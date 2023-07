Frankfurt verspricht Bürgern Hilfe bei den Energiekosten

Von: Georg Leppert

Die Stadtregierung bewilligt 15 Millionen Euro für Einmalzahlungen. Das Geld stammt aus einem Sondertopf, mit dem die Kommune auf aktuelle Entwicklungen reagiert.

Es hatte ein bisschen was von Weihnachten mitten im Hochsommer, als der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), Kämmerer Bastian Bergerhoff (Grüne) und gleich vier Dezernentinnen am Mittwoch vor die Presse traten. Gemeinsam informierten sie darüber, wie sie 100 Millionen Euro an die Frankfurter:innen bringen wollten. Doch am Ende des knapp einstündigen Termins war klar: Die Stadt Frankfurt schwimmt nicht plötzlich im Geld, muss weiter sparen – und auch an dem viel diskutierten Haushaltssicherungskonzept ändert sich nichts.

Besagte 100 Millionen Euro standen im Etat für das Jahr 2022, wurden aber nicht benötigt. Etwa weil geschaffene und finanzierte Stellen nicht besetzt werden konnten oder Bauvorhaben verschoben wurden. Neu ist dieses Phänomen nicht, doch bisher waren die nicht benötigten Etatposten verfallen oder im zuständigen Dezernat verblieben. Die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt hat sich darauf geeinigt, dass zumindest ein Teil dieser Budgetüberträge neu verteilt wird – etwa um auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren.

Eine dieser Entwicklungen ist der Anstieg der Energiekosten. Um diesen abzufedern, will die Stadt fast 30 Millionen Euro ausgeben. Das Geld geht an kleine und mittlere Unternehmen, an Zuschussempfänger (etwa Vereine, die Leistungen im Sozialen anbieten), aber zum größten Teil an private Haushalte. 15 Millionen Euro stehen für sie zur Verfügung.

Das Geld soll nicht nur an den ärmsten Teil der Stadtbevölkerung gehen, wie Mike Josef sagte. Auch der Mittelstand werde die geplanten Einmalzahlungen erhalten. Bis zu welchem Einkommen Ansprüche angemeldet werden können und wie hoch die Zahlungen sind, steht indes noch nicht fest. Auch bei anderen Vorhaben sind die Details noch unklar. In der heutigen Sitzung des Stadtparlaments will die Koalition erst einmal die grundlegende Verteilung der 100 Millionen Euro beschließen.

Ein Großteil des Geldes hätte die Stadt Frankfurt aber ohnehin aufbringen müssen. Etwa weil Tariflöhne in den vergangenen Monaten angestiegen sind. So ist eine Kapitalerhöhung für die Städtischen Bühnen in Höhe von zwölf Millionen Euro geplant. Die freien Träger in der Kultur bekommen drei Millionen Euro – jeweils die Hälfte für Personal- und Energiekosten.

Manches in der nun veröffentlichten Aufstellung liegt schon in der Vergangenheit – oder ist gar ausgefallen. 850 000 Euro sind für den Empfang der Eintracht nach dem Sieg im Europapokal vorgesehen. Dabei geht es aber nicht etwa um das Fest nach einem möglichen Gewinn der Conference League nächstes Jahr. Vielmehr schlägt der Empfang nach dem Gewinn der Europa League 2022 zu Buche. Mehr als eine Million Euro sind eingestellt für die Feier nach dem Finale im DFB-Pokal in diesem Jahr. Die gab es allerdings nie. Die Eintracht verlor gegen Leipzig und wollte keinen zweiten Platz feiern. Auf den Kosten für Vorbereitungen und bereits getätigte Absperrungen blieb die Stadt sitzen.

Wie Kämmerer Bergerhoff erklärte, hätte die Stadt die 100 Millionen Euro auch verwenden können, um weitere Rücklagen aufzubauen. Auf ein Haushaltssicherungskonzept, das heute beschlossen werden soll, hätte die Kommune trotzdem nicht verzichten können. Das Papier sieht unter anderem vor, dass der Eintritt in den Zoo deutlich teurer wird – wenn es die Haushaltslage erfordert. Es sei gut möglich, dass dieser Fall nicht eintreten werde, sagte Josef. Und auch über die Höhe des Anstiegs (vorgesehen sind bis zu vier Euro mehr) lasse sich noch reden.