Frankfurt: Vermittlerin zwischen zwei Welten

Museum

Im Archäologischen Museum in Frankfurt gibt es jetzt Führungen mit einer Gebärdensprachdolmetscherin. Yvonne Barilaro sieht eine steigende Nachfrage nach ihrer Tätigkeit.

Yvonne Barilaro liebt ihren Job. Das merkt man schnell, wenn man sich mit ihr unterhält. Auch wenn er durchaus intensiv sein kann: Jedes gesprochene Wort muss Barilaro simultan in Gebärden übersetzen. Die 43-Jährige arbeitet seit ungefähr 25 Jahren als selbstständige Gebärdensprachdolmetscherin in Frankfurt. Am Sonntag starten Führungen im Archäologischen Museum zum ersten Mal mit ihr und Maria Meßner, der Kustodin für Vermittlung des Museums.

In den Führungen reisen die Teilnehmer:innen durch die verschiedenen Epochen der Stadt, darunter die Steinzeit und die eisenzeitlich-römische Periode. Ein Höhepunkt der Führung sei das römische Nida, eine Stadt aus dem 2. bis 3. Jahrhundert nach Christus. Besucher:innen können durch die Führungen einen Einblick in das römische Alltagsleben gewinnen.

Neben dem Archäologischen Museum ist der Kundenstamm von Gebärdensprachdolmetscherin Barilaro vielseitig. Neben Führungen in anderen Museen, wie dem Historischen oder dem Jüdischen Museum, dolmetscht sie für ihre Kund:innen auf Betriebsversammlungen, im Gericht oder in Sportvereinen. Sogar einen Kaiserschnitt durfte sie bereits begleiten. Besonders bewusst ist ihr dabei stets die Verantwortung, die ihr übertragen wird: „Ich bin ein Sprachrohr zwischen zwei Kulturen und darf dazu beitragen, dass Kommunikation in verschiedenen Settings stattfindet.“ Gleichwohl schätzt sie den menschlichen Kontakt sowie die Freiheit und die Flexibilität ihres Berufes.

Andere Museen Museum für Moderne Kunst : Die nächste Führung mit der Gebärdensprachdolmetscherin findet unter dem Projektnamen „MMK gebärdet“ am kommenden Sonntag, 25. Juni, um 15 Uhr statt. Historisches Museum: Führungen mit Gebärdensprachendolmetscher:innen können privat angefragt werden. Deutsches Filminstitut und Fernsehmuseum und Jüdisches Museum : Beide Museen bieten Führungen für höreingeschränkte Menschen grundsätzlich an. Neuere Termine werden auf der Website der Museen bekanntgegeben: dff.film/juedischesmuseum.de Weitere Infos finden sich auf frankfurt-inklusiv.de

Privat zeigt sich Barilaro als Familienmensch: „Es ist immer etwas los.“ Für Barilaro – Tochter gehörloser Eltern – ist die Gebärdensprache ihre Muttersprache. Sie erzählt, dass sie in drei Kulturkreisen aufgewachsen sei: einem deutschen, einem italienischen und einem gebärdenden Kulturkreis. Für ihren Mann und sie ist klar, dass auch sie ihre Kinder bilingual, in gesprochener Sprache und in Gebärdensprache, erziehen wollen. „Tatsächlich bringt das noch mal eine ganz andere Ebene in die Verständigung mit meiner Tochter. Sie konnte sehr viel früher ihre Bedürfnisse dezidiert äußern“, so Barilaro.

In der Stadt sei die Nachfrage nach mehr Gebärdensprachdolmetscher:innen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Gleichwohl beklagt sie die fehlende Normalität und Sichtbarkeit von Angeboten für Menschen mit Höreinschränkungen. Sie erzählt, dass die Übersetzung in Gebärdensprache im öffentlichen Leben beispielsweise in den USA viel gewöhnlicher sei als in Deutschland: „Ich habe schon oft von der Gehörlosen-Community gehört, dass sie hier mehr Angebote total begrüßen würde.“ Für die internationale Verständigung bringe die Gebärdensprache sogar gewisse Vorteile. Zwar hat jedes Land seine eigene Gebärdensprache, in Deutschland gibt es zudem zahlreiche Dialekte, die bayrische Gebärdensprache ist anders als die hessische, dennoch sei die übergeordnete Verständigung einfacher.

Das Archäologische Museum ist aktiv auf Barilaro zugegangen. Führungen mit ihr durch die dortige Ausstellung sind zunächst für 25. Juni und für 17. September um 15 Uhr angesetzt. Die Führung dauert eine Stunde und kostet neben dem Eintritt (7 Euro/3,50 Euro) nichts zusätzlich. Eine Anmeldung per E-Mail wird empfohlen an fuehrungen.archaeologie@stadt-frankfurt.de