen Kohlendioxid, das ist mehr als 2021 mit etwas über 60 000 Tonnen. Der gesamte Energieverbrauch war mit etwa 170 Gigawattstunden in etwa so hoch wie in den Vorjahren. Um Energie zu sparen, sollen die Fahrer:innen die Trams und U-Bahnen möglichst lange rollen lassen und wenig bremsen.

In den Betriebshöfen Gutleut und Ost bleiben die Fahrzeuge nicht mehr über Nacht am Netz, sie werden vor dem Einsatz fahrbereit gemacht. Die Türen öffnen nicht mehr automatisch, damit im Winter nicht so viel warme Luft entweicht. Vier Photovoltaikanlagen sollen entstehen, auf dem Hauptgebäude sowie an einer Wand im Betriebshof Ost, auf der Haltestelle Gravensteiner-Platz, sowie an der Station Nieder-Eschbach.

