Frankfurt: Unterstützung für Dondorf-Druckerei

Von: Sandra Busch

Viele kämpfen für den Erhalt der alten Dondorf-Druckerei. © Michael Schick

Kulturschaffende und Architects for Future sprechen sich für Erhalt des Dondorf-Gebäudes in Bockenheim aus.

Einmal mehr sprechen sich Menschen für den Erhalt der ehemaligen Dondorf-Druckerei in Bockenheim aus. Nun protestieren die Frankfurter Ortsgruppe der Architects for Future und zwei Initiativen der freien Kulturschaffenden gegen einen Abriss, den das Max-Planck-Institut (MPI) für empirische Ästhetik für unumgänglich hält.

In einem offenen Brief weisen die Architektinnen und Architekten den Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Patrick Cramer, darauf hin, dass ein Neubau „unmittelbar ursächlich für die Emission Tausender Tonnen CO2 wäre, von der ein großer Teil schlichtweg durch den Erhalt des bestehenden Hauses vermieden werden kann“. Man sehe das MPI als öffentliche Bauherrin in der Pflicht, am Einhalten der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens aktiv mitzuwirken. Die Begründung des MPI für einen Abriss „ist für einen überwiegenden Teil der anwesenden Fachmenschen nicht nachvollziehbar“.

Die Frankfurter Gesellschaft für Neue Musik und die Koalition der freien Szene plädieren in einem offenen Brief ans MPI dafür, „zusammen die Kunst in Frankfurt zu stärken, statt sie aufspalten zu wollen“. Die Kulturschaffenden schlagen eine Zwischennutzung als kulturellen Freiraum vor. In Frankfurt gebe es keine Räume, in denen Kunst frei entstehen könne. Die Kulturschaffenden zeigen sich auch „schockiert“ über den nachlässigen Umgang mit jüdischer Erinnerungskultur und die gewaltsame Räumung des Gebäudes und betonen die Klimaschädlichkeit des Abrisses. sabu