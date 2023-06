Frankfurt University of Applied Sciences: Der neue Präsident Kai-Oliver Schocke singt ein Loblied auf die Kooperation

Von: George Grodensky

Präsident Kai-Oliver Schocke begrüßt seine Gäste fast schon überschwänglich. © Rolf Oeser

Gemeinsam könne man viel mehr erreichen als alleine, das predigt er regelrecht.

Es ist ein besonderer Festakt. Das merkt man an der Big Band, die beschwingt aufspielt und am Männerquartett, das die Europahymne intoniert. Aber auch an vermeintlichen Kleinigkeiten. Kurz vor Beginn erlischt das Saallicht, die Türen schließen. Wie im Theater oder beim Konzert. Das Land Hessen hat am Mittwoch offiziell den neuen Präsidenten der Frankfurt University of Applied Sciences, Kai-Oliver Schocke, in sein Amt eingeführt.

Für diesen Anlass ist vielleicht nicht die gesamte, aber doch ein imposanter Querschnitt der Stadtgesellschaft am Nibelungenplatz im Nordend erschienen. René Thiele weigert sich jedenfalls, alle Ehrengäste namentlich zu begrüßen, das wären 290 und somit zu viele. Thiele gibt den launigen Conferencier, so wie er zuvor als Interim die vakante Präsidentschaft an der Hochschule ausgefüllt hat. Gewissenhaft, aber auch mit einem gewissen Schalk.

So frotzelt er seinen neuen Präses gleich frech an. Der, im Dezember gewählt und eigentlich bereits seit April im Amt, habe sich in der kurzen Zeit bis zu seiner offiziellen Ernennung im Präsidium schon als Unruhestifter und Aktivist hervorgetan. Im positiven Sinne, versteht sich. Um die Hochschule weiter zu entwickeln. Die leiste schließlich mehr, als nur „Berufsqualifizierung“. „Es geht darum, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen, sie für die Zukunft stark zu machen.“

Das Stichwort Verantwortung greift die Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn (Grüne) gleich in ihrem Grußwort auf. Ihre mache es Mut, dass Hochschulen in schwierigen Zeiten Verantwortung übernähmen. Dass sie daran arbeiteten, Krisen zu bewältigen, mittels praxisorientierter Forschung in Echtzeit. Die Frankfurt University habe sich bereits 2021 eine Nachhaltigkeitsstrategie verordnet, lobt sie. Auch die Internationalisierung stehe der Einrichtung gut zu Gesicht, nicht nur weil Frankfurt ohnehin schon eine internationale Stadt sei. Weil sie auch helfe, Brücken zu bauen, um Fachkräfte aus- oder weiterzubilden. „Und sie im Land zu halten.“

Die tiefe Verwurzelung der Hochschule in der Stadt zeige sich darin, dass fast der komplette Magistrat bei der Zeremonie anwesend sei, sagt Dorn noch. Ein Ball, den der neue Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) gekonnt aufnimmt. Vielleicht sei der Magistrat nicht vollzählig, sagt er, beschlussfähig aber allemal. Und weil ohnehin alle lachen, schiebt er noch nach: Schocke werde erfolgreich sein, weil er gestählt sei aus seiner Arbeit als stellvertretender Vorsitzender des Elternbeirats und Vorsitzender des Fördervereins der Schule seiner Kinder.

Josef sagt aber auch ernste Dinge. Etwa, dass die Hochschule etwas Besonderes sei, weil sie jungen Menschen aus nichtakademischen Familien den Aufstieg durch Bildung ermögliche. Und dass Frankfurt sich noch deutlicher als Stadt der Wissenschaft präsentieren könnte, angesichts der vielen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Schließlich bietet er dem neuen Präses noch an, die ohnehin schon tiefe Zusammenarbeit der Stadt mit der Hochschule zu intensivieren, etwa ein Quartier der Zukunft gemeinsam zu entwickeln.

Eine ausgestreckte Hand, die Schocke gerne nimmt. Der fast schon überwältigt wirkt angesichts der Menschenmenge vor ihm. Doch für Schocke ist eine Menge keine Bedrohung. Es ist die Fülle an Möglichkeiten, die ihn unruhig werden lässt. Fast wirkt es, als wolle er sofort vom Podium springen und eine Kooperation nach der anderen eintüten. Gemeinsam könne man viel mehr erreichen als alleine, das predigt er regelrecht. Eine Bigband funktioniere nicht mit nur Solisten. Auch kein Hochschulpräsidium.

Und dann beschert er seinen Gästen noch einen Gänsehaut-Moment. Das eingangs erwähnte Männerquartett singt nicht einfach nur aus Spaß. Demokratie und ein geeintes Europa, das seien Errungenschaften, die verteidigt werden müssten, sagt Schocke. Es sei gar nicht so lange her, 40 Jahre nur, dass er einem Verein beigetreten ist, der sich für die Annäherung an Frankreich eingesetzt hat, ein Freundeskreis. Damit alle Menschen auch Brüder bleiben. Und Schwestern.