Frankfurt verlängert Pacht für städtisches Weingut

Von: Florian Leclerc

Riesling wächst im städtischen Weingut auf dem Lohrberg, das von der Familie Rupp betrieben wird. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Der bisherige Pächter kann das städtische Weingut ein Jahr länger betreiben. Er muss sich allerdings bei einer Ausschreibung bewerben, bei der es auch um die Weinstube im Römer geht.

Die Stadt hat den Pachtvertrag für das städtische Weingut mit dem Betreiber von Ende 2023 auf Ende 2024 verlängert. Das teilte der Magistrat auf eine Frage der Stadtverordneten Veronica Fabricius (CDU) mit. Der Vertrag sei einvernehmlich verlängert worden, hieß es. Die Pächterfamilie Rupp aus Framersheim bei Alzey hatte sich zuvor darum bemüht.

Gleichzeitig bereitet die Stadt eine Konzeptvergabe für das Weingut zum 1. Januar 2025 vor. Wie der Sprecher des zuständigen Dezernats Bildung, Immobilien und Neues Bauen ausführte, seien die ökologische Bewirtschaftung der Flächen, eine zeitgemäße Darstellung der „Weinstadt Frankfurt“ und die Bewirtung in der Weinstube im Römer wichtige Kriterien. Mit Unterstützung einer Beratungsfirma werde die Vergabe ausgeschrieben. Für die Ausschreibung kann sich auch die Familie Rupp bewerben, deren Pachtvertrag seit 1994 besteht.

Weinstube seit 2021 vakant

Das städtische Weingut umfasst exakt 24,89 Hektar Rebfläche auf dem Frankfurter Lohrberg, in Hochheim und in Mainz-Kostheim. Jedes Jahr werden etwa 200 000 Flaschen Wein hergestellt. Von denen nimmt die Stadt den Großteil ab, schenkt den Wein zu Feiern aus und verschenkt ihn zu besonderen Anlässen.

Die Weinstube im Römer steht seit 2021 leer. Diese Vakanz dauert der Stadtverordneten Julia Eberz (Grüne) zu lang. Nur während des Paulskirchenfests sei dort vier Tage lang Wein ausgeschenkt worden, bemängelt sie.

Zwar habe das Amt für Bau und Immobilien nach dessen Angaben Interessent:innen für den Betrieb gehabt - dazu zählte auch der Betreiber des Klosterhofs. Doch laut Eberz habe das Amt die Höhe der Pacht nicht genannt, was unüblich sei. Der Klosterhof sei deswegen abgesprungen, nicht etwa, weil nur kalte Küche angeboten werden könne.

Die Weinstube im Römer ist derzeit geschlossen. Rolf Oeser © Rolf Oeser

„Die Weinstube im Römer muss wieder ein gastronomisches Aushängeschild für die Stadt Frankfurt werden, anstatt wie jetzt eine Peinlichkeit, die eher an einen verlassenen Saloon in einer Geisterstadt erinnert“, so Eberz. Der Stadt gingen beim derzeitigen Leerstand Monat für Monat Pachteinnahmen verloren.

Das Baudezernat teilte auf Anfrage mit, es prüfe, ob die Weinstube schon vor 2025 gastronomisch genutzt werden könne. Derzeit ist die Zubereitung von Speisen nur mit Einschränkung möglich. In der Küche fehlt ein Fettabscheider, der Fette und Öle vom Abwasser trennt.

Die Weinstube im Römer ist nicht die einzige städtische Liegenschaft in der Altstadt, die leer steht. Der historische Ratskeller im Römer wird seit Anfang 2015 nicht mehr gastronomisch genutzt, das „Steinerne Haus“ in der Braubachstraße 35 steht seit Mai 2018 leer. Beide Liegenschaften müssten nach Magistratsangaben vor einer Nutzung saniert werden.