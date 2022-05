Frankfurt: Vertiefte Planung für Kindertheater kann beginnen

Von: Christoph Manus

Das Kinder- und Jugendtheater soll im Zoogesellschaftshaus Platz finden. © Monika Müller

Im Frankfurter Zoogesellschaftshaus soll ein Kinder- und Jugendtheater entstehen. Das Projekt geht nun in die nächste Phase. Dafür hat das Stadtparlament 3,5 Millionen Euro bereitgestellt.

Der Bau eines städtischen Kinder- und Jugendtheaters im Zoogesellschaftshaus rückt näher. Dass das Frankfurter Stadtparlament am Donnerstagabend die seit Jahren veranschlagten 3,5 Millionen Euro an Planungsmitteln für das Projekt freigegeben hat, ermögliche es nun, in die vertiefenden Planungen einzusteigen, sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) am Freitag.

Die Dezernentin geht davon aus, dass die Stadtverordneten nun im kommenden Jahr über die Bau- und Finanzierungsvorlage für das Kinder- und Jugendtheater abstimmen. Sobald diese beschlossen sei, könnten die Ausschreibung der Bauarbeiten und schließlich der Umbau des Zoogesellschaftshauses beginnen, hieß es. Das Kinder- und Jugendtheater könne einmal „künstlerisch und konzeptionell weit über Frankfurt und die Region ausstrahlen“, sagte Hartwig. Das 1875 errichtete Zoogesellschaftshaus biete an zentralem Ort alle Voraussetzungen für ein lebendiges, eigenständiges Haus.

Ein Gerüst aus Holz prägt die Fassade an der Ostseite des Zoo-Gesellschaftshauses im Siegerentwurf. © Visualisierung Ortner & Ortner Baukunst

Für das Kinder- und Jugendtheater sind zwei Säle vorgesehen, die sich zu einem großen Saal verbinden lassen. Dieser soll gut 450 Plätze haben. Außerdem gibt es Räume unter anderem für Workshops und die Verwaltung und ein Café. Beim Architektenwettbewerb hatte sich im vergangenen Sommer das Berliner Büro Ortner & Ortner Baukunst durchgesetzt. Nach dem siegreichen Entwurf wird „ein Gartenhaus“ in die Ostseite des Zoogesellschaftshauses integriert. Die Kosten für den Theaterbau sollen bei 13 Millionen Euro liegen.

Theater für ein junges Publikum gibt es schon vor dem Start des Kinder- und Jugendtheaters im Zoogesellschaftshaus zu sehen. Die Paradiesvogel-Festspiele, die am Donnerstag beginnen, bieten Tanz, Theater, Figurentheater und Performances. Bis Sonntag, 22. Mai, sind 15 Aufführungen geplant. Es sei wunderbar zu erleben, wie eine junge vielfältige Generation jetzt beginne, sich das Haus anzueignen, sagte Hartwig.

Das Festivalprogramm ist unter paradiesvogel-frankfurt.de zu finden.